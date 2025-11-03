Мои заказы

Здание магистрата – экскурсии в Торжке

Найдено 9 экскурсий в категории «Здание магистрата» в Торжке, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Торжок
На машине
1.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
2.5 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
На машине
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересно и познавательно. Игорь не просто экскурсовод!!, историк, археолог, непосредственно участвующий в раскопках исторической части города, которая до сих пор на реконструкции. Он поделился с нами видео с раскопок, ощущение полного погружения в историю бомбические!!! Спасибо
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Мы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-х лет, Игорь быстро нашел
    читать дальше

    контакт с ребенком и конечно же с родителями)), все рассказал, показал, местами пошутил, подсказал где вкусно пообедать и что еще интересно посетить! Так что однозначно будем советовать своим друзьям и знакомым!!! Спасибо 🙏

    Мы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-хМы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-хМы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-хМы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-хМы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-х
  • Г
    Георгий
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    У меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря как и где он сделал
    читать дальше

    свои главные находки, как определяют возраст деревянных зданий, обо всех главных достопримечательностях Торжка.
    Игорь всю жизнь живет и работает в Торжке. Знает каждый квадратный метр города.
    Ходили пешком. Было очень комфортно. Расстояния небольшие.

    У меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря какУ меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря как
  • М
    Марина
    16 сентября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Прекрасная экскурсия с увлечённым гидом, любящим свое дело и имеющим глубокие знания в прямом и переносном смысле (нам дали даже заглянуть в раскоп и на протяжении экскурсии делились интересными археологическими фактами).
  • И
    Ирина
    1 сентября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Добрый день! Торжок не сразу впечатлил, но как только мы встретились с Игорем, город заиграл другими красками. Фантастический экскурсовод, с юмором очень легко преподносит информацию, основанную не только на исторических фактах, но и подкрепленную историями археологических раскопок, легендами. Очень рекомендуем!
    Добрый день! Торжок не сразу впечатлил, но как только мы встретились с Игорем, город заиграл другимиДобрый день! Торжок не сразу впечатлил, но как только мы встретились с Игорем, город заиграл другимиДобрый день! Торжок не сразу впечатлил, но как только мы встретились с Игорем, город заиграл другими
  • Ж
    Жанна
    1 сентября 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    В последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании Игоря.

    Специально
    читать дальше

    не читали ничего заранее. Хотелось познакомиться с Торжкомо, что называется,"с чистого листа". Кое-что, конечно, не могли не знать: про золотошвей и пожарские котлеты, например.

    Рассказ Игоря был лёгким, с юмором, и в то же время ощущалось хорошее знание "предмета" (простите, пишу отзыв 1го сентября, поэтому навеяло:)). Были и фотографии "тогда", и рассказ о том, что "сейчас". Конечно, дал рекомендации, где поесть "тех самых" котлет (за которыми, признаЮсь, мы в первую очередь и поехали в Торжок). Особенно хочется отметить чёткую грамотную речь.

    После экскурсии Игорь посоветовал, куда ещё съездить рядом с городом, если будет время и желание. Желание как раз появилось после знакомства с Игорем и Торжком)) Как только найдётся время, обязательно поедем.

    А ещё захотелось на вторую программу Игоря, археологическую.

    Но если вернуться к экскурсии "Добро пожаловать в Торжок", то мы увидели ключевые локации города, слегка погрузились в его историю, появилось общее представлние и об архитектуре, и о купеческой эпохе, и о самых известных событиях и лицах Торжка, - а дальше, как обычно, будем углубляться уже самостоятельно. Мы всегда так делаем: сначала приехать,"пощупать" - а потом сами добираем информацию по интересующим темам.

    Единственный неудобный момент - это отсутствие интернета во всём городе по известным причинам. Но Игорь и тут смягчил ситуацию юмором:"Торжок - древний город, поэтому здесь цифровой детокс". Так что готовьте заранее наличные и деньги на карте (карты работали везде, где есть терминалы, а вот перевести деньги у вас вряд ли получится, т. к. интернет отсутствует). Но это, конечно, никак от Игоря не зависит.

    Резюмируя: гид прекрасный, город самобытный, интересный (хотя, конечно, здесь ещё реставрировать и реставрировать), ловите погоду и приезжайте!

