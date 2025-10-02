Т Таисия Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!

А Анна Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Мария, отличный гид.

Быстро определяется что больше интересует слушателя: история, легенды, древняя история или недавно случившиеся факты. У неё есть информация для любого слушателя.

Спасибо было очень интересно!

В Валентина Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Отличная экскурсия!!! Остались очень довольны! Лучший гид в Йошкар-Оле. Очень интересно слушать и взрослым и детям, задавали вопросы получили развернутые ответы и мы и дети. Экскурсия запомнилась.

И Илья Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Это было наше первое посещение Йошкар-Олы. Мы не разочаровались в наших ожиданиях.

Мария очень компетентный гид-специалист, она хорошо знает город и его историю, интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на вопросы.

Г Галина Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком читать дальше продуманный и познавательный рассказ о городе и людях тут живших и живущих. Мария очень позитивная, любящая свой город и легкая в общении. Спасибо Вам большое за отличный вечер. Красивый город, великолепная экскурсия, замечательный экскурсовод. Мы на одном дыхании провели 2 часа с Марией слушая очень интересный, структурированный, отлично

K Komarov Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком читать дальше города. Да, самая красивая часть города - новодел и история у него небольшая и можно посмотреть набережную самостоятельно, но всё же мы сделали вывод, что на без Мари было бы не так интересно. Она к каждой детали набережной добавила какую-то любознательную ремарку. В общем, на мой взгляд, стоит посетить город с экскурсией. Рекомендуем 👍 Спасибо прекрасной Марии за прогулку по Йошкар-Оле! Мария за 2 часа смогла показать нам город, рассказывая интересные факты из истории

И Иван Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Спасибо Марии за экскурсию!

Видно, что она очень хорошо знает и любит свой город.

Мы узнали много занимательных фактов, а также пару легенд.

Времени экскурсии хватило для знакомства с основными достопримечательностями.

Будем рекомендовать прогулку с Марией друзьям и знакомым.

Е Елена Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Всё очень понравилось❤️мы в городе были первый раз и он оставил очень приятное впечатление, Мария прекрасный гид, видно, что очень любит свой город, интересно рассказывает и отвечает на все интересующие воспросы👏

Е Елена Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Мария очень интересно рассказывает, всё понятно, отвечает на всё вопросы и просто очень приятный человек. Всем рекомендую её экскурсии!!!

И Ирек Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком

культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая читать дальше тема Марии. Архитектура столицы Сталинских времен и наших дней и многое другое, все было показано и рассказано интересно. Спасибо большое Марии!

Мы приехали не зря История родного края с древних времен по сегодняшний день раскрыта интересно и не навязчиво,культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая

Е Екатерина Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Огромное спасибо Марии за познавательную экскурсию по городу, было очень интересно слушать, Мария ответила на все наши вопросы, успели посмотреть все основные достопримечательности!

Т Татьяна Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная читать дальше профессионал и прекрасный человек. Помогла нам попасть на концерт в филармонию после экскурсии. Мы познакомились с народными песнями и танцами республики Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Удалось услышать много интересного и побывать в большинстве рамах на службе. Экскурсовод Тамара-

Е Екатерина Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Спасибо большое Евгению за интересный рассказ о городе и истории православия!

Было очень интересно!

Т Татьяна Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Все понравилось. Очень много информации, все было интересно и доступно. Евгений молодец, будем рекомендовать друзьям.

Н Наталья Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная читать дальше ответы моментальные, исчерпывающие и даже с экскурсом по этим самым вопросом, так будто знал заранее что мы спросим и подготовился. Такие экскурсоводы очень располагают к городу. Всем советуем. Вы не пожалеете ни на минуту! Город конечно очень интересный, необычный и гостеприимный. Это был лучший экскурсовод за все наши поездки. Грамотная речь, интересный рассказ. И что самое удивительное, на все наши вопросы,

А Александра Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Все очень хорошо. Полная группа не собралась, но гид Мария не отменила экскурсию и провела нас (двоих) по маршруту. Получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Чудесный и красивый город. Спасибо.

Т Таисия Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!

С Светлана Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!

А Андрей Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Молодец

Настоящий Земляк