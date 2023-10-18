Голос Выборга

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Приглашаем вас на экскурсию-аудиоспектакль по историческому центру Выборга, где вы окунётесь в атмосферу прошлых веков, узнаете трогательные истории его жителей, отведаете вкусные местные угощения.

Вы увидите старинный Выборг изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.
Голос Выборга
Голос Выборга
Голос Выборга
Голос Выборга
Голос Выборга
Голос Выборга
Голос Выборга
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Центр Выборга
  • Рынок и Круглая башня
  • Старый город
  • Выборгский замок
  • Часовая Башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Исторический город северной красотыПриглашаем вас на экскурсию-аудиоспектакль по историческому центру Выборга, где вы окунётесь в атмосферу прошлых веков, узнаете трогательные истории его жителей, отведаете вкусные местные угощения.
Вы увидите наш старинный город изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.
В нашем проекте мы задействовали более 40 талантливых композиторов, более 20 актеров озвучки, чтобы подарить вам 80 минут незабываемых впечатлений и прекрасных эмоций! Выборг — это про удивительных людей! Будет интересно! 100% гарантия влюбиться в Выборг!
Что вы увидите:• Центр Выборга. Наш маршрут берет начало в самом центре Выборга, в парке Эспланада! Мы узнаем секреты парка, увидим самое модное место начала 20 века и прогуляемся по одной интересной улице, богатой историями и событиями.
  • Рынок и Круглая Башня — окажемся на торговой площади — ярмарка, крытый рынок, банковские здания … но самое интересное строение на площади — Круглая Башня Vl века — наследство шведского периода Выборга….
  • Старый город — прогуливаясь по улочкам средневеково города, мы побываем в разных эпохах — Рыцарский дом, Усадьба Бюргера, Гранитный дворец Хакмана, Отель сеньора Джавании Мотти… Подслушаем разговоры немецких торговцев, узнаем о наследии монахов францисканцев и даже выясним, зачем же друзья А. С. Пушкина посещали Выборг.
  • Выборгский замок — увидим сердце Выборга — средневековый замок на скале, который омывается водами финского залива… мы полюбуемся его башнями, крепостными стенами и раскроем его тайну.
  • Часовая башня — у каждого жителя Выборга есть своё любимое место в городе! Для кого-то- это часовая башня! Мы посчитаем ее ярусы, полюбуемся на колокол, который Екатерина Вторая подарила Выборгу, увидим Выборгский трамвай и многое другое.
  • Важная информация:• Прогулка понравится взрослым и детям от 10 лет.
  • Начало в парке Эспланада, а окончание возле Выборгского трамвая.
  • Прогулка длится 80 минут и полностью пешая.
  • Прогулка проходит в сопровождении гида и сопровождающего, который поможет с любыми возникающими вопросами.
  • Прокат беспроводных стерео-наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость.
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат беспроводных стерео-наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость.
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Что не входит
  • Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Завершение: Выборг, Крепостная 24, Выборгский трамвай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Все подробности вы можете уточнить у нашего администратора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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