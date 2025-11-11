Путешествие по маршруту, где начинаются горы, обещает незабываемые впечатления.
Подъём на плато Бермамыт открывает виды на Эльбрус, а прогулка по древнему аулу Хасаут погружает в историю. Джилы-Су удивит водопадами и целебными нарзанами. Эта экскурсия позволяет забыть о суете и насладиться красотой Кавказа.
Комфортабельные внедорожники и опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное приключение для всей семьи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на Эльбрус
- 🏰 Исторические руины аула Хасаут
- 💧 Целебные нарзаны Джилы-Су
- 🚗 Комфортабельные внедорожники
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Аул Хасаут
- Джилы-Су
Описание экскурсии
Плато Бермамыт
Высота — 2592 метра над уровнем моря. Отсюда открываются потрясающие виды на Эльбрус — один из самых живописных ракурсов. Эти «космические» панорамы захватывают дух и навсегда остаются в памяти.
Аул Хасаут
Спрятанный между Боковым и Скалистым хребтами, он лежит в долине горной реки. Это не просто живописное место — это живая история. Здесь вы увидите:
— руины древней крепости 6 века
— наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э.
— старые каменные постройки
Джилы-Су
Дорога к этому урочищу считается одной из самых красивых в России. В тёплое время года вы сможете:
— искупаться в каменном бассейне с минеральной водой
— увидеть знаменитые водопады и долину замков
— попробовать нарзаны — каждый со своим вкусом и свойствами
Тайминг поездки
- 7:00 — сбор и выезд
- 9:30 — прибытие на плато Бермамыт
- 10:30 — переезд в аул Хасаут
- 11:30 — осмотр аула Хасаут
- 13:00 — обед в кафе по пути
- 14:00 — переезд к урочищу Джилы-Су
- 15:30 — прогулка по Джилы-Су
- 17:30 — отправление в обратный путь
- 20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла
- Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно
- Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет. Не рекомендована людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Отдельно оплачивается:
- Питание — 600-700 ₽ за чел.
- Экосбор в урочище Джилы-Су — 300 ₽ с чел.
- Экологический сбор на плато Бермамыт 100 ₽ с чел.
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
Входит в следующие категории Железноводска
