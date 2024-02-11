Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие навстречу тайнам и величию Твери, одного из самых замечательных городов России.
Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии, где каждый шаг пропитан историей и великими судьбами.
Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии, где каждый шаг пропитан историей и великими судьбами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Уникальную регулярную планировку Екатерининской Твери с полуциркульной и восьмиугольной площадями и трёхлучевой системой
- Набережную «единой фасадой»
- Место слияния Волги и Тверцы
- Успенский собор Отроч монастыря
- Городской сад
- Церковь Рождества Христова в Рыбаках и Церковь Трёх Исповедников (архитектор Карл Росси)
- Старый и Новый мосты через Волгу
- Памятники Пушкину, Михаилу Ярославичу Тверскому и Карлу Марксу
- Спасо-Преображенский собор
- Жемчужину Твери — Тверской Императорский дворец!
Описание
Историческое сокровище ТвериМы погрузимся в удивительную Екатерининскую Тверь, раскроем перед вами тайны ее уникальной регулярной планировки, окруженной полуциркульными и восьмиугольными площадями, а также трёхлучевой системой улиц. Станем свидетелями величественного слияния Волги и Тверцы, ощутим дух времени, прогуливаясь по набережной с ее «единым фасадом». Вас ждут истории о великих личностях, чьи имена оставили след в истории — от Михаила Ярославича Тверского и Пушкина до Карла Росси и Екатерины Великой. Вы сможете услышать захватывающие рассказы и узнать, как каждый из них был связан с этим удивительным городом. Путешествие приведет нас к Успенскому собору Отроч монастыря, заманчивому Городскому саду, Церквам Рождества Христова и Трёх Исповедников, созданным великим архитектором Карлом Росси. Пересечем Старые и Новые мосты, полюбуемся памятникам Пушкину, Михаилу Ярославичу Тверскому и Карлу Марксу. Необычайная жемчужина Твери, Тверской Императорский дворец, расскажет свою причудливую судьбу, раскроет свои тайны и впечатлит величественностью. Присоединитесь к нашей экскурсии, чтобы вместе открыть богатство и красоту исторического центра Твери. Погрузитесь в уникальный мир великих личностей и величественной архитектуры, который оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки и личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23Завершение: Тверь, ул. Советская, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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