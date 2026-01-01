-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Восточная Алания: Кармадон, город мертвых Даргавс, Куртатинское ущелье
Путешествие в сердце Кавказа: горы, ущелья и древние тайны ждут вас. Ощутите величие природы и прикоснитесь к истории
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
2945 ₽
3100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Древняя Осетия в веках: Даргавс, Кармадонское ущелье, Дзивгис, Цмити
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья и «город мертвых» Даргавс
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 9:30
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
