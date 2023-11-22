Мы приглашаем вас познакомиться с военной историей острова Русский, посмотреть красоты морских ландшафтов и Приморской природы, познакомимся с тайнами, которые хранит этот уникальный остров. Мы собрали все значимые объекты острова в одну экскурсию, чтобы у вас сложилось полное представление о нем.

Описание

Что вас ожидает: Наша экскурсия начнется с площади Борцов революции, мы проедем по Золотому мосту через бухту Золотой рог, далее мы будем двигаться по уникальному вантовому мосту через пролив Босфор Восточный, который является самый большой в мире в своем роде. Вы посетите Новосильцевскую береговую батарею, которая рассчитана на шесть 6-дюймовых пушек и две 57-мм пушки. Великолепная видовая площадка, с которой вы сможете увидеть маяки Скрыплева и Басаргина, Приморский океанариум и острова. Форт Поспелова и его лабиринт. Вид оттуда вас заворожит. Сопка форта Поспелова, 150 м.