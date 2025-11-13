Устроим пикник у Караугомского ледника, подарим себе расслабление в глэмпинге с панорамной баней и открытой купелью.
Вдохновившись ландшафтами, возьмём кисти и краски и сохраним Кавказ на холсте, а также выплеснем эмоции, стреляя по мишеням.
Жить будем в уютном загородном отеле недалеко от Владикавказа, где все номера оборудованы окнами в пол и выходом на террасу, а на территории есть подогреваемый бассейн и сауна, которые помогут восстановить силы между активными экскурсиями.
На память о поездке мы подарим каждой мини-фильм, в котором бережно соберём лучшие моменты и эмоции.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять: купальник треккинговую обувь лёгкую ветровку солнцезащитный крем
Программа тура по дням
1 день
Первая встреча с Владикавказом
Встретим вас по прибытии во Владикавказ, за обедом познакомимся всей группой. Вечером немного пройдёмся по центру города, а затем заселимся в отель.
2 день
Сосновый бор, Караугомский ледник, пикник на природе
Утром поедем в горы. Погода тут непредсказуема — возьмите тёплую одежду и дождевик. Сегодня будем много ходить пешком — понадобится удобная обувь. Через живописный сосновый бор мы доберёмся к Караугомскому леднику, самому длинному в Дигорском ущелье и входящему в тройку крупнейших на Кавказе. В этих прекрасных пейзажах мы устроим пикник.
3 день
Цейское ущелье: отдых в бане и бассейне, творческое занятие
Этот день пройдёт в расслабленном темпе. Мы проведём его в Цейском ущелье в идеальном месте для тотальной перезагрузки — глэмпинге с панорамной баней и открытым бассейном. Здесь мы сможем расслабиться, а горы подарят вдохновение — в этих головокружительных видах займёмся рисованием.
4 день
Джиппинг в горах, уроки стрельбы, винная дегустация
Вновь поднимемся к облакам. Начнём с Кадаргаванского каньона — самого узкого места Куртатинского ущелья. Осмотрим Дзивгисскую крепость в скале, которую никто не смог покорить, и самую высокогорную обитель России — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Полюбуемся панорамами с лавочки счастья, вспомним погибшую группу Сергея Бодрова в Кармадоне, посетим внушительный город мёртвых Даргавс.
Потом отправимся на стрельбище. Квалифицированный инструктор проведёт для нас курс безопасного обращения с огнестрельным оружием. По возвращении в отель устроим прощальный вечер с дегустацией вин.
5 день
Возвращение домой
Доставим вас к ж/д вокзалу или аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
4 завтрака, 3 обеда, 1 дегустация
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Видеоролик из поездки
Что не входит в цену
Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
Обеды (кроме включённых в программу), ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, первая половина дня, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваш гид во Владикавказе
Я Зарина — дипломированный гид-экскурсовод, влюблённая в свой город и республику. Моё главное правило — никаких нудных текстов, только живое общение и яркая подача. Вместе с командой профессионалов я организую читать дальше
не просто поездки в горы — мы дарим незабываемые эмоции. Наши экскурсоводы — квалифицированные, прошедшие аттестацию и работающие в сфере туризма более 3 лет, а водители — со стажем езды в горной местности более 10 лет. С нами интересно и безопасно!