Собор Воскресения Христова – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Воскресения Христова» в Йошкар-Оле, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
скидка
10%
57 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Около Царевококшайского Кремля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
25002 250 за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Пешая
17 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 08:15
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 8 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Около Царевококшайского Кремля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1100990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Собор Воскресения Христова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  2. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
  3. По Йошкар-Оле - без спешки
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  6. Патриаршая площадь
  7. Часы «12 апостолов»
  8. Республиканский театр кукол
  9. Воскресенская набережная
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в октябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Собор Воскресения Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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