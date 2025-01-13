Церковь пророка Илии – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь пророка Илии» в Торжке, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Торжок - первое знакомство
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увлекательная прогулка по историческим местам Торжка, где вы узнаете о его развитии и увидите уникальные архитектурные ансамбли
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок и его обзорные площадки
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Торжок и его обзорные площадки
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, пройдитесь по историческим улицам и насладитесь видами с лучших обзорных площадок
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Торжок православный
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни древнего Торжка
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    13 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Сергей отлично провел экскурсию. Чувствуется, что экскурсия новая и возможно еще не имеет какой-то своей изюминки, надеемся, что она появится
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    с опытом Сергея. Не хватило какой-то связующей части между различными точками. Возможно стоит пересмотреть маршрут и составить его с хронологической точки зрения (от появления Торжка до его современного вида). В целом мы остались очень довольны прогулкой. Рекомендуем гостям Торжка

  • Е
    Елизавета
    11 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города от седой старины и
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    до современности. Если брать экскурсию в полностью в пешеходном варианте, то надо трезво оценить свои силы, т. к. ходить много и по сильно пересеченной местности. Однозначно рекомендую!

    Отличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории городаОтличная экскурсия! Отличные обзорные площадки с видами на город. Хорошее владение гидом информацией по истории города
  • А
    Алена
    5 января 2025
    Торжок - первое знакомство
    Отличная экскурсия, Сергей, прекрасный экскурсовод. Мы были с маленьким ребёнком, Сергей предложил скорректировать маршрут подъехал забрал нас и провел экскурсию на своём авто,время пролетело не заметно,узнали историю Торжка,много интересных исторических фактов. Очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Церковь пророка Илии»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Набережная
  6. Река Тверца
  7. Борисоглебский монастырь
  8. Воскресенский девичий монастырь
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Почтовая улица-лестница
Сколько стоит экскурсия по Торжку в апреле 2025
Сейчас в Торжке в категории "Церковь пророка Илии" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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