Необычные дома в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Йошкар-Оле, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гастрономическая Йошкар-Ола
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Гастрономическая Йошкар-Ола
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, наслаждаясь архитектурой и национальной кухней. Прогулка по центру и дегустация марийских блюд ждут вас
Начало: У Благовещенской башни
Расписание: ежедневно в 11:30
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
2200 ₽ за человека
Самое интересное в Йошкар-Оле
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
78 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни в мини-группе
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 дек в 14:45
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 декабря 2025
    Гастрономическая Йошкар-Ола
    Приятные заведения посетили, правда ценник немного отличается от заявленного в экскурсии.
  • M
    Maxim
    7 ноября 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, содержательно, было очень приятно слушать, маршрут построен очень грамотно. После экскурсии отправились в ресторан национальной кухни, было очень вкусно. После экскурсии хочется еще раз вернуться в Йошкар-Олу. Обязательно буду рекомендовать всем ее!
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, содержательно, было очень приятно слушать, маршрут построен очень грамотно. После экскурсии отправились в ресторан национальной кухни, было очень вкусно. После экскурсии хочется еще раз вернуться в Йошкар-Олу. Обязательно буду рекомендовать всем ее!
  • И
    Иван
    25 октября 2025
    Гастрономическая Йошкар-Ола
    Отличная экскурсовод со знанием и городов и республики, уникальных мест и истории
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Рассказ Ивана очень понравился. Насыщенно, интересно, познавательно. Спасибо большое.
  • Д
    Дина
    9 октября 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хочу выразить признательность экскурсоводу Ивану за рассказ о своем городе, который он знает и любит. Также организовал обед в очень интересном месте с марийской кухней.
  • Н
    Наталья
    8 сентября 2025
    Гастрономическая Йошкар-Ола
    Экскурсия понравилась! Было вкусно, познавательно и интересно. Отлично придумано посещение двух ресторанов через паузу. Есть время передохнуть от еды) после
    читать дальше

    первого, чтобы во втором начать дегустировать с новыми силами. Еще плюс- у тебя есть право выбора еды. Гид рассказывает о разных блюдах, а ты уже выбираешь то, что хочешь попробовать, исходя из своих гастрономических пристрастий. Если хотите познакомиться с настоящей марийской кухней, то вам точно на эту экскурсию!)

  • К
    Кудинова
    18 июля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Очень интересная экскурсия по набережной и другим достопримечательностям! За два часа получили много информации, обед был в ресторане, подавали национальные блюда! Рекомендую!
    Очень интересная экскурсия по набережной и другим достопримечательностям! За два часа получили много информации, обед был в ресторане, подавали национальные блюда! Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    17 июля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Легко для восприятия! Интересно! Доступно! Легко рассказывает с любовь к городу! Рекомендую
  • М
    Михаил
    10 июля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Отличная экскурсия!
  • М
    Мария
    4 июля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Очень интересная экскурсия. Да, в основном она затрагивает только новую часть города, но Иван прекрасный рассказчик! Он объяснил, что, когда
    читать дальше

    и почему строилось, рассказал об особенностях города, а за обедом рассказал и про Марийскую кухню. Спасибо ему большое за прекрасно проведённое время!

  • С
    Светлана
    16 июня 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Очень понравилась Светлана, как рассказчик! Улыбчивая, с юмором и с улыбкой, прекрасно поставленной речью, она рассказала нам о городе, традициях
    читать дальше

    и многих других интересных вещах. Проводила нас до ресторана, где встретил нас Иван. Дегустировали национальные блюда в ресторане Онар. Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное знакомство))) Желаю Вам процветания!

  • С
    Светлана
    15 июня 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану, за интересную и познавательную экскурсию. Узнала много нового. Особенно понравился обед из национальных блюд. Рассказ об истории кухни и особенностях вдохновил приехать еще раз
  • О
    Олеся
    4 июня 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Все понравилось. Обед был включен в экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2025
    Гастрономическая Йошкар-Ола
    Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.
    Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.
  • М
    Михаил
    25 марта 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Отличная, познавательная экскурсия в мини группе, вкусный обед из блюд национальной кухни.
  • Е
    Елена
    12 марта 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Сама экскурсия в целом была интересная и маршрут тоже. Рассказ был интересный,легкий,содержательный. Но к гастрономии имела малое отношение… я б
    читать дальше

    назвала ее обзорная больше. В конце экскурсии просто привезли в местный трактир,посадили за стол,сказали пару слов и ушли… еда была вкусная,к повару нет притензий,историю национальной кухни мы узнали в другом месте,к сожалению…

    Сама экскурсия в целом была интересная и маршрут тоже. Рассказ был интересный,легкий,содержательный. Но к гастрономии имела малое отношение… я б назвала ее обзорная больше. В конце экскурсии просто привезли в местный трактир,посадили за стол,сказали пару слов и ушли… еда была вкусная,к повару нет притензий,историю национальной кухни мы узнали в другом месте,к сожалению…
  • Э
    Эльмира
    28 февраля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие малочисленный, практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т. п. Иван молодец, интересно рассказывает!!!
  • С
    Старостина
    17 февраля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Иван рассказывал очень подробно и интересно, даже вопросов не было чтоб что-то уточнить) маршрут удобный, про каждое здание, про руководство, про культуру, про еду в общем все аспекты затронули, спасибо)
    Иван рассказывал очень подробно и интересно, даже вопросов не было чтоб что-то уточнить) маршрут удобный, про каждое здание, про руководство, про культуру, про еду в общем все аспекты затронули, спасибо)
  • Т
    Татьяна
    18 января 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Очень понравилась экскурсия. Запомнится на всю жизнь. Все рассказали ясно и понятно. Экскурсия подойдет как первая обзорная по Йошкар-Оле.
  • А
    Анна
    13 января 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Экскурсия очень понравилась, гид знаток своего города и дела. Жаль, что время пролетело так быстро, хотелось бы чтобы экскурсия длилась по дольше. По окончанию заглянули в местный магазинчик за вкусняшками.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономическая Йошкар-Ола
  2. Самое интересное в Йошкар-Оле
  3. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная Брюгге
  2. Самое главное
  3. Патриаршая площадь
  4. Набережная
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Скульптура «Йошкин кот»
  8. Воскресенская набережная
  9. Благовещенский собор
  10. Архангельская слобода
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в декабре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 3200. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Необычные дома», 92 ⭐ отзыва, цены от 1150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль