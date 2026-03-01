Мои заказы

Горячий бассейн в Ильинке – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Горячий бассейн в Ильинке» в Улан-Удэ, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
На машине
12 часов
Водная прогулка
По Селенге-реке, да к Байкалу - из Улан-Удэ
Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
На Южный Байкал - из Улан-Удэ
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
На Южный Байкал - из Улан-Удэ
Проведите день на южном побережье Байкала, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Идеально для семейного отдыха
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
от 26 000 ₽ за всё до 10 чел.
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
На машине
11 часов
Водная прогулка
Сокровища Байкала: от природных видов до горячих источников
Отправиться из Улан-Удэ к тишине монастыря и просторам древнего озера
10 мар в 09:00
13 мар в 09:00
31 000 ₽ за всё до 5 чел.

