Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа особенно красива, а туристические места не так загружены. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но условия могут быть сложнее из-за снега и холода.

Путешествие в Горную Ингушетию и Северную Осетию - это уникальная возможность за один день увидеть величественные водопады, каньоны и средневековые башни. Вы узнаете о легендах горцев, посетите самый высокогорный монастырь России и услышите истории о домах-склепах в Городе мертвых. В программе также посещение смотровых площадок и арт-объектов, которые подарят незабываемые впечатления и яркие фотографии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горная Ингушетия

Ляжгинский водопад и смотровая площадка

Вы увидите один из крупнейших круглогодичных водопадов региона, его высота составляет 20 м, а ширина — 5 м. Насладитесь медитативными каскадами и, в солнечную погоду, оцените радужные переливы на фоне кристальных брызг. А чуть позже побываете на панорамной площадке Цей-Лоам, где речь пойдет о культовом для ингушей месте, загадочном «троне повелителя».

Башенные комплексы Эрзи и Вовнушки

В одном из крупнейших средневековый башенных поселков вы осмотрите ансамбль из 8 боевых, 2 полубоевых и 47 жилых башен. Узнаете, почему Эрзи построили именно здесь, и раскроете тайну его названия. После познакомитесь с предметом особой гордости Ингушетии. Я расскажу, за что особенно ценятся Вовнушки, и обращу внимание на детали антуражного комплекса, состоящего из двух неприступных замков на краях остроконечных скал. А на подступах вы поразитесь мощным оборонительным стенам, которые воспринимаются как часть горы.

Северная Осетия

Следы стихии, ущелья и каньоны

Проезжая через перевал, соединяющий два ущелья, Дарьяловское с Кармадонским, вы увидите последствия схода ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. И покажу туннель, где, предположительно, могла спрятаться группа Сергея Бодрова и конный театр «Нарт». А ближе к концу поездки вы окинете взглядом просторы впечатляющего и необычного Кадаргаванского каньона.

Даргавс — Город мертвых

«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите легенды о таинственных домах-склепах. Не обойдем вниманием старинные похоронные ритуалы народов Кавказа и предания о Башне кровника.

Высокогорный монастырь и качели над пропастью

Вы также посетите первый духовный центр Осетии и самый высокогорный действующий монастырь в России — Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 м и построенный полностью из камня. Затем я отвезу вас к головокружительным качелям, где получаются фантастические кадры. А еще покажу арт-объект с буквой национального алфавита.

Крепости и башни

Едем дальше. На горизонте одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе — Дзивгис. Вы увидите, как в 14 веке оборонялись от врагов наши предки, прикоснетесь к истории осетинского народа и сможете вживую убедиться в различиях строения крепостей разных республик. А следующий пункт — башня Курта и Тага, бывшее имение правящих в 14 веке князей. Поговорим о судьбе кровных братьев, верности и предательстве, мужестве и трусости.

В завершение вы увидите памятник семи братьям Газдановым, где я расскажу трогательную и вызывающую гордость историю.

Организационные детали