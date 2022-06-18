09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.
Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.
Экскурсионная поездка с лучшим гидом.
17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.
Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.
А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле.
Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.
Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса.
По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.
В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.
Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…
Пешая прогулка 2 км по побережью.
Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Вечером возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
В гости к хаскам и оленям.
Катание на собачьих упряжках
08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа.
Поездка с гидом, который весь путь туда и обратно расскажет очень много интересного.
10:00 Встреча гостей.
Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.
Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками.
Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла.
Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж.
После возвращения в питомник в юрте вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.
Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.
15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
17:00 Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Где зимуют раки мы не знаем, но мы знаем где зимуют крабы.
Выезд на подледный вылов КРАБОВ!
Выбор места вылова в зависимости от погоды и ледовой обстановки.
В пути ~1 – 1.5 часа.
Ловим, варим, наслаждаемся вкусами, отдыхаем.
В шатре будет организован обед из свежесваренных «ваших!» крабов, блюда с морепродуктами, чай.
16:00 - 17:00 Возвращение в отель.
При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Необходимый relax!
SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок.
Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
При желании утром катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух», а после обеда spa.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Путешествие в Сахалинские горы.
Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах.
Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках…
Пейзажи впечатлят даже искушенных.
Перекус с собой, чай в термосах от нас.
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Свободный день.
При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Двухместное размещение – 109 700 руб.
Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.
За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.