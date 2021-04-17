Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

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Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день

Откройте для себя красоту Кавказа за один день: водопады, каньоны и средневековые башни ждут вас в Ингушетии и Северной Осетии
Путешествие в Горную Ингушетию и Северную Осетию - это уникальная возможность за один день увидеть величественные водопады, каньоны и средневековые башни.

Вы узнаете о легендах горцев, посетите самый высокогорный монастырь России и услышите истории о домах-склепах в Городе мертвых.

В программе также посещение смотровых площадок и арт-объектов, которые подарят незабываемые впечатления и яркие фотографии
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные водопады и каньоны
  • 🏰 Средневековые башенные комплексы
  • ⛪ Высокогорный монастырь
  • 📸 Панорамные виды и фотосессии
  • 🗺️ Уникальные легенды и истории

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа особенно красива, а туристические места не так загружены. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но условия могут быть сложнее из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день
Горная Ингушетия и Северная Осетия за 1 день

Что можно увидеть

  • Ляжгинский водопад
  • Цей-Лоам
  • Эрзи
  • Вовнушки
  • Дарьяловское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Кадаргаванский каньон
  • Даргавс
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Дзивгис
  • Башня Курта и Тага

Описание экскурсии

Горная Ингушетия

Ляжгинский водопад и смотровая площадка

Вы увидите один из крупнейших круглогодичных водопадов региона, его высота составляет 20 м, а ширина — 5 м. Насладитесь медитативными каскадами и, в солнечную погоду, оцените радужные переливы на фоне кристальных брызг. А чуть позже побываете на панорамной площадке Цей-Лоам, где речь пойдет о культовом для ингушей месте, загадочном «троне повелителя».

Башенные комплексы Эрзи и Вовнушки

В одном из крупнейших средневековый башенных поселков вы осмотрите ансамбль из 8 боевых, 2 полубоевых и 47 жилых башен. Узнаете, почему Эрзи построили именно здесь, и раскроете тайну его названия. После познакомитесь с предметом особой гордости Ингушетии. Я расскажу, за что особенно ценятся Вовнушки, и обращу внимание на детали антуражного комплекса, состоящего из двух неприступных замков на краях остроконечных скал. А на подступах вы поразитесь мощным оборонительным стенам, которые воспринимаются как часть горы.

Северная Осетия

Следы стихии, ущелья и каньоны

Проезжая через перевал, соединяющий два ущелья, Дарьяловское с Кармадонским, вы увидите последствия схода ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. И покажу туннель, где, предположительно, могла спрятаться группа Сергея Бодрова и конный театр «Нарт». А ближе к концу поездки вы окинете взглядом просторы впечатляющего и необычного Кадаргаванского каньона.

Даргавс — Город мертвых

«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите легенды о таинственных домах-склепах. Не обойдем вниманием старинные похоронные ритуалы народов Кавказа и предания о Башне кровника.

Высокогорный монастырь и качели над пропастью

Вы также посетите первый духовный центр Осетии и самый высокогорный действующий монастырь в России — Аланский Успенский мужской монастырь, расположенный на высоте 1300 м и построенный полностью из камня. Затем я отвезу вас к головокружительным качелям, где получаются фантастические кадры. А еще покажу арт-объект с буквой национального алфавита.

Крепости и башни

Едем дальше. На горизонте одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе — Дзивгис. Вы увидите, как в 14 веке оборонялись от врагов наши предки, прикоснетесь к истории осетинского народа и сможете вживую убедиться в различиях строения крепостей разных республик. А следующий пункт — башня Курта и Тага, бывшее имение правящих в 14 веке князей. Поговорим о судьбе кровных братьев, верности и предательстве, мужестве и трусости.

В завершение вы увидите памятник семи братьям Газдановым, где я расскажу трогательную и вызывающую гордость историю.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение комплекса Вовнушки, смотровой площадки и Даргавса — по 100 руб. /человека; обед ~ 400 руб. /человека (или можете взять с собой перекус)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
  • Важно! Для людей, не имеющих российского гражданства, нужно заранее, за 2 недели, оформлять пропуск.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Дарья
Это был невероятно насыщенный день, наполненный рядом открытий.

Несмотря на то,что посещаю северную Осетию не в первый раз,это была одна из лучших экскурсий за все время.

Поездка по атмосфере была похожа на
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вылазку за город с друзьями.

Смена невероятных пейзажей, из одного ущелья в другое, чистейших воздух, горная архитектура,милейшие животные, дружественная беседах в ходе которой мы узнали много нового о местной культуре. Горная осетия-невероятная. Мы успели полазить по крепостям, изучить башни изнутри, неспешно насладится природой. Во второй части экскурсии изучали башенные комплексы и горные массивы Ингушетии, смогли пробраться внутрь уникального архитектурного памятника Вовнушки.

И в конце вечера мы успели застать панораму сказочно нежного заката.

Слава знает самые топовые места для фото, и сделает вам кучу крутых видео,чтобы вы не отвлекались от созерцания красот.

Слава,спасибо тебе за дружелюбие и за то,что подстроил программу под все наши "хотелки". Отдельная благодарность за вкуснейшее домашнее вино с ароматом еживики.

Ты крутейший гид и замечательный человек!

Думаю, восторг от увиденного и услышанного будет с нами ещё долгие месяцы и мы обязательно вернёмся изучать новые красоты!

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Галина
Отличный экскурсовод! Расскажет и факты из истории и байки современности. Удачно планирует маршрут с учетом изменений погоды в процессе поездки! Спокоен, доброжелателен и с отличным чувством юмора. Нам было очень комфортно с Вячеславом. Дал и советы по дальнейшим поездкам и магазинам, в которых мы по отъезду приобрели сувениры и вкусняшки! Рекомендую однозначно данную экскурсию и Вячеслава.
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Анатолий
Оценка экскурсии отличная. Что важно отметить для выездных экскурсий: Вячеслав не только хороший водитель, но и прекрасный собеседник, рассказчик, что делает поездку действительно экскурсионной. От экскурсии остались только положительные эмоции. И отдельное отлично за то, что только у Вячеслава представлен этот маршрут, уложенный в один день.
Успехов в туристском деле!
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В
Хотели бы сказать больше спасибо Вячеславу! Поездка была очень насыщенной. Мы узнали историю Кавказа, увидели самые живописные места, сделали кучу красивых фотографий! Вячеслав - уверенный водитель, интересный человек и отличный экскурсовод. Остались очень довольны поездкой и будем советовать его всем своим друзьям и знакомым!
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