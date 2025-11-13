Вновь поднимемся к облакам. Начнём с Кадаргаванского каньона — самого узкого места Куртатинского ущелья. Осмотрим Дзивгисскую крепость в скале, которую никто не смог покорить, и самую высокогорную обитель России — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Полюбуемся панорамами с лавочки счастья, вспомним погибшую группу Сергея Бодрова в Кармадоне, посетим внушительный город мёртвых Даргавс.

Потом отправимся на стрельбище. Квалифицированный инструктор проведёт для нас курс безопасного обращения с огнестрельным оружием. По возвращении в отель устроим прощальный вечер с дегустацией вин.