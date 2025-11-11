Мои заказы

Туда, где начинаются горы: плато Бермамыт и Джилы-Су (из Железноводска)

Путешествие на плато Бермамыт и Джилы-Су - это возможность увидеть величественные горы и насладиться уникальными пейзажами Кавказа
Путешествие по маршруту, где начинаются горы, обещает незабываемые впечатления.

Подъём на плато Бермамыт открывает виды на Эльбрус, а прогулка по древнему аулу Хасаут погружает в историю. Джилы-Су удивит водопадами и целебными нарзанами. Эта экскурсия позволяет забыть о суете и насладиться красотой Кавказа.

Комфортабельные внедорожники и опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное приключение для всей семьи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Эльбрус
  • 🏰 Исторические руины аула Хасаут
  • 💧 Целебные нарзаны Джилы-Су
  • 🚗 Комфортабельные внедорожники
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Туда, где начинаются горы: плато Бермамыт и Джилы-Су (из Железноводска)
Туда, где начинаются горы: плато Бермамыт и Джилы-Су (из Железноводска)© Хасан
Туда, где начинаются горы: плато Бермамыт и Джилы-Су (из Железноводска)© Хасан
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Аул Хасаут
  • Джилы-Су

Описание экскурсии

Плато Бермамыт

Высота — 2592 метра над уровнем моря. Отсюда открываются потрясающие виды на Эльбрус — один из самых живописных ракурсов. Эти «космические» панорамы захватывают дух и навсегда остаются в памяти.

Аул Хасаут

Спрятанный между Боковым и Скалистым хребтами, он лежит в долине горной реки. Это не просто живописное место — это живая история. Здесь вы увидите:
— руины древней крепости 6 века
— наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э.
— старые каменные постройки

Джилы-Су

Дорога к этому урочищу считается одной из самых красивых в России. В тёплое время года вы сможете:
— искупаться в каменном бассейне с минеральной водой
— увидеть знаменитые водопады и долину замков
— попробовать нарзаны — каждый со своим вкусом и свойствами

Тайминг поездки

  • 7:00 — сбор и выезд
  • 9:30 — прибытие на плато Бермамыт
  • 10:30 — переезд в аул Хасаут
  • 11:30 — осмотр аула Хасаут
  • 13:00 — обед в кафе по пути
  • 14:00 — переезд к урочищу Джилы-Су
  • 15:30 — прогулка по Джилы-Су
  • 17:30 — отправление в обратный путь
  • 20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла
  • Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет. Не рекомендована людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается:

  • Питание — 600-700 ₽ за чел.
  • Экосбор в урочище Джилы-Су — 300 ₽ с чел.
  • Экологический сбор на плато Бермамыт 100 ₽ с чел.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
читать дальше

и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Железноводска

