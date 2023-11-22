5-ти часовая экскурсия
Мы приглашаем вас познакомиться с военной историей острова Русский, посмотреть красоты морских ландшафтов и Приморской природы, познакомимся с тайнами, которые хранит этот уникальный остров.
Мы собрали все значимые объекты острова в одну экскурсию, чтобы у вас сложилось полное представление о нем.
Мы собрали все значимые объекты острова в одну экскурсию, чтобы у вас сложилось полное представление о нем.
Ближайшие даты:
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ворошиловская батарея
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Великокняжеская батарея
- Канал
- Мыс Вятлина
- Проездом Золотой и Русский мосты, кампус ДВФУ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Наша экскурсия начнется с площади Борцов революции, мы проедем по Золотому мосту через бухту Золотой рог, далее мы будем двигаться по уникальному вантовому мосту через пролив Босфор Восточный, который является самый большой в мире в своем роде. Вы посетите Новосильцевскую береговую батарею, которая рассчитана на шесть 6-дюймовых пушек и две 57-мм пушки. Великолепная видовая площадка, с которой вы сможете увидеть маяки Скрыплева и Басаргина, Приморский океанариум и острова. Форт Поспелова и его лабиринт. Вид оттуда вас заворожит. Сопка форта Поспелова, 150 м.
- увидим как на ладони материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, в полной красе бухту Новик и многое другое. Следующей нашей остановкой будет Канал, которой был открыт в ноябре 1899 года. Узнаете для каких целей он был создан. Далее мы будем двигаться вдоль кампуса ДВФУ, расположенного на 120 гектарах, и приедем в знаменитую Ворошиловскую батарею, которая охраняла рубежи Отчизны с 1937 по 1997 года. Береговая башенная артиллерийская батарея № 981 имени Клима Ворошилова – крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После исследования башен Ворошиловской батареи мы отправимся на гору Вятлина, где был расположен пункт управления Ворошиловской батареей. Вид оттуда не описать словами. Следующая остановка — береговая Великокняжеская батарея № 369. Она была возведена в 1913 году. Здесь с прибрежных скал открывается великолепный вид на просторы Японского моря, а контраст между мощными бетонными сооружениями и буйной природой острова Русский производит впечатление даже на бывалых путешественников. Организационные детали:
- Окончание экскурсии так же на площади Борцов Революции.
- По желанию, после окончания экскурсии, мы можем вас высадить около Приморского океанариума и оставшуюся часть дня вы сможете провести там.
- В город добраться обратно, в этом случае, будет удобно на автобусе, остановка которого находится сразу на выходе из океанариума.
- Обувь должна быть удобной, желательно без каблуков.
- С собой можно взять перекус и воду, кафе и магазинов по маршруту нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты для входа на территорию музейных объектов. Взрослый билет на три объекта — 300 рублей, детский до 14 лет и пенсионный — 150 рублей
- Дети до 3 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Площадь Борцов Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Обувь должна быть удобной, желательно без каблуков.
- С собой можно взять перекус и воду, кафе и магазинов по маршруту нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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