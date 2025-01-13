читать дальше с опытом Сергея. Не хватило какой-то связующей части между различными точками. Возможно стоит пересмотреть маршрут и составить его с хронологической точки зрения (от появления Торжка до его современного вида). В целом мы остались очень довольны прогулкой. Рекомендуем гостям Торжка

Сергей отлично провел экскурсию. Чувствуется, что экскурсия новая и возможно еще не имеет какой-то своей изюминки, надеемся, что она появится