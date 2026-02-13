читать дальше

город, необходимо было посмотреть его с гидом, так как первое впечатление от момента въезда и движения по городу до отеля "Байкал плаза" на своем авто было противоречивое - некая смесь СССР, РСФСР и … ….. Обзорная экскурсия со Светланой раскрыла нам город, как с исторической, так и с современной стороны- колорит у города своеобразный, но видно развитие и это радует. Экскурсия прошла незаметно, но насыщенно и именно благодаря стараниям гида. Без этой содержательной и интересной экскурсии Светланы мы бы не почувствовали город. Именно, влюбленность Светланы в свой город, в свою интересную работу позволила и нам частичку своего сердца оставить в Улан-Удэ. Светлана интересный рассказчик, у нее очень много знаний, которые она подает умело, не скучно. Мы были в городе на праздник Крещение Руси и отдельное спасибо, Светлана зашла с нами в Кафедральный Одигитриевский Собор, звон колоколов сопровождал ее рассказ об этом белоснежном Храме. Далее переместились в Дацан Ринпоче Бакша, который встретил нас праздничной церемонией праздника Майдари Хурал, Светлана удачно меняла локации, чтобы увидеть праздник, побывать внутри Дацана и услышать рассказ Светланы. Светлана подсказала нам где и какие сувениры и вкусняшки приобрести в городе от местных производителей и подсказала, что вкусное и где можно купить от рыбы до хлеба и остановиться в каких локациях по дороге на Баргузинский залив. Рекомендую экскурсию Светланы.