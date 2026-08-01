Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальный джип с заездом на рынок (продолжительность – 2 часа) – 4 000 руб»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальный джип с заездом на рынок (продолжительность – 2 часа) – 4 000 руб»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальный джип с заездом на рынок (продолжительность – 2 часа) – 4 000 руб»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение рыбного рынка (возможно только при вылете после 11:00)»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение рыбного рынка (возможно только при вылете после 11:00)»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Индивидуальный джип с заездом на рынок (продолжительность – 2 часа) – 4 000 руб»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Трансфер на рынок морепродуктов»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Тут же в посёлке есть знаменитый рынок со свежайшими крабами, креветками и вкуснейшими пянсе (корейские паровые булочки с капустно-мясной начинкой и специями)»
132 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Выезд на рынок «Успех», который является главным местом для покупки свежих и вкусных морепродуктов»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
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