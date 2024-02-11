Тверь - место первых

Индивидуальная экскурсия в Твери
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие навстречу тайнам и величию Твери, одного из самых замечательных городов России.

Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии, где каждый шаг пропитан историей и великими судьбами.
Тверь - место первых
Тверь - место первых
Тверь - место первых
Ближайшие даты:
11
фев
12
фев
13
фев
15
фев
16
фев
17
фев
19
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Уникальную регулярную планировку Екатерининской Твери с полуциркульной и восьмиугольной площадями и трёхлучевой системой
  • Набережную «единой фасадой»
  • Место слияния Волги и Тверцы
  • Успенский собор Отроч монастыря
  • Городской сад
  • Церковь Рождества Христова в Рыбаках и Церковь Трёх Исповедников (архитектор Карл Росси)
  • Старый и Новый мосты через Волгу
  • Памятники Пушкину, Михаилу Ярославичу Тверскому и Карлу Марксу
  • Спасо-Преображенский собор
  • Жемчужину Твери — Тверской Императорский дворец!

Описание

Историческое сокровище Твери

Мы погрузимся в удивительную Екатерининскую Тверь, раскроем перед вами тайны ее уникальной регулярной планировки, окруженной полуциркульными и восьмиугольными площадями, а также трёхлучевой системой улиц. Станем свидетелями величественного слияния Волги и Тверцы, ощутим дух времени, прогуливаясь по набережной с ее «единым фасадом». Вас ждут истории о великих личностях, чьи имена оставили след в истории — от Михаила Ярославича Тверского и Пушкина до Карла Росси и Екатерины Великой. Вы сможете услышать захватывающие рассказы и узнать, как каждый из них был связан с этим удивительным городом. Путешествие приведет нас к Успенскому собору Отроч монастыря, заманчивому Городскому саду, Церквам Рождества Христова и Трёх Исповедников, созданным великим архитектором Карлом Росси. Пересечем Старые и Новые мосты, полюбуемся памятникам Пушкину, Михаилу Ярославичу Тверскому и Карлу Марксу. Необычайная жемчужина Твери, Тверской Императорский дворец, расскажет свою причудливую судьбу, раскроет свои тайны и впечатлит величественностью. Присоединитесь к нашей экскурсии, чтобы вместе открыть богатство и красоту исторического центра Твери. Погрузитесь в уникальный мир великих личностей и величественной архитектуры, который оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23
Завершение: Тверь, ул. Советская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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