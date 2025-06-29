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Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги

Откройте для себя Владимир с детьми: исторические достопримечательности и волшебные приключения в музее Бабы Яги. Отличный выбор для семейного отдыха
Путешествие по Владимиру станет незабываемым приключением для всей семьи.

Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также знакомство с персонажами старого города создадут атмосферу прошлого.

В музее «Бабуся-Ягуся» вас ждут дегустация медовухи и взвара, а также увлекательный квест с Бабой Ягой. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и включает трансфер на комфортабельном автобусе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Увлекательные персонажи
  • 🍯 Дегустация традиционных напитков
  • 🏰 Атмосфера волшебства
  • 🚍 Комфортабельный трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной также приятно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, музейные активности и волшебная атмосфера Бабы Яги подарят уют и сказку.
Сейчас июль — это идеальное время.
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Георгиевская улица
  • Золотые ворота

Описание экскурсии

Знакомство с Владимиром

  • Соборная площадь — это сердце города со старинными храмами.
  • Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва.
  • Дмитриевсий собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы.
  • Георгиевская улица — раньше она была центром Нового города, в 12 веке здесь располагался двор князя Юрия Долгорукого.
  • Персонажи на нашем пути: учёный кот, художник, пожарный с действующей водокачкой — механизмом 19 века, шалопай и филер.
  • Символ старого города — памятник Владимирской вишне.
  • Две смотровые площадки с видом на берега Клязьмы и Успенский собор.
  • Здание аптеки 18 века, где вы потрёте нос и лысину скульптуре фармацевта для крепкого здоровья или забавы ради.
  • Золотые ворота (на реконструкции) — памятник древнерусской архитектуры и знаковое военно-оборонительное сооружение 12 века.

Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне

  • Вы перенесётесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины 19 — начала 20 века.
  • Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта.
  • А со смотровой площадки на 4-ом этаже полюбуетесь живописными видами древнего города.

Музей «Бабуся-Ягуся»

  • Здесь вы сможете попробовать напитки по старинным рецептам — фирменную медовуху Бабы-яги и взвар из владимирской вишни.
  • Примете участие в игровой экскурсионной программе: погрузитесь в атмосферу волшебного царства, где вас ждёт встреча с Бабой-ягой и другими сказочными персонажами. В конце каждый участник получит сладкий подарок.
  • Также у вас будет время для покупки сувениров и косметики в молодильной лавке.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит детям старше 3 лет.
  • Если вы остановились в Суздале, вы можете приехать во Владимир на туристическом шаттле за 150 ₽ (возможные остановки будут указаны в вашем билете после бронирования).
  • По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
  • Трансфер — на комфортабельном автобусе.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в субботу и воскресенье в 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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29 июн 2025
Данная программа не соответствует тому, что вам покажут. Всё наперекосяк. Никто ничего не знает и ни за что не отвечает! Не рекомендую данного организатора! Интерактивная программа в музее Бабы Яги только для деток.

Входит в следующие категории Владимира

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