Вы погрузитесь в атмосферу средневековых селений, рассмотрите святилища и древние предметы, узнаете про быт регионов.
И, конечно, увидите невероятные в своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят вас навсегда оставить своё сердце в Осетии и Ингушетии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
09:00 Начало программы.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
- автопробег за день: 180 км.
- экскурсионный маршрут.
- продолжительность: 8-9 часов.
Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
08:30 Начало.
Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — поход к замку замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.
18:00 Ужин (доп. плата).
- размещение: Дигорское ущелье.
- автопробег за день: 180 км.
- пеший маршрут: 7 км.
- набор высоты: 600 м.
- продолжительность: 10 часов.
Национальный парк Алания, Дигорское ущелье
09:00 Начало.
Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Свободное время на турбазе.
- размещение: Дигорское ущелье.
- пеший маршрут: 6 км.
- набор высоты: 500 м.
- продолжительность: 7 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику
07:30 Начало.
Алагирское ущелье — Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг, из Дигорского ущелья, пакетированный завтрак
Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
- автопробег за день: 275 км.
- пеший маршрут: 9 км.
- набор высоты: 450 м.
- продолжительность: 9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
08:30 Начало.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- автопробег за день: 135 км.
- пеший маршрут: 6 км.
- набор высоты: 400 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд
08:30 Начало.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- автопробег за день: 150 км.
- пеший маршрут: 6,5 км.
- набор высоты: 550 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение гостиницах и туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple*
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2* — Порог Неба
|стандарт
|24.05.2024-03.12.2024
|80000
|80000
|52600
|117000
|114600
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3* — Порог Неба
|стандарт
|24.05.2024-03.12.2024
|83700
|83700
|54500
|121600
|117000
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* — Порог Неба
|стандарт
|24.05.2024-03.12.2024
|87900
|87900
|61600
|128200
|123900
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3*
|комфорт
|24.05.2024-03.12.2024
|97300
|97300
|70000
|141300
|135800
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Порог Неба
|стандарт
|24.05.2024-03.12.2024
|87900
|87900
|56300
|125900
|121600
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3*
|полулюкс
|24.05.2024-03.12.2024
|96000
|96000
|68500
|139000
|133500
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3*
|стандарт
|24.05.2024-03.12.2024
|130000
|144000
|96400
|184000
|174000
|Шв. стол
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Порог Неба
Алания, одна из наиболее живописных территорий Северной Осетии, славится прекрасными условиями для отдыха. В Дигорском ущелье находится удивительно красивое плато, называемое местными жителями Байты Цахт, а приезжими – Солнечная поляна. Участок окружен высокими горами, между которыми особенно отчетливо воспринимается яркий свет солнца.
Спортивно-оздоровительная база представляет собой тихое уютное место, вокруг которого поддерживается безукоризненная чистота. Любители семейного отдыха оценят мягкий сумрак ночи без вспышек дискотечных огней и отсутствие громкой музыки. Проживание на турбазе позволит забыть о шуме и суете больших городов, поможет восстановить душевное равновесие, оздоровиться, надышаться головокружительно чистым воздухом.
Tana Park Hotel
В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.
Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.
Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.
Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.
В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.
Владикавказ 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Камелия 2
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
DoubleTree by Hilton 4
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон отель 3
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 6 обедов/пикников по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.