Лучший выборВлюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Вся Уфа - за один день
Познакомьтесь с Уфой: от памятников Салавату Юлаеву до современной архитектуры. Погрузитесь в историю и культуру города за один день
Начало: На Первомайской площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 8400 ₽ за всё до 20 чел.
Исторический центр Уфы
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
11 дек в 17:30
12 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8760 ₽ за всё до 3 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Старая Уфа: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
Увидеть самые известные места города и узнать о них интересные факты в дружеском формате
Сегодня в 14:00
13 дек в 11:30
10 990 ₽ за всё до 6 чел.
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Уфа со всех сторон
Уфа, столица Башкирии, приглашает вас на увлекательное автопутешествие. Откройте для себя её уникальные места и богатую историю
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Арт-Квадрата
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5415 ₽
5700 ₽ за всё до 10 чел.
- ДДарья18 октября 2025Прекрасная экскурсия!
Посмотрели основные достопримечательности города, получили много интересной информации, побывали на дегустации мёда и местных деликатесов, пофотографировались в национальных костюмах и получили ответы на все интересующие вопросы👍🏻
Спасибо!
- ИИлья8 октября 2025Таня первоклассный гид. Было ощущение что ты не с гидом, а с другом. Экскурсия отличная.
- ИИсмира17 сентября 2025Ирина, спасибо за ваш рассказ, который оставил яркие впечатления.
- ГГалина27 августа 2025Экскурсия понравилась. Ирина очень артистичный рассказчик, увлеченная историей своего края и не только. Слушать интересно. Попробовали разные сорта меда. Сфотографировались в национальных костюмах. Спасибо 🤗
- ИИрина13 августа 2025Отличная экскурсия с гидом Ириной. Хороший рассказчик, узнали много интересного. На машине ехали не быстро, успели всё рассмотреть. На прогулке ни кто не торопил, успели нафоткаться. 😊
- ККлименко2 мая 2025Классно провели вечерок. Гид Мая, позитивный человечек.
- ЛЛейла31 марта 2025Экскурсия понравилась. Ирина приятный человек и эмоциональный рассказчик, заражает своей любовью к родному краю. Ездили на комфортабельном минивэне, дегустировали сорта
- ССветлана29 марта 202528 марта посетили экскурсию #Уфа, встречай! #Экскурсия была замечательная, спасибо экскурсоводу Ирине за знакомство с таким замечательным городом Уфа! Было
