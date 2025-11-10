Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»

Волгоградский квест «День Победы: спасти город от зомби» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу исторических событий.
Участники разгадывают загадки, основанные на дневниках немецкого химика, чтобы предотвратить угрозу зомби. Маршрут проходит через ключевые места города, связанные с Великой Отечественной войной.
Это приключение идеально подходит для любителей истории и детективов, а также для тех, кто хочет провести время с пользой и интересом
5 причин купить этот квест
- 🧩 Интересные загадки
- 📚 Исторические факты
- 🏙️ Прогулка по городу
- 👥 Подходит для компаний
- 📱 Удобное приложение
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Фонтан «Детский хоровод»
- Новый экспериментальный театр
- Центральный универмаг
- Вечный огонь на площади Павших Борцов
- Аллея Героев
- Фонтан «Искусство». Парк Победы
- Набережная 62-й Армии
- Танковая пушка на Чуйкова
- Дом Павлова
- Музей-панорама «Сталинградская битва»
Описание квеста
Если вы любите детективы, тайны, загадки или интересуетесь историей Великой Отечественной войны, в частности Сталинградской битвы, а также не прочь провести время интересно и с пользой — этот квест для вас! Вы пройдёте по центру города и узнаете необычные факты о ВОВ в памятных локациях.
Точки маршрута
Организационные детали
- Подходит для детей старше 12 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
