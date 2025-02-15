Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 628 туристов

читать дальше о городе, а также посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)

Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками