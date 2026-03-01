Водная прогулка
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На Южный Байкал - из Улан-Удэ
Проведите день на южном побережье Байкала, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Идеально для семейного отдыха
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
от 26 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера
10 мар в 09:00
13 мар в 09:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Горячий бассейн в Ильинке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в марте 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Горячий бассейн в Ильинке" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 31 000.
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2026 год по теме «Горячий бассейн в Ильинке», цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май