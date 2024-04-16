По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Давайте познакомимся поближе с культурой дигорцев и побываем в местах, где сохранились старинные артефакты.

Вы погрузитесь в атмосферу средневековых селений, рассмотрите святилища и древние предметы, узнаете про быт регионов.

И, конечно, увидите невероятные в своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят вас навсегда оставить своё сердце в Осетии и Ингушетии.
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
24
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мая
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Что вас ожидает:

Традиции и петроглифы
Традиции и петроглифы
Нас ждут старинные святилища и склепы, камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы, традиции, эпос и культура
Средневековые селения
Средневековые селения
Увидим быт и культуру средневековой Осетии-Алании, древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков
Качели над пропастью
Качели над пропастью
Побываем на смотровой площадке и увидим качели с видом на долину Фиагдон

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
2 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

09:00 Начало программы.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

  • автопробег за день: 180 км.
  • экскурсионный маршрут.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
3 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

08:30 Начало.

Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — поход к замку замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин (доп. плата).

  • размещение: Дигорское ущелье.
  • автопробег за день: 180 км.
  • пеший маршрут: 7 км.
  • набор высоты: 600 м.
  • продолжительность: 10 часов.
Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
4 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье

09:00 Начало.

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Свободное время на турбазе.

  • размещение: Дигорское ущелье.
  • пеший маршрут: 6 км.
  • набор высоты: 500 м.
  • продолжительность: 7 часов.
Национальный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущелье
5 день

Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику

07:30 Начало.

Алагирское ущелье — Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг, из Дигорского ущелья, пакетированный завтрак

Программа дня: Дигорское ущелье Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • автопробег за день: 275 км.
  • пеший маршрут: 9 км.
  • набор высоты: 450 м.
  • продолжительность: 9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику
6 день

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье

08:30 Начало.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • автопробег за день: 135 км.
  • пеший маршрут: 6 км.
  • набор высоты: 400 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
7 день

Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

08:30 Начало.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • автопробег за день: 150 км.
  • пеший маршрут: 6,5 км.
  • набор высоты: 550 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение гостиницах и туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple*

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

Breakfast

Завтрак

Камелия 2* — Порог Небастандарт24.05.2024-03.12.2024800008000052600117000114600Завтрак
Кадгарон Отель 3* — Порог Небастандарт24.05.2024-03.12.2024837008370054500121600117000Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Порог Небастандарт24.05.2024-03.12.2024879008790061600128200123900Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3*комфорт24.05.2024-03.12.2024973009730070000141300135800Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Порог Небастандарт24.05.2024-03.12.2024879008790056300125900121600Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3*полулюкс24.05.2024-03.12.2024960009600068500139000133500Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3*стандарт24.05.2024-03.12.202413000014400096400184000174000Шв. стол

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Порог Неба

2 ночи

Алания, одна из наиболее живописных территорий Северной Осетии, славится прекрасными условиями для отдыха. В Дигорском ущелье находится удивительно красивое плато, называемое местными жителями Байты Цахт, а приезжими – Солнечная поляна. Участок окружен высокими горами, между которыми особенно отчетливо воспринимается яркий свет солнца.

Спортивно-оздоровительная база представляет собой тихое уютное место, вокруг которого поддерживается безукоризненная чистота. Любители семейного отдыха оценят мягкий сумрак ночи без вспышек дискотечных огней и отсутствие громкой музыки. Проживание на турбазе позволит забыть о шуме и суете больших городов, поможет восстановить душевное равновесие, оздоровиться, надышаться головокружительно чистым воздухом.

Порог НебаПорог НебаПорог НебаПорог НебаПорог НебаПорог Неба

Tana Park Hotel

2 ночи

В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.

Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.

Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.

Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.

В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.

Tana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park HotelTana Park Hotel

Владикавказ 3

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Камелия 2

4 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2

DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Планета Люкс 3

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Кадгарон отель 3

4 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 6 обедов/пикников по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
А
16 апр 2024
Великолепно!
Н
16 апр 2024
Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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