не читали ничего заранее. Хотелось познакомиться с Торжкомо, что называется,"с чистого листа". Кое-что, конечно, не могли не знать: про золотошвей и пожарские котлеты, например.



Рассказ Игоря был лёгким, с юмором, и в то же время ощущалось хорошее знание "предмета" (простите, пишу отзыв 1го сентября, поэтому навеяло:)). Были и фотографии "тогда", и рассказ о том, что "сейчас". Конечно, дал рекомендации, где поесть "тех самых" котлет (за которыми, признаЮсь, мы в первую очередь и поехали в Торжок). Особенно хочется отметить чёткую грамотную речь.



После экскурсии Игорь посоветовал, куда ещё съездить рядом с городом, если будет время и желание. Желание как раз появилось после знакомства с Игорем и Торжком)) Как только найдётся время, обязательно поедем.



А ещё захотелось на вторую программу Игоря, археологическую.



Но если вернуться к экскурсии "Добро пожаловать в Торжок", то мы увидели ключевые локации города, слегка погрузились в его историю, появилось общее представлние и об архитектуре, и о купеческой эпохе, и о самых известных событиях и лицах Торжка, - а дальше, как обычно, будем углубляться уже самостоятельно. Мы всегда так делаем: сначала приехать,"пощупать" - а потом сами добираем информацию по интересующим темам.



Единственный неудобный момент - это отсутствие интернета во всём городе по известным причинам. Но Игорь и тут смягчил ситуацию юмором:"Торжок - древний город, поэтому здесь цифровой детокс". Так что готовьте заранее наличные и деньги на карте (карты работали везде, где есть терминалы, а вот перевести деньги у вас вряд ли получится, т. к. интернет отсутствует). Но это, конечно, никак от Игоря не зависит.



Резюмируя: гид прекрасный, город самобытный, интересный (хотя, конечно, здесь ещё реставрировать и реставрировать), ловите погоду и приезжайте!



* на фото мы с Игорем на фоне Старо-Вознесенской церкви, набережная, пожарские котлеты и гостиница Пожарских.