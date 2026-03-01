Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
161 500 ₽ за человека
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала (всё включено)
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
95 000 ₽ за человека
Знакомство с Байкалом: Ольхон, Бурятия и круиз с ночёвкой на корабле
Увидеть мысы Хобой и Святой Нос, порыбачить на закате и попытать удачи в поиске нерп
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
139 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Туры на пятерых»
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Туры на пятерых" можно забронировать 3 тура от 95 000 до 161 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
