И Ирина

Экскурсия понравилась. Экскурсоводы владеют огромными знаниями! Одна только просьба: использовать радиосистему в автомобиле! Мне было очень не комфортно напрягать слух при движении автомобиля, что то услышала, что то нет… сидела в конце салона.