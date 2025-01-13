Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увлекательная прогулка по историческим местам Торжка, где вы узнаете о его развитии и увидите уникальные архитектурные ансамбли
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Торжок и его обзорные площадки
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, пройдитесь по историческим улицам и насладитесь видами с лучших обзорных площадок
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни древнего Торжка
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения13 января 2025Сергей отлично провел экскурсию. Чувствуется, что экскурсия новая и возможно еще не имеет какой-то своей изюминки, надеемся, что она появится
- ЕЕлизавета11 января 2025Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города от седой старины и
- ААлена5 января 2025Отличная экскурсия, Сергей, прекрасный экскурсовод. Мы были с маленьким ребёнком, Сергей предложил скорректировать маршрут подъехал забрал нас и провел экскурсию на своём авто,время пролетело не заметно,узнали историю Торжка,много интересных исторических фактов. Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Церковь пророка Илии»
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