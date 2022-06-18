Сахалин. Островная зима

Сахалин зимой красив невероятно

5
3 отзыва
Сахалин зимой красив невероятно.

Солнце яркое и сочное, синь неба, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов, и море… Оно подо льдом, но ты слышишь его дыхание, чувствуешь характер и свободолюбивый нрав. Ему тесно, но оно терпит и ждет весны.

Конечно, горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная рыбалка, гастрономические специалитеты – все это в одном месте и сразу – только на Сахалине!
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Сахалин. Островная зима
Ближайшие даты:
06
фев
20
фев
06
мар
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Впечатляющая зимняя бухта "Тихая"
Впечатляющая зимняя бухта "Тихая"
Голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…
В гости к хаскам и оленям
В гости к хаскам и оленям
С ветерком промчимся на собачьих упряжках, а также познакомимся с редкими сахалинскими ездовыми оленями
Выезд на подледный вылов крабов!
Выезд на подледный вылов крабов!
Будем ловить, сразу сварим и насладимся потрясающими вкусами краба и победы
Блаженство в SPA
Блаженство в SPA
Посещение нового SPA комплекса в подарок для приятного отдыха
Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы
Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы
Нас ждет удовольствие от созерцания зачарованного леса, а также наслаждение от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках
Лучший дальневосточный горнолыжный комплекс
Лучший дальневосточный горнолыжный комплекс
При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.
Сахалинские деликатесы
Сахалинские деликатесы
По желанию посетим Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и купим сувениры для своих друзей и близких

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Южно-Сахалинск

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем.

Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.

Экскурсионная поездка с лучшим гидом.

17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу.

Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка.

А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

Встреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-СахалинскВстреча, Южно-Сахалинск
2 день
Поездка в бухту «Тихая»

Завтрак в отеле.

Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса.

По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух…

Пешая прогулка 2 км по побережью.

Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Вечером возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»Поездка в бухту «Тихая»
3 день
В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в отеле.

В гости к хаскам и оленям.

Катание на собачьих упряжках

08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа.

Поездка с гидом, который весь путь туда и обратно расскажет очень много интересного.

10:00 Встреча гостей.

Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.

Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками.

Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла.

Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж.

После возвращения в питомник в юрте вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.

Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.

15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

17:00 Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах (самостоятельно).

В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжкахВ гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжкахВ гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжкахВ гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках
4 день
Охота на крабов

Завтрак в отеле.

Где зимуют раки мы не знаем, но мы знаем где зимуют крабы.

Выезд на подледный вылов КРАБОВ!

Выбор места вылова в зависимости от погоды и ледовой обстановки.

В пути ~1 – 1.5 часа.

Ловим, варим, наслаждаемся вкусами, отдыхаем.

В шатре будет организован обед из свежесваренных «ваших!» крабов, блюда с морепродуктами, чай.

16:00 - 17:00 Возвращение в отель.

При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде.

Ужин (самостоятельно).

Охота на крабовОхота на крабовОхота на крабовОхота на крабов
5 день
SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок

Завтрак в отеле.

Необходимый relax!

SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок.

Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

При желании утром катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух», а после обеда spa.

Ужин (самостоятельно).

SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарокSPAдень в Paradise Resort Hotel в подарокSPAдень в Paradise Resort Hotel в подарокSPAдень в Paradise Resort Hotel в подарокSPAдень в Paradise Resort Hotel в подарокSPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок
6 день
Путешествие в Сахалинские горы

Завтрак в отеле.

Путешествие в Сахалинские горы.

Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах.

Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках…

Пейзажи впечатлят даже искушенных.

Перекус с собой, чай в термосах от нас.

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Путешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горыПутешествие в Сахалинские горы
7 день
Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободный день.

При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).

Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Гагарин 3* в Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное размещение – 109 700 руб.

Доплата за одноместное проживание – 15 700 руб.

За доплату возможно проживание в гостинице «Мега Палас» 4*:

  • при 2-х местном размещении – 5 500 руб./чел.;
  • при одноместном размещении – 28 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение
  • Питание согласно программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проводники на маршрутах
  • Транспортное сопровождение на маршрутах
  • Аренда рыболовных снастей и снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины в Южно-Сахалинске)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Шапка, шарф, перчатки;
  • Зимние ботинки / сапоги. Для выезда на подлёдный лов рыбы и крабов необходима непромокаемая очень тёплая обувь;
  • Теплая одежда: кофта, свитер, флиска или подобная теплая одежда;
  • Горнолыжный костюм: пуховик, теплые штаны в случае, если нет горнолыжного костюма;
  • Термобельё;
  • Носки теплые толстые;
  • Рюкзак. Небольшой рюкзак (25-30 л) для однодневных радиальных маршрутов (руки должны быть свободны!);
  • Фото/видеоаппаратура;
  • Бутылка пластиковая для воды / небольшой термос на маршруты (персональная необходимость);
  • Телескопические палки. Для пеших переходов, треккингов и восхождений (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
С
30 сен 2021
Спасибо, Большая страна, все было четко, ясно, без проблем и проволочек! Принимающая сторона тоже была на высоте:профессиональные гиды, водители-мастера своего дела, замечательный отель, четко организованные выезды на маршруты! Все знают, что делают! Спасибо всем!
И
10 авг 2021
Хочется выразить большую благодарность в организации тура сообществу туроператоров "Большая страна" и принимающей стороне.

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