А Алексей Гастрономическая Йошкар-Ола Приятные заведения посетили, правда ценник немного отличается от заявленного в экскурсии.

M Maxim Красивая и вкусная Йошкар-Ола Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, содержательно, было очень приятно слушать, маршрут построен очень грамотно. После экскурсии отправились в ресторан национальной кухни, было очень вкусно. После экскурсии хочется еще раз вернуться в Йошкар-Олу. Обязательно буду рекомендовать всем ее!

И Иван Гастрономическая Йошкар-Ола Отличная экскурсовод со знанием и городов и республики, уникальных мест и истории

Т Татьяна Красивая и вкусная Йошкар-Ола Рассказ Ивана очень понравился. Насыщенно, интересно, познавательно. Спасибо большое.

Д Дина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Хочу выразить признательность экскурсоводу Ивану за рассказ о своем городе, который он знает и любит. Также организовал обед в очень интересном месте с марийской кухней.

Н Наталья Гастрономическая Йошкар-Ола читать дальше первого, чтобы во втором начать дегустировать с новыми силами. Еще плюс- у тебя есть право выбора еды. Гид рассказывает о разных блюдах, а ты уже выбираешь то, что хочешь попробовать, исходя из своих гастрономических пристрастий. Если хотите познакомиться с настоящей марийской кухней, то вам точно на эту экскурсию!) Экскурсия понравилась! Было вкусно, познавательно и интересно. Отлично придумано посещение двух ресторанов через паузу. Есть время передохнуть от еды) после

К Кудинова Красивая и вкусная Йошкар-Ола Очень интересная экскурсия по набережной и другим достопримечательностям! За два часа получили много информации, обед был в ресторане, подавали национальные блюда! Рекомендую!

Л Лариса Красивая и вкусная Йошкар-Ола Легко для восприятия! Интересно! Доступно! Легко рассказывает с любовь к городу! Рекомендую

М Михаил Красивая и вкусная Йошкар-Ола Отличная экскурсия!

М Мария Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше и почему строилось, рассказал об особенностях города, а за обедом рассказал и про Марийскую кухню. Спасибо ему большое за прекрасно проведённое время! Очень интересная экскурсия. Да, в основном она затрагивает только новую часть города, но Иван прекрасный рассказчик! Он объяснил, что, когда

С Светлана Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше и многих других интересных вещах. Проводила нас до ресторана, где встретил нас Иван. Дегустировали национальные блюда в ресторане Онар. Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное знакомство))) Желаю Вам процветания! Очень понравилась Светлана, как рассказчик! Улыбчивая, с юмором и с улыбкой, прекрасно поставленной речью, она рассказала нам о городе, традициях

С Светлана Красивая и вкусная Йошкар-Ола Спасибо Ивану, за интересную и познавательную экскурсию. Узнала много нового. Особенно понравился обед из национальных блюд. Рассказ об истории кухни и особенностях вдохновил приехать еще раз

О Олеся Красивая и вкусная Йошкар-Ола Все понравилось. Обед был включен в экскурсию.

Д Дмитрий Гастрономическая Йошкар-Ола Экскурсию провела Ирина. Понравилось. Узнал много нового о исторической и современной кухне марийцев.

М Михаил Красивая и вкусная Йошкар-Ола Отличная, познавательная экскурсия в мини группе, вкусный обед из блюд национальной кухни.

Е Елена Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше назвала ее обзорная больше. В конце экскурсии просто привезли в местный трактир,посадили за стол,сказали пару слов и ушли… еда была вкусная,к повару нет притензий,историю национальной кухни мы узнали в другом месте,к сожалению… Сама экскурсия в целом была интересная и маршрут тоже. Рассказ был интересный,легкий,содержательный. Но к гастрономии имела малое отношение… я б

Э Эльмира Красивая и вкусная Йошкар-Ола Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие малочисленный, практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т. п. Иван молодец, интересно рассказывает!!!

С Старостина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Иван рассказывал очень подробно и интересно, даже вопросов не было чтоб что-то уточнить) маршрут удобный, про каждое здание, про руководство, про культуру, про еду в общем все аспекты затронули, спасибо)

Т Татьяна Красивая и вкусная Йошкар-Ола Очень понравилась экскурсия. Запомнится на всю жизнь. Все рассказали ясно и понятно. Экскурсия подойдет как первая обзорная по Йошкар-Оле.