Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Остановка, осмотр ворот тории бывшего синтоистского храма»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По пути собираем янтарь на Янтарном побережье, посещаем японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Некогда развитый портовый город, построенный в очень ветренном и сейсмоопасном месте с незамерзающей бухтой славится интересной историей: именно здесь был крупнейший синтоический храм (при японцах) и культурный центр острова»
132 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По пути собираем янтарь на Янтарном побережье, посещаем японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Святые места" можно забронировать 13 авторских туров от 132 000 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 13 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Святые места», 9 ⭐ отзывов, цены от 132000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь