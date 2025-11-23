В Вера Все грани Тулы за три часа читать дальше страны! Огромные человеческое ему спасибо! Мы всегда ездим с детьми - очень важно, что и они остаются под приятным впечатлением и зарядом! Огромная благодарность экскурсоводу Александру за интересную и неординарную подачу материала! Александр - не просто профи, а человек неравнодушный к истории

Г Галина Все грани Тулы за три часа Несмотря на погоду, а в этот день шел дождь со снегом, мы получили прекрасную прогулку с гидом Александром. С забегами погреться с пробежками между культурными памятниками, рассказал много нового и интересного,. Рекомендуем однозначно.

Ю Юлия Все грани Тулы за три часа Большое спасибо Галине за знакомство с городом. Видно, что человек дорожит и с трепетом относится к своему городу.

Узнали происхождение города, этапы его становления, современные тенденции в развитии. Известных деятелей и значительные фигуры.

Искренняя признательность Вам. Спасибо

А Артём Все грани Тулы за три часа Великолепная экскурсия и очень! Очень интересно и увлекательно. Узнали много нового, экскурсовод - это настоящая энциклопедия знаний и фактов о городе Тула. Рекомендую всем!

Е Екатерина Все грани Тулы за три часа читать дальше говорит, что хочет ещё в этот город, значит, реально, гид сделал все, чтобы туристы вернулись ещё раз в его родной город! Александр 👏👏👏👏👏 это вам от всей нашей семьи! И спасибо за рекомендации 🤝 Спасибо огромное за прекрасную экскурсию Александру! Были на экскурсии с ребёнком, даже его Александр заинтересовал своими интересными рассказами. Когда ребёнок

А Анастасия Все грани Тулы за три часа огромная благодарность гиду Александру!!! 3 часа пролетели не заметно при том что информации былом ного интересно. Человек который любит свое дело и это чувствуется.

Ю Юлия Все грани Тулы за три часа Замечательно проведённое время. Экскурсовод Александр своей хоризмой и любовью к своему краю влюбил нас в Тулу. Мы поняли что обязательно сюда вернёмся.

С Светлана Все грани Тулы за три часа Гид Александр❤️ Он как раз и открыл нам все грани Тулы - оружейной, купеческой, советской, маргинальной. Прекрасный - мы за 3 часа посмотрели Тулу с юмором, историей, местными байками. Рекомендую!

Н Наталья Все грани Тулы за три часа Спасибо было интересно

А Алена Все грани Тулы за три часа Мы познакомились с городом благодаря содержательной экскурсии, которую провел для нас Александр. Масса интересной информации, положительных эмоции и вообще хорошего настроения! Спасибо Александру за неравнодушие, любовь к своему городу и желание поделиться этой любовью с другими!

Э Эльмира Все грани Тулы за три часа Очень понравился гид Александр. Знания, позитив, юмор - список можно продолжать бесконечно.

И Ирина Все грани Тулы за три часа Все очень понравилось. Гид просто молодец, видно, что человек глубоко разбирается в истории, интересно преподносит информацию. Рекомендую

С Светлана Все грани Тулы за три часа Экскурсию проводил гид Александр. Экскурсия великолепная.

И Ирина Все грани Тулы за три часа читать дальше к посещению с гидом Александр. Просто кладец истории. Будет очень интересно, 3,5 часа экскурсии пройдут просто на «одном дыхании». Обязательно вернемся!

Спасибо 🙏🏻 Спасибо за такую замечательную экскурсию. Александр - профессионал своего дела. Так увлекательно и познавательно прошел день в Туле. Однозначно рекомендую

А Андрей Все грани Тулы за три часа Большое спасибо гиду Марии за интересную экскурсию!

Все очень понравилось: познавательный рассказ о Туле, прогулка по центру города, много исторических фактов. Три часа пролетели незаметно!

Е Елена Все грани Тулы за три часа читать дальше оживили каждую улочку и музей. Она умело сочетала факты с интересными легендами. Маршрут был продуман, всё прошло комфортно и насыщенно. Огромное спасибо за яркие впечатления и желание вернуться в Тулу! Экскурсия была незабываемой! Экскурсовод Татьяна — настоящий профессионал: её увлекательные рассказы о истории города, оружейном деле и традициях тульских мастеров

М Михаил Все грани Тулы за три часа Александр — отличный гид по Туле, искренне любящий свой город. п

Прекрасная подача материала!

Т Тамара Все грани Тулы за три часа читать дальше интересных фактах, задавала нам вопросы, чтобы мы были вовлечены в процесс познавания истории Тулы. Заботилась о том, чтобы мы стояли в тенечке, потому что на улице было очень жарко. Было видно, что Татьяна знает историю Тулы и любит свой город. Экскурсия подойдет и для путешественников с детьми и для поколения 60+. Экскурсию в Туле для меня и моих подруг проводила Татьяна. Экскурсия очень понравилась. Татьяна в течении экскурсии делала акценты на

А Анна Все грани Тулы за три часа Хочу выразить благодарность Галине за интересно и познавательно проведенную экскурсию. 3 часа пролетели незаметно. Прекрасная подача информации, даже сын 12 лет увлеченно потом рассказывал, что запомнил. Искренне благодарна Галине за чудесно проведенное время. Однозначно буду ее рекомендовать. Спасибо.