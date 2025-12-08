Владивосток и остров Русский

Утро здесь начинается с крика чаек, а вечером солнце тонет в водах Японского моря.
Наша экскурсия — как пазл из самых разных впечатлений: панорамы с высоты фуникулёра, прогулка по стеклянному пляжу, фото с пейзажем 2000 купюры, а если повезёт — встреча с нерпой. Множество локаций и ракурсов подарят вам многогранный образ приморского города.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Владивостоку
- Железнодорожный вокзал — финальная точка Транссибирской магистрали.
- Фуникулёр — единственный в России, где можно прокатиться не ради аттракциона, а как на обычном общественном транспорте. Полюбуемся видом на город и Золотой мост.
- Маяк Токаревского — прогуляемся по косе, где на камнях иногда греются морские котики.
- Приморская сцена Мариинского театра — образец современной архитектуры и культурный центр Дальнего Востока.
Мосты и остров Русский
- Русский мост — самый длинный в России, соединяющий материк и остров.
- Кампус ДВФУ — город будущего среди сосен и морского ветра.
- Бухта Чернышева или Карпинского — погуляем и подышим морским воздухом.
- Мыс Шмидта со смотровой площадкой / Мыс Тобизина, где скалы и отпечатки древних аммонитов / Мыс Вятлина с каменными воротами и морскими арками (побываем на одном из них — по вашему выбору).
- Стеклянная бухта — природная галерея, где морские волны превратили стекло в разноцветные самоцветы.
- Океанариум (опционально).
Ориентировочный тайминг поездки
- Токаревский маяк — 30 мин.
- Дорога — 10 мин.
- Железнодорожный вокзал —20 мин.
- Дорога 10 мин.
- Фуникулёр — 20 мин.
- Дорога —10 мин.
- Мариинский театр — 15 мин.
- Дорога — 30 мин.
- Посещение одной из бухт — 40 мин.
- Мыс Шмидта— 1 ч 30 мин / Мыс Тобизин— 2,5–3 ч / Мыс Вятлин — 1 ч.
- Дорога — 30 мин.
- Фотостоп на видовой площадке «2000 рублей» с видом на Русский мост — 20 мин.
- Дорога — 1ч.
- Бухта Стеклянная — 30 мин.
- Дорога обратно в отель — 1ч 10 мин.
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Rush. По предварительному запросу установим детское кресло.
- По согласованию экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату.
- Все билеты включены в стоимость.
- Обед — по желанию, средний чек от 1200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 516 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
