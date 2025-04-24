Мини-группа
до 1 чел.
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
7 мая в 10:00
14 мая в 10:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 7
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Каменные сказы Ярославля
Начало: Богоявленская пл.,25
Расписание: По договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 15:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2025Интересная экскурсия, замечательный гид
- ИИрина23 апреля 2025Все очень понравилось,спасибо!
- ИИрина20 марта 2025Экскурсия понравилась. Экскурсоводы владеют огромными знаниями! Одна только просьба: использовать радиосистему в автомобиле! Мне было очень не комфортно напрягать слух при движении автомобиля, что то услышала, что то нет… сидела в конце салона.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Федоровская церковь»
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