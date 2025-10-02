Мои заказы

Собор Вознесения Господня – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Вознесения Господня» в Йошкар-Оле, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое интересное в Йошкар-Оле
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского собора
Завтра в 08:30
10 дек в 08:00
6400 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Пешая
2 часа
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Узнать хроники города от основания до современности - легко и интересно
Начало: На Вознесенской улице
10 дек в 14:00
11 дек в 14:00
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таисия
    2 октября 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
    Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
  • А
    Анна
    19 сентября 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Мария, отличный гид.
    Быстро определяется что больше интересует слушателя: история, легенды, древняя история или недавно случившиеся факты. У неё есть информация для любого слушателя.
    Спасибо было очень интересно!
  • В
    Валентина
    5 сентября 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Отличная экскурсия!!! Остались очень довольны! Лучший гид в Йошкар-Оле. Очень интересно слушать и взрослым и детям, задавали вопросы получили развернутые ответы и мы и дети. Экскурсия запомнилась.
  • И
    Илья
    2 сентября 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Это было наше первое посещение Йошкар-Олы. Мы не разочаровались в наших ожиданиях.
    Мария очень компетентный гид-специалист, она хорошо знает город и его историю, интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на вопросы.
  • Г
    Галина
    15 августа 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Красивый город, великолепная экскурсия, замечательный экскурсовод. Мы на одном дыхании провели 2 часа с Марией слушая очень интересный, структурированный, отлично
    продуманный и познавательный рассказ о городе и людях тут живших и живущих. Мария очень позитивная, любящая свой город и легкая в общении. Спасибо Вам большое за отличный вечер.

    продуманный и познавательный рассказ о городе и людях тут живших и живущих. Мария очень позитивная, любящая свой город и легкая в общении. Спасибо Вам большое за отличный вечер.
  • K
    Komarov
    10 августа 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Спасибо прекрасной Марии за прогулку по Йошкар-Оле! Мария за 2 часа смогла показать нам город, рассказывая интересные факты из истории
    города. Да, самая красивая часть города - новодел и история у него небольшая и можно посмотреть набережную самостоятельно, но всё же мы сделали вывод, что на без Мари было бы не так интересно. Она к каждой детали набережной добавила какую-то любознательную ремарку. В общем, на мой взгляд, стоит посетить город с экскурсией. Рекомендуем 👍

  • И
    Иван
    5 августа 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Спасибо Марии за экскурсию!
    Видно, что она очень хорошо знает и любит свой город.
    Мы узнали много занимательных фактов, а также пару легенд.
    Времени экскурсии хватило для знакомства с основными достопримечательностями.
    Будем рекомендовать прогулку с Марией друзьям и знакомым.
  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Всё очень понравилось❤️мы в городе были первый раз и он оставил очень приятное впечатление, Мария прекрасный гид, видно, что очень любит свой город, интересно рассказывает и отвечает на все интересующие воспросы👏
    Всё очень понравилось❤️мы в городе были первый раз и он оставил очень приятное впечатление, Мария прекрасный
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Мария очень интересно рассказывает, всё понятно, отвечает на всё вопросы и просто очень приятный человек. Всем рекомендую её экскурсии!!!
  • И
    Ирек
    30 июня 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    История родного края с древних времен по сегодняшний день раскрыта интересно и не навязчиво,
    культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая
    тема Марии. Архитектура столицы Сталинских времен и наших дней и многое другое, все было показано и рассказано интересно. Спасибо большое Марии!
    Мы приехали не зря

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Огромное спасибо Марии за познавательную экскурсию по городу, было очень интересно слушать, Мария ответила на все наши вопросы, успели посмотреть все основные достопримечательности!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Удалось услышать много интересного и побывать в большинстве рамах на службе. Экскурсовод Тамара-
    профессионал и прекрасный человек. Помогла нам попасть на концерт в филармонию после экскурсии. Мы познакомились с народными песнями и танцами республики

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Спасибо большое Евгению за интересный рассказ о городе и истории православия!
    Было очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Все понравилось. Очень много информации, все было интересно и доступно. Евгений молодец, будем рекомендовать друзьям.
  • Н
    Наталья
    6 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Это был лучший экскурсовод за все наши поездки. Грамотная речь, интересный рассказ. И что самое удивительное, на все наши вопросы,
    ответы моментальные, исчерпывающие и даже с экскурсом по этим самым вопросом, так будто знал заранее что мы спросим и подготовился. Такие экскурсоводы очень располагают к городу. Всем советуем. Вы не пожалеете ни на минуту! Город конечно очень интересный, необычный и гостеприимный.

  • А
    Александра
    5 мая 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Все очень хорошо. Полная группа не собралась, но гид Мария не отменила экскурсию и провела нас (двоих) по маршруту. Получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Чудесный и красивый город. Спасибо.
  • Т
    Таисия
    3 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
    Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    29 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Андрей
    24 апреля 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Молодец
    Настоящий Земляк
    Молодец
  • П
    Павел
    24 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
    Добрый день!
    23.04.2025 года были на экскурсии по городу Йошкар-Ола. Экскурсовод- Мария. Мария провела отличную экскурсию, очень много рассказала, ответила на
    все интересующие вопросы. Экскурсовод очень подстраивается под слушателей, интересно будет и детям и взрослым! Очень приятная девушка, комфортная атмосфера, формат дискуссии поддерживается. Время пролетело незаметно и очень интересно! Рекомендуем!
    Паша и Маша 🩵🩷

    Добрый день!

