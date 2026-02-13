Светлана великолепный экскурсовод. Встретились на площади без опоздания, сразу предоставила аккредитацию экскурсовода и повела нас по увлекательному и красивому Улан-Удэ. читать дальше
Вместо 3 часов экскурсия была 5, и от доплаты Светлана отказалась. Рассказала много увлекательного о городе, показала центр и те места, которые мы сами бы не посетили, отвечала на вопросы, завлекала вопросами в процесс. Помогала с фотографиями, подсказывала как встать, чтобы запечатлеть "фишки")). Отвела на Главпочтамт, чтобы отправить открытки, дороговато получается, но они до Санкт-Петербурга дошли! На экскурсии были в августе 2025 и даже сейчас впечатления остались. Мама моя, вообще, постоянно вспоминает Улан-Удэ и Светлану при разговорах о Байкале. Рекомендуем всей семьей брать экскурсии у Светланы.
Эти были не три часа, а целых 5 наверное, проведенные со Светланой, которые полетели на 15 минут, настолько интересно, она читать дальше
рассказывала, про историю Улан-удэ, про настоящее, заходили милые магазинчик, кафе, также посетили здания которые имеют вековые традиции. Я нисколько не пожалела, что забронировала, хотя вначале были кое какие страхи в связи с погодой (-25!!!) НО Светлана сделала невозможное, и совсем забыла про погоду, про ветер и мороз, увлекла меня историей не только города, но и края. Настоятельно рекомендую. И еще Светлана спасибо вам большое, я обязательно вернусь в ваш город, конечно летом, обязательно мы с вами прогуляемся по тем же улицам.
Мы в последний день все переиграли (у мужа заболела нога и долго ходить ему было больно). Светлана читать дальше
предложила экскурсию на машине и она была еще интереснее, потому что мы охватили еще больше достопримечательностей и храм Ринпоче Багша. Даже муж проникся этим светлым местом.
При планировании экскурсии выбирайте день, если будет возможность, потому что не все работает каждый день (например музей на территории Дацана в этот день не работал). Но для нас это просто повод вернуться.
Отлельная благодарность за гостеприимство и подарки, а так же за организацию фотографирования нас!)
С превеликим удовольствием хотим поделиться нашими впечатлениями от знакомства с Улан-Удэ благодаря Светлане! Наша экскурсия стала настоящим погружением в самую читать дальше
душу города, в его самые сокровенные истории.
Светлана – это не просто экскурсовод, это настоящий рассказчик, который с невероятной красотой и глубиной излагает каждый нюанс, каждую особенность истории Улан-Удэ. Мы были поражены тем, как живо и увлекательно она оживляет прошлое, как тонко чувствует город и умеет передать эту любовь и знание нам. Каждая деталь, каждый факт – всё было невероятно интересно и ценно.
Мы провели время просто незабываемо, здорово и прекрасно! Благодаря Светлане Улан-Удэ открылся нам совершенно с новой стороны – через призму красоты, мудрости и истинной истории. Если вы хотите увидеть город не просто как набор достопримечательностей, а почувствовать его сердце, увидеть его через красоту глаз настоящего знатока и влюбленного в свое дело человека, то мы настоятельно рекомендуем Светлану в качестве вашего гида.
Она – именно тот экскурсовод, чьи слова оставляют след в душе и желание возвращаться сюда снова и снова.
Великолепно. Очень много информации, старые фото, рекомендации куда зайти на обед, где лучше купить сувениры и т. д. и т. п. Отдельное спасибо за зонт. в день экскурсии шел дождь и Светлана принесла зонт, что бы я не промок.
Приезжая Улан-Удэ обязательно возьмите экскурсовода, только с ним Вы поймете почему этот город такой, как Вы его видите. Исторические факты, интересная кухня, архитектура зданий, причины появления памятников все нашло свое отражении в экскурсии Светланы. Очень порадовал вкусный сюрприз по окончании.
Мы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что бы понять, что такое этот читать дальше
город, необходимо было посмотреть его с гидом, так как первое впечатление от момента въезда и движения по городу до отеля "Байкал плаза" на своем авто было противоречивое - некая смесь СССР, РСФСР и … ….. Обзорная экскурсия со Светланой раскрыла нам город, как с исторической, так и с современной стороны- колорит у города своеобразный, но видно развитие и это радует. Экскурсия прошла незаметно, но насыщенно и именно благодаря стараниям гида. Без этой содержательной и интересной экскурсии Светланы мы бы не почувствовали город. Именно, влюбленность Светланы в свой город, в свою интересную работу позволила и нам частичку своего сердца оставить в Улан-Удэ. Светлана интересный рассказчик, у нее очень много знаний, которые она подает умело, не скучно. Мы были в городе на праздник Крещение Руси и отдельное спасибо, Светлана зашла с нами в Кафедральный Одигитриевский Собор, звон колоколов сопровождал ее рассказ об этом белоснежном Храме. Далее переместились в Дацан Ринпоче Бакша, который встретил нас праздничной церемонией праздника Майдари Хурал, Светлана удачно меняла локации, чтобы увидеть праздник, побывать внутри Дацана и услышать рассказ Светланы. Светлана подсказала нам где и какие сувениры и вкусняшки приобрести в городе от местных производителей и подсказала, что вкусное и где можно купить от рыбы до хлеба и остановиться в каких локациях по дороге на Баргузинский залив. Рекомендую экскурсию Светланы.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Гостиные ряды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: