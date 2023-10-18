Приглашаем вас на экскурсию-аудиоспектакль по историческому центру Выборга, где вы окунётесь в атмосферу прошлых веков, узнаете трогательные истории его жителей, отведаете вкусные местные угощения.
Вы увидите старинный Выборг изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.
Вы увидите старинный Выборг изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.
Ближайшие даты:
18
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19
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Центр Выборга
- Рынок и Круглая башня
- Старый город
- Выборгский замок
- Часовая Башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Исторический город северной красотыПриглашаем вас на экскурсию-аудиоспектакль по историческому центру Выборга, где вы окунётесь в атмосферу прошлых веков, узнаете трогательные истории его жителей, отведаете вкусные местные угощения.
Вы увидите наш старинный город изнутри и из уст самого Выборга услышите истории тех, кто всей душой любил его.
В нашем проекте мы задействовали более 40 талантливых композиторов, более 20 актеров озвучки, чтобы подарить вам 80 минут незабываемых впечатлений и прекрасных эмоций! Выборг — это про удивительных людей! Будет интересно! 100% гарантия влюбиться в Выборг!
Что вы увидите:• Центр Выборга. Наш маршрут берет начало в самом центре Выборга, в парке Эспланада! Мы узнаем секреты парка, увидим самое модное место начала 20 века и прогуляемся по одной интересной улице, богатой историями и событиями.
- Рынок и Круглая Башня — окажемся на торговой площади — ярмарка, крытый рынок, банковские здания … но самое интересное строение на площади — Круглая Башня Vl века — наследство шведского периода Выборга….
- Старый город — прогуливаясь по улочкам средневеково города, мы побываем в разных эпохах — Рыцарский дом, Усадьба Бюргера, Гранитный дворец Хакмана, Отель сеньора Джавании Мотти… Подслушаем разговоры немецких торговцев, узнаем о наследии монахов францисканцев и даже выясним, зачем же друзья А. С. Пушкина посещали Выборг.
- Выборгский замок — увидим сердце Выборга — средневековый замок на скале, который омывается водами финского залива… мы полюбуемся его башнями, крепостными стенами и раскроем его тайну.
- Часовая башня — у каждого жителя Выборга есть своё любимое место в городе! Для кого-то- это часовая башня! Мы посчитаем ее ярусы, полюбуемся на колокол, который Екатерина Вторая подарила Выборгу, увидим Выборгский трамвай и многое другое.
- Важная информация:• Прогулка понравится взрослым и детям от 10 лет.
- Начало в парке Эспланада, а окончание возле Выборгского трамвая.
- Прогулка длится 80 минут и полностью пешая.
- Прогулка проходит в сопровождении гида и сопровождающего, который поможет с любыми возникающими вопросами.
- Прокат беспроводных стерео-наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость.
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат беспроводных стерео-наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость.
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
- Что не входит
- Обед и личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в паркЗавершение: Выборг, Крепостная 24, Выборгский трамвай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Все подробности вы можете уточнить у нашего администратора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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1 560₽ за человека
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