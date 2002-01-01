Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день

Величественные ущелья, опасные перевалы, мистические башни и старинные легенды — прийти на зов гор!

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Владикавказа
Вы насладитесь симфонией хрустальных водопадов и выразительной красотой каньонов.

Познакомитесь с легендами горцев и шедеврами средневековой башенной архитектуры.

Выясните, в чем отличия крепостей в разных республиках.

Посетите самый высокогорный монастырь в стране.

Услышите таинственные истории 📖 о домах-склепах в Городе мертвых и поразитесь последствиям стихии.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день

Горная Ингушетия

Ляжгинский водопад и смотровая площадка
Вы увидите один из крупнейших круглогодичных водопадов региона, его высота составляет 20 м, а ширина — 5 м. Насладитесь медитативными каскадами и, в солнечную погоду, оцените радужные переливы на фоне кристальных брызг. А чуть позже побываете на панорамной площадке Цей-Лоам, где речь пойдет о культовом для ингушей месте, загадочном «троне повелителя».

Башенные комплексы Эрзи и Вовнушки
В одном из крупнейших средневековый башенных поселков вы осмотрите ансамбль из 8 боевых, 2 полубоевых и 47 жилых башен. Узнаете, почему Эрзи построили именно здесь, и раскроете тайну его названия. После познакомитесь с предметом особой гордости Ингушетии. Я расскажу, за что особенно ценятся Вовнушки, и обращу внимание на детали антуражного комплекса, состоящего из двух неприступных замков на краях остроконечных скал. А на подступах вы поразитесь мощным оборонительным стенам, которые воспринимаются как часть горы ⛰️.

Северная Осетия

Следы стихии, ущелья и каньоны
Проезжая через перевал, соединяющий два ущелья, Дарьяловское с Кармадонским, вы увидите последствия схода ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. И покажу туннель, где, предположительно, могла спрятаться группа Сергея Бодрова и конный театр «Нарт». А ближе к концу поездки вы окинете взглядом просторы впечатляющего и необычного Кадаргаванского каньона.

Даргавс — Город 🏙️ мертвых
«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите легенды о таинственных домах-склепах. Не обойдем вниманием старинные похоронные ритуалы народов Кавказа и предания о Башне кровника.

Высокогорный монастырь и качели над пропастью
Вы также посетите первый духовный центр Осетии и самый высокогорный действующий монастырь в России — Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 м и построенный полностью из камня. Затем я отвезу вас к головокружительным качелям, где получаются фантастические кадры. А еще покажу арт-объект с буквой национального алфавита.

Крепости и башни
Едем дальше. На горизонте одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе — Дзивгис. Вы увидите, как в 14 веке оборонялись от врагов наши предки, прикоснетесь к истории 📖 осетинского народа и сможете вживую убедиться в различиях строения крепостей разных республик. А следующий пункт — башня Курта и Тага, бывшее имение правящих в 14 веке князей. Поговорим о судьбе кровных братьев, верности и предательстве, мужестве и трусости.

В завершение вы увидите памятник семи братьям Газдановым, где я расскажу трогательную и вызывающую гордость историю 📖.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение комплекса Вовнушки, смотровой площадки и Даргавса — по 100 руб. /человека; обед ~ 400 руб. /человека (или можете взять с собой перекус)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
  • Важно! Для людей, не имеющих российского гражданства, нужно заранее, за 2 недели, оформлять пропуск.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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