Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского собора
Завтра в 08:30
10 дек в 08:00
6400 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Узнать хроники города от основания до современности - легко и интересно
Начало: На Вознесенской улице
10 дек в 14:00
11 дек в 14:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия2 октября 2025Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
- ААнна19 сентября 2025Мария, отличный гид.
Быстро определяется что больше интересует слушателя: история, легенды, древняя история или недавно случившиеся факты. У неё есть информация для любого слушателя.
Спасибо было очень интересно!
- ВВалентина5 сентября 2025Отличная экскурсия!!! Остались очень довольны! Лучший гид в Йошкар-Оле. Очень интересно слушать и взрослым и детям, задавали вопросы получили развернутые ответы и мы и дети. Экскурсия запомнилась.
- ИИлья2 сентября 2025Это было наше первое посещение Йошкар-Олы. Мы не разочаровались в наших ожиданиях.
Мария очень компетентный гид-специалист, она хорошо знает город и его историю, интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на вопросы.
- ГГалина15 августа 2025Красивый город, великолепная экскурсия, замечательный экскурсовод. Мы на одном дыхании провели 2 часа с Марией слушая очень интересный, структурированный, отлично
- KKomarov10 августа 2025Спасибо прекрасной Марии за прогулку по Йошкар-Оле! Мария за 2 часа смогла показать нам город, рассказывая интересные факты из истории
- ИИван5 августа 2025Спасибо Марии за экскурсию!
Видно, что она очень хорошо знает и любит свой город.
Мы узнали много занимательных фактов, а также пару легенд.
Времени экскурсии хватило для знакомства с основными достопримечательностями.
Будем рекомендовать прогулку с Марией друзьям и знакомым.
- ЕЕлена3 августа 2025Всё очень понравилось❤️мы в городе были первый раз и он оставил очень приятное впечатление, Мария прекрасный гид, видно, что очень любит свой город, интересно рассказывает и отвечает на все интересующие воспросы👏
- ЕЕлена18 июля 2025Мария очень интересно рассказывает, всё понятно, отвечает на всё вопросы и просто очень приятный человек. Всем рекомендую её экскурсии!!!
- ИИрек30 июня 2025История родного края с древних времен по сегодняшний день раскрыта интересно и не навязчиво,
культура Йошкар Ола, театры, музеи, люди, особая
- ЕЕкатерина23 июня 2025Огромное спасибо Марии за познавательную экскурсию по городу, было очень интересно слушать, Мария ответила на все наши вопросы, успели посмотреть все основные достопримечательности!
- ТТатьяна29 мая 2025Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Удалось услышать много интересного и побывать в большинстве рамах на службе. Экскурсовод Тамара-
- ЕЕкатерина26 мая 2025Спасибо большое Евгению за интересный рассказ о городе и истории православия!
Было очень интересно!
- ТТатьяна11 мая 2025Все понравилось. Очень много информации, все было интересно и доступно. Евгений молодец, будем рекомендовать друзьям.
- ННаталья6 мая 2025Это был лучший экскурсовод за все наши поездки. Грамотная речь, интересный рассказ. И что самое удивительное, на все наши вопросы,
- ААлександра5 мая 2025Все очень хорошо. Полная группа не собралась, но гид Мария не отменила экскурсию и провела нас (двоих) по маршруту. Получилась прекрасная индивидуальная экскурсия. Чудесный и красивый город. Спасибо.
- ТТаисия3 мая 2025Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
- ССветлана29 апреля 2025Спасибо большое Марии за возможность прочувствовать атмосферу и душу Йошкар-Олы. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААндрей24 апреля 2025Молодец
Настоящий Земляк
- ППавел24 апреля 2025Добрый день!
23.04.2025 года были на экскурсии по городу Йошкар-Ола. Экскурсовод- Мария. Мария провела отличную экскурсию, очень много рассказала, ответила на
