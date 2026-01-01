Сейчас во Владикавказе в категории "Город мёртвых" можно забронировать 4 экскурсии от 2500 до 12 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3629 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5