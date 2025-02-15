Чтобы узнать город, нужно узнать его прошлое.
Каким был крупнейший порт России на Тихом океане столетия назад, а каким стал сейчас? Наша команда выбрала интересные локации, лучшие ракурсы и виды, чтобы во время экскурсии история города ожила для вас!
Каким был крупнейший порт России на Тихом океане столетия назад, а каким стал сейчас? Наша команда выбрала интересные локации, лучшие ракурсы и виды, чтобы во время экскурсии история города ожила для вас!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Восемь остановок для прогулки:
- Токаревский Маяк — самая южная точка города
- Сквер Анны Щетининой — в честь первой в мире дипломированной женщины-капитана
- Крестовая сопка — видовая площадка на высоте 89 метров
- Фуникулёр — один из немногих в России, работающих как общественный транспорт
- Пианино (Великокняжеская батарея) — батарея была построена в начале прошлого века, а пианино там установили несколько лет назад для красоты (и атмосферных фото)
- Мыс Ахлестышева — место с прекрасной панорамой (в высокий сезон можем заменить мыс на сопку Бурачека, чтобы не стоять в пробке на въезд и выезд с мыса)
- Мыс Назимова — вы сможете сделать фото как на купюре 2000 рублей. А также услышите о расположенной на мысе одноименной батарее
- Видовая площадка у Приморской сцены Мариинского театра — современное здание, от которого открывается вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост
По дороге из автомобиля также увидим Корабельную набережную, Миллионку (китайский квартал), стадион Динамо, железнодорожный и морской вокзалы, мосты Золотой и Русский, бухты Аякс и Патрокл. Гид расскажет об интересных локациях на пути.
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- Поездка пройдёт на комфортабельном авто: Honda СRV, Honda Vezel, Ford Focus, Mitsubishi Delica, Hyundai Creta, Honda Stepwgn или другом такого же уровня
- Стоимость билета на фуникулёр — около 30 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
- По договорённости можем встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте
- Можно поменять маршрут, убирать и добавлять места. Например, включить в программу посещение Стеклянной бухты или мыса Тобизина
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 6): оплата за каждого дополнительного участника составит 1500 ₽
- Выбирайте удобную обувь и одежду, захватите воду (можем заехать за водой и по дороге)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 628 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхакамиЗадать вопрос
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