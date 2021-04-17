Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Вы узнаете о легендах горцев, посетите самый высокогорный монастырь России и услышите истории о домах-склепах в Городе мертвых.
В программе также посещение смотровых площадок и арт-объектов, которые подарят незабываемые впечатления и яркие фотографии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные водопады и каньоны
- 🏰 Средневековые башенные комплексы
- ⛪ Высокогорный монастырь
- 📸 Панорамные виды и фотосессии
- 🗺️ Уникальные легенды и истории
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ляжгинский водопад
- Цей-Лоам
- Эрзи
- Вовнушки
- Дарьяловское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Даргавс
- Аланский Успенский мужской монастырь
- Дзивгис
- Башня Курта и Тага
Описание экскурсии
Горная Ингушетия
Ляжгинский водопад и смотровая площадка
Вы увидите один из крупнейших круглогодичных водопадов региона, его высота составляет 20 м, а ширина — 5 м. Насладитесь медитативными каскадами и, в солнечную погоду, оцените радужные переливы на фоне кристальных брызг. А чуть позже побываете на панорамной площадке Цей-Лоам, где речь пойдет о культовом для ингушей месте, загадочном «троне повелителя».
Башенные комплексы Эрзи и Вовнушки
В одном из крупнейших средневековый башенных поселков вы осмотрите ансамбль из 8 боевых, 2 полубоевых и 47 жилых башен. Узнаете, почему Эрзи построили именно здесь, и раскроете тайну его названия. После познакомитесь с предметом особой гордости Ингушетии. Я расскажу, за что особенно ценятся Вовнушки, и обращу внимание на детали антуражного комплекса, состоящего из двух неприступных замков на краях остроконечных скал. А на подступах вы поразитесь мощным оборонительным стенам, которые воспринимаются как часть горы.
Северная Осетия
Следы стихии, ущелья и каньоны
Проезжая через перевал, соединяющий два ущелья, Дарьяловское с Кармадонским, вы увидите последствия схода ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. И покажу туннель, где, предположительно, могла спрятаться группа Сергея Бодрова и конный театр «Нарт». А ближе к концу поездки вы окинете взглядом просторы впечатляющего и необычного Кадаргаванского каньона.
Даргавс — Город мертвых
«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите легенды о таинственных домах-склепах. Не обойдем вниманием старинные похоронные ритуалы народов Кавказа и предания о Башне кровника.
Высокогорный монастырь и качели над пропастью
Вы также посетите первый духовный центр Осетии и самый высокогорный действующий монастырь в России — Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 м и построенный полностью из камня. Затем я отвезу вас к головокружительным качелям, где получаются фантастические кадры. А еще покажу арт-объект с буквой национального алфавита.
Крепости и башни
Едем дальше. На горизонте одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе — Дзивгис. Вы увидите, как в 14 веке оборонялись от врагов наши предки, прикоснетесь к истории осетинского народа и сможете вживую убедиться в различиях строения крепостей разных республик. А следующий пункт — башня Курта и Тага, бывшее имение правящих в 14 веке князей. Поговорим о судьбе кровных братьев, верности и предательстве, мужестве и трусости.
В завершение вы увидите памятник семи братьям Газдановым, где я расскажу трогательную и вызывающую гордость историю.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение комплекса Вовнушки, смотровой площадки и Даргавса — по 100 руб. /человека; обед ~ 400 руб. /человека (или можете взять с собой перекус)
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
- Важно! Для людей, не имеющих российского гражданства, нужно заранее, за 2 недели, оформлять пропуск.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Несмотря на то,что посещаю северную Осетию не в первый раз,это была одна из лучших экскурсий за все время.
Поездка по атмосфере была похожа на
Успехов в туристском деле!