Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
13 янв в 13:00
15 янв в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера23 ноября 2025Огромная благодарность экскурсоводу Александру за интересную и неординарную подачу материала! Александр - не просто профи, а человек неравнодушный к истории
- ГГалина16 ноября 2025Несмотря на погоду, а в этот день шел дождь со снегом, мы получили прекрасную прогулку с гидом Александром. С забегами погреться с пробежками между культурными памятниками, рассказал много нового и интересного,. Рекомендуем однозначно.
- ЮЮлия15 ноября 2025Большое спасибо Галине за знакомство с городом. Видно, что человек дорожит и с трепетом относится к своему городу.
Узнали происхождение города, этапы его становления, современные тенденции в развитии. Известных деятелей и значительные фигуры.
Искренняя признательность Вам. Спасибо
- ААртём13 ноября 2025Великолепная экскурсия и очень! Очень интересно и увлекательно. Узнали много нового, экскурсовод - это настоящая энциклопедия знаний и фактов о городе Тула. Рекомендую всем!
- ЕЕкатерина8 ноября 2025Спасибо огромное за прекрасную экскурсию Александру! Были на экскурсии с ребёнком, даже его Александр заинтересовал своими интересными рассказами. Когда ребёнок
- ААнастасия30 октября 2025огромная благодарность гиду Александру!!! 3 часа пролетели не заметно при том что информации былом ного интересно. Человек который любит свое дело и это чувствуется.
- ЮЮлия10 октября 2025Замечательно проведённое время. Экскурсовод Александр своей хоризмой и любовью к своему краю влюбил нас в Тулу. Мы поняли что обязательно сюда вернёмся.
- ССветлана29 сентября 2025Гид Александр❤️ Он как раз и открыл нам все грани Тулы - оружейной, купеческой, советской, маргинальной. Прекрасный - мы за 3 часа посмотрели Тулу с юмором, историей, местными байками. Рекомендую!
- ННаталья17 сентября 2025Спасибо было интересно
- ААлена13 сентября 2025Мы познакомились с городом благодаря содержательной экскурсии, которую провел для нас Александр. Масса интересной информации, положительных эмоции и вообще хорошего настроения! Спасибо Александру за неравнодушие, любовь к своему городу и желание поделиться этой любовью с другими!
- ЭЭльмира30 августа 2025Очень понравился гид Александр. Знания, позитив, юмор - список можно продолжать бесконечно.
- ИИрина28 августа 2025Все очень понравилось. Гид просто молодец, видно, что человек глубоко разбирается в истории, интересно преподносит информацию. Рекомендую
- ССветлана25 августа 2025Экскурсию проводил гид Александр. Экскурсия великолепная.
- ИИрина24 августа 2025Спасибо за такую замечательную экскурсию. Александр - профессионал своего дела. Так увлекательно и познавательно прошел день в Туле. Однозначно рекомендую
- ААндрей21 августа 2025Большое спасибо гиду Марии за интересную экскурсию!
Все очень понравилось: познавательный рассказ о Туле, прогулка по центру города, много исторических фактов. Три часа пролетели незаметно!
- ЕЕлена14 августа 2025Экскурсия была незабываемой! Экскурсовод Татьяна — настоящий профессионал: её увлекательные рассказы о истории города, оружейном деле и традициях тульских мастеров
- ММихаил10 августа 2025Александр — отличный гид по Туле, искренне любящий свой город. п
Прекрасная подача материала!
- ТТамара9 августа 2025Экскурсию в Туле для меня и моих подруг проводила Татьяна. Экскурсия очень понравилась. Татьяна в течении экскурсии делала акценты на
- ААнна7 августа 2025Хочу выразить благодарность Галине за интересно и познавательно проведенную экскурсию. 3 часа пролетели незаметно. Прекрасная подача информации, даже сын 12 лет увлеченно потом рассказывал, что запомнил. Искренне благодарна Галине за чудесно проведенное время. Однозначно буду ее рекомендовать. Спасибо.
- ААлександр25 июля 2025Большое спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. Пеший маршрут построен таким образом, что охватывает всю историю города с его
