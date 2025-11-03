Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 ноября 2025Очень интересно и познавательно. Игорь не просто экскурсовод!!, историк, археолог, непосредственно участвующий в раскопках исторической части города, которая до сих пор на реконструкции. Он поделился с нами видео с раскопок, ощущение полного погружения в историю бомбические!!! Спасибо
- ЕЕлена26 октября 2025Мы остались довольны выбором нашего экскурсовода, все прошло налегке, интересно, познавательно. Мы были с дочкой 4-х лет, Игорь быстро нашел
- ГГеоргий5 октября 2025У меня впервые была экскурсия с настоящим археологом. Это совсем другой уровень. Узнали от Игоря как и где он сделал
- ММарина16 сентября 2025Прекрасная экскурсия с увлечённым гидом, любящим свое дело и имеющим глубокие знания в прямом и переносном смысле (нам дали даже заглянуть в раскоп и на протяжении экскурсии делились интересными археологическими фактами).
- ИИрина1 сентября 2025Добрый день! Торжок не сразу впечатлил, но как только мы встретились с Игорем, город заиграл другими красками. Фантастический экскурсовод, с юмором очень легко преподносит информацию, основанную не только на исторических фактах, но и подкрепленную историями археологических раскопок, легендами. Очень рекомендуем!
- ЖЖанна1 сентября 2025В последний день лета погода выдалась чудесная, и мы получили 100% удовольствие от первого знакомства с городом в компании Игоря.
Специально
- ЕЕлена27 августа 2025Только что вернулась с экскурсии. Очень довольна общением, знаниями экскурсовода, умением преподнести информацию, живым и непринуждённым
общением, полученными впечатлениями. Все очень понравилось. Рекомендую!
- ММария17 августа 2025Благодарю за отличную экскурсию. Было интересно и детям и взрослым. Рекомендую!!!!
- ААлексей15 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Игорь - позитивный, разносторонний и интересный рассказчик. Рекомендую!
- ССветлана15 августа 2025Экскурсию проводил не Игорь (последний момент написал, что не сможет), а, к счастью, Сергей - коренной житель Торжка, человек с университетским историческим образованием и патриот своего города. Замечательная экскурсия, всем рекомендуем!
- ННаталья13 августа 2025Благодаря прекрасной организации и профессиональной работе экскурсовода Игоря Кондратьева поездка в прекрасный город Торжок прошла замечательно! Экскурсия по городу была очень интересной, время прошло незаметно. Для тех туристов, кто увлекается историей и особенно археологией будет интересно вдвойне!!
- ССветлана12 августа 2025Были в Торжке 11 августа группой 5 человек, в том числе ребенок 10 лет. Экскурсию нам провел классный гид Игорь-
- ММарина11 августа 2025Вчера посетили обзорную экскурсию по Торжку с Игорем. Нас было 2 взрослых и мальчик 8 лет. Экскурсия нам очень понравилась.
- ЕЕвгения30 июля 2025Спасибо Игорю за увлекательную прогулку по Торжку!
- ЛЛариса27 июля 2025Отличная,познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ООксана24 июля 2025Благодарю за экскурсию.
Всё очень понравилось 👍
Игорь, большой профессионал, отличный рассказчик, приятный собеседник.
- ККира18 июля 2025Были на экскурсии по Торжку с Игорем. Нам безумно понравилось!! Великолепный рассказчик,глубокий знаток истории, действующий археолог,с прекрасным чувством юмора,очень интеллигентный. О встрече с таким знатоком можно только мечтать! Мы полюбили Торжок,расскажем своим друзьям и обязательно приедем ещё и ещё!! Спасибо!!
- ИИрина15 июля 2025В Торжке экскурсию нам провёл Игорь. Прекрасный специалист, сам археолог, участвующий в раскопках своего любимого города! Рассказал много интереснейших фактов
- ВВладислав2 июля 2025История города, рассказанная археологом - это что-то! Он же в этой истории копался своими руками! 👍
- ССергей30 июня 2025Экскурсия супер. Игорь знаток своего дела. Все исторические события подкреплены археологией., что делает экскурсию более оригинальной и незабываемой. Однозначно самая интересная экскурсия в Торжке
