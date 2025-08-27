Водная прогулка
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу Янтарного и Светлогорска, узнав о янтаре и наслаждаясь архитектурой. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
С комфортом добраться до нужного места и посмотреть основные достопримечательности города
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)
Группа набралась полная, в процессе плавания
Группа набралась полная, в процессе плавания
Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
Все отлично!
Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
