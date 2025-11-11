Путешествие по маршруту, где начинаются горы, обещает незабываемые впечатления. Подъём на плато Бермамыт открывает виды на Эльбрус, а прогулка по древнему аулу Хасаут погружает в историю. Джилы-Су удивит водопадами и целебными нарзанами. Эта экскурсия позволяет забыть о суете и насладиться красотой Кавказа. Комфортабельные внедорожники и опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное приключение для всей семьи

Описание экскурсии

Плато Бермамыт

Высота — 2592 метра над уровнем моря. Отсюда открываются потрясающие виды на Эльбрус — один из самых живописных ракурсов. Эти «космические» панорамы захватывают дух и навсегда остаются в памяти.

Аул Хасаут

Спрятанный между Боковым и Скалистым хребтами, он лежит в долине горной реки. Это не просто живописное место — это живая история. Здесь вы увидите:

— руины древней крепости 6 века

— наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э.

— старые каменные постройки

Джилы-Су

Дорога к этому урочищу считается одной из самых красивых в России. В тёплое время года вы сможете:

— искупаться в каменном бассейне с минеральной водой

— увидеть знаменитые водопады и долину замков

— попробовать нарзаны — каждый со своим вкусом и свойствами

Тайминг поездки

7:00 — сбор и выезд

— сбор и выезд 9:30 — прибытие на плато Бермамыт

— прибытие на плато Бермамыт 10:30 — переезд в аул Хасаут

— переезд в аул Хасаут 11:30 — осмотр аула Хасаут

— осмотр аула Хасаут 13:00 — обед в кафе по пути

— обед в кафе по пути 14:00 — переезд к урочищу Джилы-Су

— переезд к урочищу Джилы-Су 15:30 — прогулка по Джилы-Су

— прогулка по Джилы-Су 17:30 — отправление в обратный путь

— отправление в обратный путь 20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла

Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно

Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет. Не рекомендована людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается: