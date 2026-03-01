Найдено 3 экскурсии в категории « Горячий бассейн в Ильинке » в Улан-Удэ, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов Водная прогулка По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера 25 000 ₽ за всё до 2 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. На Южный Байкал - из Улан-Удэ Проведите день на южном побережье Байкала, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Идеально для семейного отдыха от 26 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 11 часов Водная прогулка Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера 31 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Улан-Удэ

