Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский

Знакомство с главными достопримечательностями: дружеская или семейная поездка на автомобиле
Чтобы узнать город, нужно узнать его прошлое.

Каким был крупнейший порт России на Тихом океане столетия назад, а каким стал сейчас? Наша команда выбрала интересные локации, лучшие ракурсы и виды, чтобы во время экскурсии история города ожила для вас!
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Восемь остановок для прогулки:

  • Токаревский Маяк — самая южная точка города
  • Сквер Анны Щетининой — в честь первой в мире дипломированной женщины-капитана
  • Крестовая сопка — видовая площадка на высоте 89 метров
  • Фуникулёр — один из немногих в России, работающих как общественный транспорт
  • Пианино (Великокняжеская батарея) — батарея была построена в начале прошлого века, а пианино там установили несколько лет назад для красоты (и атмосферных фото)
  • Мыс Ахлестышева — место с прекрасной панорамой (в высокий сезон можем заменить мыс на сопку Бурачека, чтобы не стоять в пробке на въезд и выезд с мыса)
  • Мыс Назимова — вы сможете сделать фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее
  • Видовая площадка у Приморской сцены Мариинского театра — современное здание, от которого открывается вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост

По дороге из автомобиля также увидим Корабельную набережную, Миллионку (китайский квартал), ⁠стадион Динамо, железнодорожный и морской вокзалы, ⁠мосты Золотой и Русский, бухты Аякс и Патрокл. Гид расскажет об интересных локациях на пути.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

  • Поездка пройдёт на комфортабельном авто: Honda СRV, Honda Vezel, Ford Focus, Mitsubishi Delica, Hyundai Creta, Honda Stepwgn или другом такого же уровня
  • Стоимость билета на фуникулёр — около 30 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • По договорённости можем встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте
  • Можно поменять маршрут, убирать и добавлять места. Например, включить в программу посещение Стеклянной бухты или мыса Тобизина
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 6): оплата за каждого дополнительного участника составит 1500 ₽
  • Выбирайте удобную обувь и одежду, захватите воду (можем заехать за водой и по дороге)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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