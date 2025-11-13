Мои заказы

Девичник в Осетии: джип-тур в горах с отдыхом в бане и бассейнах, уроками стрельбы и рисования

Объехать Дигорию, Цей, Кармадон с комфортом и в мини-группе, посетить Даргавс и устроить пикник
Это будет полноценная перезагрузка в тёплой девичьей компании, обрамлённая открыточными видами Северной Осетии.

На больших внедорожниках мы поднимемся в горы — к Дигорскому, Цейскому, Куртатинскому, Кармадонскому ущельям.

Посетим главные достопримечательности этих склонов
— Аланский монастырь, некрополь Даргавс, мемориал Сергею Бодрову, лавочку счастья и многое другое.

Устроим пикник у Караугомского ледника, подарим себе расслабление в глэмпинге с панорамной баней и открытой купелью.

Вдохновившись ландшафтами, возьмём кисти и краски и сохраним Кавказ на холсте, а также выплеснем эмоции, стреляя по мишеням.

Жить будем в уютном загородном отеле недалеко от Владикавказа, где все номера оборудованы окнами в пол и выходом на террасу, а на территории есть подогреваемый бассейн и сауна, которые помогут восстановить силы между активными экскурсиями.

На память о поездке мы подарим каждой мини-фильм, в котором бережно соберём лучшие моменты и эмоции.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
купальник
треккинговую обувь
лёгкую ветровку
солнцезащитный крем

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Владикавказом

Встретим вас по прибытии во Владикавказ, за обедом познакомимся всей группой. Вечером немного пройдёмся по центру города, а затем заселимся в отель.

2 день

Сосновый бор, Караугомский ледник, пикник на природе

Утром поедем в горы. Погода тут непредсказуема — возьмите тёплую одежду и дождевик. Сегодня будем много ходить пешком — понадобится удобная обувь. Через живописный сосновый бор мы доберёмся к Караугомскому леднику, самому длинному в Дигорском ущелье и входящему в тройку крупнейших на Кавказе. В этих прекрасных пейзажах мы устроим пикник.

3 день

Цейское ущелье: отдых в бане и бассейне, творческое занятие

Этот день пройдёт в расслабленном темпе. Мы проведём его в Цейском ущелье в идеальном месте для тотальной перезагрузки — глэмпинге с панорамной баней и открытым бассейном. Здесь мы сможем расслабиться, а горы подарят вдохновение — в этих головокружительных видах займёмся рисованием.

4 день

Джиппинг в горах, уроки стрельбы, винная дегустация

Вновь поднимемся к облакам. Начнём с Кадаргаванского каньона — самого узкого места Куртатинского ущелья. Осмотрим Дзивгисскую крепость в скале, которую никто не смог покорить, и самую высокогорную обитель России — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Полюбуемся панорамами с лавочки счастья, вспомним погибшую группу Сергея Бодрова в Кармадоне, посетим внушительный город мёртвых Даргавс.

Потом отправимся на стрельбище. Квалифицированный инструктор проведёт для нас курс безопасного обращения с огнестрельным оружием. По возвращении в отель устроим прощальный вечер с дегустацией вин.

5 день

Возвращение домой

Доставим вас к ж/д вокзалу или аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеда, 1 дегустация
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Видеоролик из поездки
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме включённых в программу), ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, первая половина дня, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваш гид во Владикавказе
Я Зарина — дипломированный гид-экскурсовод, влюблённая в свой город и республику. Моё главное правило — никаких нудных текстов, только живое общение и яркая подача. Вместе с командой профессионалов я организую
не просто поездки в горы — мы дарим незабываемые эмоции. Наши экскурсоводы — квалифицированные, прошедшие аттестацию и работающие в сфере туризма более 3 лет, а водители — со стажем езды в горной местности более 10 лет. С нами интересно и безопасно!

