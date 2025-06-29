Путешествие по Владимиру станет незабываемым приключением для всей семьи.
Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также знакомство с персонажами старого города создадут атмосферу прошлого.
В музее «Бабуся-Ягуся» вас ждут дегустация медовухи и взвара, а также увлекательный квест с Бабой Ягой. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и включает трансфер на комфортабельном автобусе
Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также знакомство с персонажами старого города создадут атмосферу прошлого.
В музее «Бабуся-Ягуся» вас ждут дегустация медовухи и взвара, а также увлекательный квест с Бабой Ягой. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и включает трансфер на комфортабельном автобусе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Исторические достопримечательности
- 🎨 Увлекательные персонажи
- 🍯 Дегустация традиционных напитков
- 🏰 Атмосфера волшебства
- 🚍 Комфортабельный трансфер
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной также приятно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, музейные активности и волшебная атмосфера Бабы Яги подарят уют и сказку.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Георгиевская улица
- Золотые ворота
Описание экскурсии
Знакомство с Владимиром
- Соборная площадь — это сердце города со старинными храмами.
- Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва.
- Дмитриевсий собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы.
- Георгиевская улица — раньше она была центром Нового города, в 12 веке здесь располагался двор князя Юрия Долгорукого.
- Персонажи на нашем пути: учёный кот, художник, пожарный с действующей водокачкой — механизмом 19 века, шалопай и филер.
- Символ старого города — памятник Владимирской вишне.
- Две смотровые площадки с видом на берега Клязьмы и Успенский собор.
- Здание аптеки 18 века, где вы потрёте нос и лысину скульптуре фармацевта для крепкого здоровья или забавы ради.
- Золотые ворота (на реконструкции) — памятник древнерусской архитектуры и знаковое военно-оборонительное сооружение 12 века.
Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне
- Вы перенесётесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины 19 — начала 20 века.
- Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта.
- А со смотровой площадки на 4-ом этаже полюбуетесь живописными видами древнего города.
Музей «Бабуся-Ягуся»
- Здесь вы сможете попробовать напитки по старинным рецептам — фирменную медовуху Бабы-яги и взвар из владимирской вишни.
- Примете участие в игровой экскурсионной программе: погрузитесь в атмосферу волшебного царства, где вас ждёт встреча с Бабой-ягой и другими сказочными персонажами. В конце каждый участник получит сладкий подарок.
- Также у вас будет время для покупки сувениров и косметики в молодильной лавке.
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям старше 3 лет.
- Если вы остановились в Суздале, вы можете приехать во Владимир на туристическом шаттле за 150 ₽ (возможные остановки будут указаны в вашем билете после бронирования).
- По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- Трансфер — на комфортабельном автобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 409 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Мы наладили надёжные связи с объектами размещения и питания. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
29 июн 2025
Данная программа не соответствует тому, что вам покажут. Всё наперекосяк. Никто ничего не знает и ни за что не отвечает! Не рекомендую данного организатора! Интерактивная программа в музее Бабы Яги только для деток.
Входит в следующие категории Владимира
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