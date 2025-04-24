Федоровская церковь – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Федоровская церковь» в Ярославле, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
149 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
7 мая в 10:00
14 мая в 10:00
3600 ₽ за человека
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
На машине
106 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 7
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Каменные сказы Ярославля
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Каменные сказы Ярославля
Начало: Богоявленская пл.,25
Расписание: По договоренности
5 мая в 09:00
7 мая в 15:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Федоровская церковь»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Парк Стрелка
  8. Советская площадь
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Ярославский кремль
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в мае 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Федоровская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 7000. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Федоровская церковь», 272 ⭐ отзыва, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль