скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Около Царевококшайского Кремля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
25002 250₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 08:15
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Около Царевококшайского Кремля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1100990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 августа 2024Спасибо за прогулку! Очень довольны!
- ААнтон24 июля 2024Удивительная экскурсия, как и все в этом прекрасном городе.
- ММаргарита11 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Не могла и подумать, что в городе с населением 390т. человек 16 действующих храмов…! Подача материала очень интересная и полезная!!! Большое спасибо Евгению!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Собор Воскресения Христова»
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