    * на фото мы с Игорем на фоне Старо-Вознесенской церкви, набережная, пожарские котлеты и гостиница Пожарских.

    В последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании ИгоряВ последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании ИгоряВ последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании ИгоряВ последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании ИгоряВ последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании ИгоряВ последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании Игоря
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Только что вернулась с экскурсии. Очень довольна общением, знаниями экскурсовода, умением преподнести информацию, живым и непринуждённым
    общением, полученными впечатлениями. Все очень понравилось. Рекомендую!
  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Благодарю за отличную экскурсию. Было интересно и детям и взрослым. Рекомендую!!!!
  • А
    Алексей
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень понравилась экскурсия. Игорь - позитивный, разносторонний и интересный рассказчик. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Экскурсию проводил не Игорь (последний момент написал, что не сможет), а, к счастью, Сергей - коренной житель Торжка, человек с университетским историческим образованием и патриот своего города. Замечательная экскурсия, всем рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Благодаря прекрасной организации и профессиональной работе экскурсовода Игоря Кондратьева поездка в прекрасный город Торжок прошла замечательно! Экскурсия по городу была очень интересной, время прошло незаметно. Для тех туристов, кто увлекается историей и особенно археологией будет интересно вдвойне!!
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Были в Торжке 11 августа группой 5 человек, в том числе ребенок 10 лет. Экскурсию нам провел классный гид Игорь-
    читать дальше

    приятный, доброжелательный, остроумный человек. Сразу расположил к себе и заинтересовал своим любимым городом. Экскурсия была информационно насыщенной и легкой. Игорь, желаем Вам научных открытий и благодарных туристов! Спасибо.

  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Вчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 лет. Экскурсия нам очень понравилась.
    читать дальше

    Игорь увлечен своим городом, рассказывал интересно, увлекал ребенка. Показывал такие места, рассказывал такие факты, которые нигде не прочитаешь. По профессии археолог. Показывал старые фотографии современных мест. В общем, гида рекомендую, время пробежит незаметно, а истории о Торжке останутся в памяти надолго)). большое спасибо!

    Вчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 летВчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 лет
  • Е
    Евгения
    30 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Спасибо Игорю за увлекательную прогулку по Торжку!
  • Л
    Лариса
    27 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!
    Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    24 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Благодарю за экскурсию.
    Всё очень понравилось 👍
    Игорь, большой профессионал, отличный рассказчик, приятный собеседник.
    Благодарю за экскурсию
  • К
    Кира
    18 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Были на экскурсии по Торжку с Игорем. Нам безумно понравилось!! Великолепный рассказчик,глубокий знаток истории, действующий археолог,с прекрасным чувством юмора,очень интеллигентный. О встрече с таким знатоком можно только мечтать! Мы полюбили Торжок,расскажем своим друзьям и обязательно приедем ещё и ещё!! Спасибо!!
  • И
    Ирина
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    В Торжке экскурсию нам провёл Игорь. Прекрасный специалист, сам археолог, участвующий в раскопках своего любимого города! Рассказал много интереснейших фактов
    читать дальше

    добытых из первых рук.
    В лёгкой непринуждённой манере Игорь подавал исторический материал, мы ни секунды не устали и были очень довольны экскурсией!
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!

  • В
    Владислав
    2 июля 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    История города, рассказанная археологом - это что-то! Он же в этой истории копался своими руками! 👍
  • С
    Сергей
    30 июня 2025
    Добро пожаловать в Торжок
    Экскурсия супер. Игорь знаток своего дела. Все исторические события подкреплены археологией., что делает экскурсию более оригинальной и незабываемой. Однозначно самая интересная экскурсия в Торжке

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Здание магистрата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. От истории до чая: путешествие по Торжку
  2. Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
  3. Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
  4. Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
  5. Добро пожаловать в Торжок
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Тверецкая набережная
  4. Спасо-Преображенский собор
  5. Река Тверца
  6. Старо-Вознесенская церковь
  7. Путевой дворец Екатерины
  8. Воскресенский девичий монастырь
  9. Набережная
  10. Церковь Георгия Победоносца
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Здание магистрата" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3200 до 7200. Туристы уже оставили гидам 713 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Торжке на 2025 год по теме «Здание магистрата», 713 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль