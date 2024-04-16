В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.

Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.

Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.

Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.

В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.