Цирк – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Цирк» в Туле, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
13 янв в 13:00
15 янв в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Все грани Тулы за три часа
Пешая
3 часа
257 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    23 ноября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Огромная благодарность экскурсоводу Александру за интересную и неординарную подачу материала! Александр - не просто профи, а человек неравнодушный к истории
    читать дальше

    страны! Огромные человеческое ему спасибо! Мы всегда ездим с детьми - очень важно, что и они остаются под приятным впечатлением и зарядом!

  • Г
    Галина
    16 ноября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Несмотря на погоду, а в этот день шел дождь со снегом, мы получили прекрасную прогулку с гидом Александром. С забегами погреться с пробежками между культурными памятниками, рассказал много нового и интересного,. Рекомендуем однозначно.
    Несмотря на погоду, а в этот день шел дождь со снегом, мы получили прекрасную прогулку с
  • Ю
    Юлия
    15 ноября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Большое спасибо Галине за знакомство с городом. Видно, что человек дорожит и с трепетом относится к своему городу.
    Узнали происхождение города, этапы его становления, современные тенденции в развитии. Известных деятелей и значительные фигуры.
    Искренняя признательность Вам. Спасибо
    Большое спасибо Галине за знакомство с городом. Видно, что человек дорожит и с трепетом относится к своему городу.
  • А
    Артём
    13 ноября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Великолепная экскурсия и очень! Очень интересно и увлекательно. Узнали много нового, экскурсовод - это настоящая энциклопедия знаний и фактов о городе Тула. Рекомендую всем!
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию Александру! Были на экскурсии с ребёнком, даже его Александр заинтересовал своими интересными рассказами. Когда ребёнок
    читать дальше

    говорит, что хочет ещё в этот город, значит, реально, гид сделал все, чтобы туристы вернулись ещё раз в его родной город! Александр 👏👏👏👏👏 это вам от всей нашей семьи! И спасибо за рекомендации 🤝

    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию Александру! Были на экскурсии с ребёнком, даже его Александр заинтересовал своими
  • А
    Анастасия
    30 октября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    огромная благодарность гиду Александру!!! 3 часа пролетели не заметно при том что информации былом ного интересно. Человек который любит свое дело и это чувствуется.
  • Ю
    Юлия
    10 октября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Замечательно проведённое время. Экскурсовод Александр своей хоризмой и любовью к своему краю влюбил нас в Тулу. Мы поняли что обязательно сюда вернёмся.
  • С
    Светлана
    29 сентября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Гид Александр❤️ Он как раз и открыл нам все грани Тулы - оружейной, купеческой, советской, маргинальной. Прекрасный - мы за 3 часа посмотрели Тулу с юмором, историей, местными байками. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Спасибо было интересно
  • А
    Алена
    13 сентября 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Мы познакомились с городом благодаря содержательной экскурсии, которую провел для нас Александр. Масса интересной информации, положительных эмоции и вообще хорошего настроения! Спасибо Александру за неравнодушие, любовь к своему городу и желание поделиться этой любовью с другими!
  • Э
    Эльмира
    30 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Очень понравился гид Александр. Знания, позитив, юмор - список можно продолжать бесконечно.
  • И
    Ирина
    28 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Все очень понравилось. Гид просто молодец, видно, что человек глубоко разбирается в истории, интересно преподносит информацию. Рекомендую
  • С
    Светлана
    25 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Экскурсию проводил гид Александр. Экскурсия великолепная.
  • И
    Ирина
    24 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Спасибо за такую замечательную экскурсию. Александр - профессионал своего дела. Так увлекательно и познавательно прошел день в Туле. Однозначно рекомендую
    читать дальше

    к посещению с гидом Александр. Просто кладец истории. Будет очень интересно, 3,5 часа экскурсии пройдут просто на «одном дыхании». Обязательно вернемся!
    Спасибо 🙏🏻

    Спасибо за такую замечательную экскурсию. Александр - профессионал своего дела. Так увлекательно и познавательно прошел день
  • А
    Андрей
    21 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Большое спасибо гиду Марии за интересную экскурсию!
    Все очень понравилось: познавательный рассказ о Туле, прогулка по центру города, много исторических фактов. Три часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Экскурсия была незабываемой! Экскурсовод Татьяна — настоящий профессионал: её увлекательные рассказы о истории города, оружейном деле и традициях тульских мастеров
    читать дальше

    оживили каждую улочку и музей. Она умело сочетала факты с интересными легендами. Маршрут был продуман, всё прошло комфортно и насыщенно. Огромное спасибо за яркие впечатления и желание вернуться в Тулу!

    Экскурсия была незабываемой! Экскурсовод Татьяна — настоящий профессионал: её увлекательные рассказы о истории города, оружейном деле
  • М
    Михаил
    10 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Александр — отличный гид по Туле, искренне любящий свой город. п
    Прекрасная подача материала!
  • Т
    Тамара
    9 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Экскурсию в Туле для меня и моих подруг проводила Татьяна. Экскурсия очень понравилась. Татьяна в течении экскурсии делала акценты на
    читать дальше

    интересных фактах, задавала нам вопросы, чтобы мы были вовлечены в процесс познавания истории Тулы. Заботилась о том, чтобы мы стояли в тенечке, потому что на улице было очень жарко. Было видно, что Татьяна знает историю Тулы и любит свой город. Экскурсия подойдет и для путешественников с детьми и для поколения 60+.

  • А
    Анна
    7 августа 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Хочу выразить благодарность Галине за интересно и познавательно проведенную экскурсию. 3 часа пролетели незаметно. Прекрасная подача информации, даже сын 12 лет увлеченно потом рассказывал, что запомнил. Искренне благодарна Галине за чудесно проведенное время. Однозначно буду ее рекомендовать. Спасибо.
  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Все грани Тулы за три часа
    Большое спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. Пеший маршрут построен таким образом, что охватывает всю историю города с его
    читать дальше

    основания. Хотелось бы отметить гида Марию за её глубокие познания истории. Маршрут был идеально адаптирован под наши интересы с учетом возраста детей, информация преподносилась увлекательно и без перегруза. История сопровождалась любопытными фактами диалекта коренных жителей.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
  2. Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
  3. Все грани Тулы за три часа
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Всехсвятский кафедральный собор
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Цирк" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 7000. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
