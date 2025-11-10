Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»

Волгоградский квест «День Победы: спасти город от зомби» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу исторических событий. Участники разгадывают загадки, основанные на дневниках немецкого химика, чтобы предотвратить угрозу зомби. Маршрут проходит через ключевые места города, связанные с Великой Отечественной войной. Это приключение идеально подходит для любителей истории и детективов, а также для тех, кто хочет провести время с пользой и интересом

Описание квеста

Если вы любите детективы, тайны, загадки или интересуетесь историей Великой Отечественной войны, в частности Сталинградской битвы, а также не прочь провести время интересно и с пользой — этот квест для вас! Вы пройдёте по центру города и узнаете необычные факты о ВОВ в памятных локациях.

Точки маршрута

Железнодорожный вокзал

Фонтан «Детский хоровод»

Новый экспериментальный театр

Центральный универмаг

Вечный огонь на площади Павших Борцов

Аллея Героев

Фонтан «Искусство». Парк Победы

Набережная 62-й Армии

Танковая пушка на Чуйкова

Дом Павлова

Музей-панорама «Сталинградская битва» (снаружи)

Организационные детали