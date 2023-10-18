Исторический город северной красотыПриглашаем вас на экскурсию-аудиоспектакль по историческому центру Выборга, где вы окунётесь в атмосферу прошлых веков, узнаете трогательные истории его жителей, отведаете вкусные местные угощения.

Вы увидите наш старинный город изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.

В нашем проекте мы задействовали более 40 талантливых композиторов, более 20 актеров озвучки, чтобы подарить вам 80 минут незабываемых впечатлений и прекрасных эмоций! Выборг — это про удивительных людей! Будет интересно! 100% гарантия влюбиться в Выборг!

Что вы увидите:• Центр Выборга. Наш маршрут берет начало в самом центре Выборга, в парке Эспланада! Мы узнаем секреты парка, увидим самое модное место начала 20 века и прогуляемся по одной интересной улице, богатой историями и событиями.