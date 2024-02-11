Описание

Историческое сокровище Твери Мы погрузимся в удивительную Екатерининскую Тверь, раскроем перед вами тайны ее уникальной регулярной планировки, окруженной полуциркульными и восьмиугольными площадями, а также трёхлучевой системой улиц. Станем свидетелями величественного слияния Волги и Тверцы, ощутим дух времени, прогуливаясь по набережной с ее «единым фасадом». Вас ждут истории о великих личностях, чьи имена оставили след в истории — от Михаила Ярославича Тверского и Пушкина до Карла Росси и Екатерины Великой. Вы сможете услышать захватывающие рассказы и узнать, как каждый из них был связан с этим удивительным городом. Путешествие приведет нас к Успенскому собору Отроч монастыря, заманчивому Городскому саду, Церквам Рождества Христова и Трёх Исповедников, созданным великим архитектором Карлом Росси. Пересечем Старые и Новые мосты, полюбуемся памятникам Пушкину, Михаилу Ярославичу Тверскому и Карлу Марксу. Необычайная жемчужина Твери, Тверской Императорский дворец, расскажет свою причудливую судьбу, раскроет свои тайны и впечатлит величественностью. Присоединитесь к нашей экскурсии, чтобы вместе открыть богатство и красоту исторического центра Твери. Погрузитесь в уникальный мир великих личностей и величественной архитектуры, который оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания.