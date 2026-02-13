Мои заказы

Гостиные ряды – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиные ряды» в Улан-Удэ, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Три часа в сердце Улан-Удэ
Пешая
3 часа
27 отзывов
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
Сегодня в 14:30
15 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
15 мар в 08:30
16 мар в 06:00
12 880 ₽ за всё до 5 чел.
Свидание с Улан-Удэ
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Начало: На площади Советов
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    13 февраля 2026
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Светлана великолепный экскурсовод. Встретились на площади без опоздания, сразу предоставила аккредитацию экскурсовода и повела нас по увлекательному и красивому Улан-Удэ.
    читать дальше

    Вместо 3 часов экскурсия была 5, и от доплаты Светлана отказалась. Рассказала много увлекательного о городе, показала центр и те места, которые мы сами бы не посетили, отвечала на вопросы, завлекала вопросами в процесс. Помогала с фотографиями, подсказывала как встать, чтобы запечатлеть "фишки")). Отвела на Главпочтамт, чтобы отправить открытки, дороговато получается, но они до Санкт-Петербурга дошли! На экскурсии были в августе 2025 и даже сейчас впечатления остались. Мама моя, вообще, постоянно вспоминает Улан-Удэ и Светлану при разговорах о Байкале. Рекомендуем всей семьей брать экскурсии у Светланы.

  • Н
    Нино
    4 января 2026
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Эти были не три часа, а целых 5 наверное, проведенные со Светланой, которые полетели на 15 минут, настолько интересно, она
    читать дальше

    рассказывала, про историю Улан-удэ, про настоящее, заходили милые магазинчик, кафе, также посетили здания которые имеют вековые традиции. Я нисколько не пожалела, что забронировала, хотя вначале были кое какие страхи в связи с погодой (-25!!!) НО Светлана сделала невозможное, и совсем забыла про погоду, про ветер и мороз, увлекла меня историей не только города, но и края. Настоятельно рекомендую. И еще Светлана спасибо вам большое, я обязательно вернусь в ваш город, конечно летом, обязательно мы с вами прогуляемся по тем же улицам.

  • П
    Полина
    18 ноября 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Благодарим Светлану за экскурсию!

    Мы в последний день все переиграли (у мужа заболела нога и долго ходить ему было больно). Светлана
    читать дальше

    предложила экскурсию на машине и она была еще интереснее, потому что мы охватили еще больше достопримечательностей и храм Ринпоче Багша. Даже муж проникся этим светлым местом.

    При планировании экскурсии выбирайте день, если будет возможность, потому что не все работает каждый день (например музей на территории Дацана в этот день не работал). Но для нас это просто повод вернуться.

    Отлельная благодарность за гостеприимство и подарки, а так же за организацию фотографирования нас!)

    Большой привет из Петербурга ❤️

    Благодарим Светлану за экскурсию!
  • С
    Светлана
    3 октября 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Спасибо, Светлане за прекрасную интересную экскурсию. Очень много знает, изучает архивы. Компания была разноаозрастная профессора и студенты. Понравилось всем!
  • Л
    Лена
    28 сентября 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    С превеликим удовольствием хотим поделиться нашими впечатлениями от знакомства с Улан-Удэ благодаря Светлане! Наша экскурсия стала настоящим погружением в самую
    читать дальше

    душу города, в его самые сокровенные истории.

    Светлана – это не просто экскурсовод, это настоящий рассказчик, который с невероятной красотой и глубиной излагает каждый нюанс, каждую особенность истории Улан-Удэ. Мы были поражены тем, как живо и увлекательно она оживляет прошлое, как тонко чувствует город и умеет передать эту любовь и знание нам. Каждая деталь, каждый факт – всё было невероятно интересно и ценно.

    Мы провели время просто незабываемо, здорово и прекрасно! Благодаря Светлане Улан-Удэ открылся нам совершенно с новой стороны – через призму красоты, мудрости и истинной истории. Если вы хотите увидеть город не просто как набор достопримечательностей, а почувствовать его сердце, увидеть его через красоту глаз настоящего знатока и влюбленного в свое дело человека, то мы настоятельно рекомендуем Светлану в качестве вашего гида.

    Она – именно тот экскурсовод, чьи слова оставляют след в душе и желание возвращаться сюда снова и снова.

  • Н
    Надежда
    7 сентября 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Огромное спасибо Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
  • D
    Daria
    3 сентября 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Очень приятный экскурсовод
  • D
    Dmitry
    25 августа 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Великолепно.
    Очень много информации, старые фото, рекомендации куда зайти на обед, где лучше купить сувениры и т. д. и т. п.
    Отдельное спасибо за зонт. в день экскурсии шел дождь и Светлана принесла зонт, что бы я не промок.
  • Г
    Галина
    20 августа 2025
    Три часа в сердце Улан-Удэ
    Приезжая Улан-Удэ обязательно возьмите экскурсовода, только с ним Вы поймете почему этот город такой, как Вы его видите. Исторические факты, интересная кухня, архитектура зданий, причины появления памятников все нашло свое отражении в экскурсии Светланы. Очень порадовал вкусный сюрприз по окончании.
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Свидание с Улан-Удэ
    Мы первый раз побывали в Улан-Удэ, так как поехали впервые на бурятскую сторону Байкала. Что бы понять, что такое этот
    читать дальше

    город, необходимо было посмотреть его с гидом, так как первое впечатление от момента въезда и движения по городу до отеля "Байкал плаза" на своем авто было противоречивое - некая смесь СССР, РСФСР и … ….. Обзорная экскурсия со Светланой раскрыла нам город, как с исторической, так и с современной стороны- колорит у города своеобразный, но видно развитие и это радует. Экскурсия прошла незаметно, но насыщенно и именно благодаря стараниям гида. Без этой содержательной и интересной экскурсии Светланы мы бы не почувствовали город. Именно, влюбленность Светланы в свой город, в свою интересную работу позволила и нам частичку своего сердца оставить в Улан-Удэ. Светлана интересный рассказчик, у нее очень много знаний, которые она подает умело, не скучно. Мы были в городе на праздник Крещение Руси и отдельное спасибо, Светлана зашла с нами в Кафедральный Одигитриевский Собор, звон колоколов сопровождал ее рассказ об этом белоснежном Храме. Далее переместились в Дацан Ринпоче Бакша, который встретил нас праздничной церемонией праздника Майдари Хурал, Светлана удачно меняла локации, чтобы увидеть праздник, побывать внутри Дацана и услышать рассказ Светланы. Светлана подсказала нам где и какие сувениры и вкусняшки приобрести в городе от местных производителей и подсказала, что вкусное и где можно купить от рыбы до хлеба и остановиться в каких локациях по дороге на Баргузинский залив. Рекомендую экскурсию Светланы.

