Экскурсии по воде в Янтарном

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Янтарном, цены от 15 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
На машине
7 часов
Водная прогулка
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу Янтарного и Светлогорска, узнав о янтаре и наслаждаясь архитектурой. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
-
20%
Водная прогулка
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
На машине
Трансфер из аэропорта
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
С комфортом добраться до нужного места и посмотреть основные достопримечательности города
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никитина
    27 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)

    Группа набралась полная, в процессе плавания
    читать дальше

    люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.

    Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)

    Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)

Группа набралась полная, в процессе плавания люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.

Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)
  • Л
    Любовь
    21 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
  • В
    Валентина
    20 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Все отлично!
  • З
    Захарова
    15 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
    читать дальше

    на берегу, удобная раздевалка, места для хранения вещей которые непонадобятся и большой выбор плавательных средств"! 4 часа прошли прекрасно! Экскурсовод Егор, очень приятный в общении молодой, симпатичный! Компания подобралась весёлая и доброжелательная! Одно из самых приятных воспоминаний о поездке в Калининград! Спасибо Вам большое!

    Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская тоКогда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то

