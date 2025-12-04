Мини-группа
до 7 чел.
Гастрономическая Йошкар-Ола
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, наслаждаясь архитектурой и национальной кухней. Прогулка по центру и дегустация марийских блюд ждут вас
Начало: У Благовещенской башни
Расписание: ежедневно в 11:30
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни в мини-группе
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 дек в 14:45
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 декабря 2025Приятные заведения посетили, правда ценник немного отличается от заявленного в экскурсии.
- MMaxim7 ноября 2025Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, содержательно, было очень приятно слушать, маршрут построен очень грамотно. После экскурсии отправились в ресторан национальной кухни, было очень вкусно. После экскурсии хочется еще раз вернуться в Йошкар-Олу. Обязательно буду рекомендовать всем ее!
- ИИван25 октября 2025Отличная экскурсовод со знанием и городов и республики, уникальных мест и истории
- ТТатьяна18 октября 2025Рассказ Ивана очень понравился. Насыщенно, интересно, познавательно. Спасибо большое.
- ДДина9 октября 2025Хочу выразить признательность экскурсоводу Ивану за рассказ о своем городе, который он знает и любит. Также организовал обед в очень интересном месте с марийской кухней.
- ННаталья8 сентября 2025Экскурсия понравилась! Было вкусно, познавательно и интересно. Отлично придумано посещение двух ресторанов через паузу. Есть время передохнуть от еды) после
- ККудинова18 июля 2025Очень интересная экскурсия по набережной и другим достопримечательностям! За два часа получили много информации, обед был в ресторане, подавали национальные блюда! Рекомендую!
- ЛЛариса17 июля 2025Легко для восприятия! Интересно! Доступно! Легко рассказывает с любовь к городу! Рекомендую
- ММихаил10 июля 2025Отличная экскурсия!
- ММария4 июля 2025Очень интересная экскурсия. Да, в основном она затрагивает только новую часть города, но Иван прекрасный рассказчик! Он объяснил, что, когда
- ССветлана16 июня 2025Очень понравилась Светлана, как рассказчик! Улыбчивая, с юмором и с улыбкой, прекрасно поставленной речью, она рассказала нам о городе, традициях
- ССветлана15 июня 2025Спасибо Ивану, за интересную и познавательную экскурсию. Узнала много нового. Особенно понравился обед из национальных блюд. Рассказ об истории кухни и особенностях вдохновил приехать еще раз
- ООлеся4 июня 2025Все понравилось. Обед был включен в экскурсию.
- ДДмитрий3 июня 2025Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.
- ММихаил25 марта 2025Отличная, познавательная экскурсия в мини группе, вкусный обед из блюд национальной кухни.
- ЕЕлена12 марта 2025Сама экскурсия в целом была интересная и маршрут тоже. Рассказ был интересный,легкий,содержательный. Но к гастрономии имела малое отношение… я б
- ЭЭльмира28 февраля 2025Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие малочисленный, практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т. п. Иван молодец, интересно рассказывает!!!
- ССтаростина17 февраля 2025Иван рассказывал очень подробно и интересно, даже вопросов не было чтоб что-то уточнить) маршрут удобный, про каждое здание, про руководство, про культуру, про еду в общем все аспекты затронули, спасибо)
- ТТатьяна18 января 2025Очень понравилась экскурсия. Запомнится на всю жизнь. Все рассказали ясно и понятно. Экскурсия подойдет как первая обзорная по Йошкар-Оле.
- ААнна13 января 2025Экскурсия очень понравилась, гид знаток своего города и дела. Жаль, что время пролетело так быстро, хотелось бы чтобы экскурсия длилась по дольше. По окончанию заглянули в местный магазинчик за вкусняшками.
