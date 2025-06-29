Путешествие по Владимиру станет незабываемым приключением для всей семьи.



Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также знакомство с персонажами старого города создадут атмосферу прошлого.



В музее «Бабуся-Ягуся» вас ждут дегустация медовухи и взвара, а также увлекательный квест с Бабой Ягой. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и включает трансфер на комфортабельном автобусе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной также приятно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, музейные активности и волшебная атмосфера Бабы Яги подарят уют и сказку.

Сейчас июль — это идеальное время.