Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов, и море… Оно подо льдом, но ты слышишь его дыхание, чувствуешь характер и свободолюбивый нрав. Ему тесно, но оно терпит и ждет весны. Конечно, горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная рыбалка, гастрономические специалитеты – все это в одном месте и сразу – только на Сахалине!

По желанию посетим Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и купим сувениры для своих друзей и близких

При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием.

Нас ждет удовольствие от созерцания зачарованного леса, а также наслаждение от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках

Прогулка на снегоступах в Сахалинские горы

Посещение нового SPA комплекса в подарок для приятного отдыха

Будем ловить, сразу сварим и насладимся потрясающими вкусами краба и победы

С ветерком промчимся на собачьих упряжках, а также познакомимся с редкими сахалинскими ездовыми оленями

В гости к хаскам и оленям

Программа тура по дням

1 день Встреча, Южно-Сахалинск

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение. 12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем. Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном. Экскурсионная поездка с лучшим гидом. 17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно великолепные виды. Ужин (самостоятельно). В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

2 день Поездка в бухту «Тихая»

Завтрак в отеле. Поездка в бухту «Тихая», побережье Охотского моря – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути 2.5 - 3 часа, 135 км в одну сторону, федеральная асфальтированная трасса. По пути японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледопадов, звенящий морской воздух… Пешая прогулка 2 км по побережью. Обед – дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами. Вечером возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).

3 день В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в отеле. В гости к хаскам и оленям. Катание на собачьих упряжках 08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа. Поездка с гидом, который весь путь туда и обратно расскажет очень много интересного. 10:00 Встреча гостей. Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось. Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками. Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла. Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж. После возвращения в питомник в юрте вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет. 15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). 17:00 Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно). При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах (самостоятельно).

4 день Охота на крабов

Завтрак в отеле. Где зимуют раки мы не знаем, но мы знаем где зимуют крабы. Выезд на подледный вылов КРАБОВ! Выбор места вылова в зависимости от погоды и ледовой обстановки. В пути ~1 – 1.5 часа. Ловим, варим, наслаждаемся вкусами, отдыхаем. В шатре будет организован обед из свежесваренных «ваших!» крабов, блюда с морепродуктами, чай. 16:00 - 17:00 Возвращение в отель. При желании вечернее катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин (самостоятельно).

5 день SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок

Завтрак в отеле. Необходимый relax! SPAдень в Paradise Resort Hotel в подарок. Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары). При желании утром катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух», а после обеда spa. Ужин (самостоятельно).

6 день Путешествие в Сахалинские горы

Завтрак в отеле. Путешествие в Сахалинские горы. Зимы на Сахалине снежные, снег глубокий, поэтому идем на снегоступах. Мы не стремимся к спортивному маршруту, главное, это удовольствие от движения, созерцания зачарованного леса, наслаждения от чистейшего воздуха и кружки ароматного горячего чая в руках… Пейзажи впечатлят даже искушенных. Перекус с собой, чай в термосах от нас. Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно).

7 день Свободный день

Завтрак в отеле. Свободный день. При желании катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух». Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять). Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

8 день Отъезд