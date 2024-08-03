Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Собор Воскресения Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5