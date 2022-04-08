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Прекрасный парк перед Белградской крепостью

Место, которое является самым ярким символом Белграда — Калемегдан. Туристы обожают отдыхать на Калемегдане, а граждане Белграда гордятся своей крепостью. Калемегдан — это прекрасный парк перед Белградской крепостью, стены и архитектурные памятники которой относятся к разным историческим эпохам, на территории которой также расположены две самые почитаемые церкви: Церковь Ружица, которая, между прочим, славиться своими необыкновенными церковными люстрами, так называемыми паникадило, и церковь Святой Параскевы Сербской, с источником чудотворной целебной воды. С бастионов будем наслаждаться прекрасным видом на устье реки Савы в Дунай и панорамой Белграда.

Памятники истории и культуры

Недалеко от крепости мы посетим Собор Св. Михаила а также увидим Патриарший дворец и Дворец княгини Любицы Обренович. Неизбежно посещение центральной пешеходной улицы в Белграде. Улица Князя Михаила является одной из самых посещаемых улиц в городе. Она всегда переполнена людьми, музыкой, гулом. Следующая станция на нашем маршруте Площадь Республики. Памятник князя Михаила на коне, находящийся на площади, является любимым местом встречи белградцев. На этом же месте мы увидим здания Национального музея и Национального театра.

Богемный квартал старого Белграда

Следующая часть города, которая несомненно вам понравится — Скадарлия. Богемный квартал старого Белграда с многочисленными ресторанами национальной кухни и зажигательной музыкой. Нашу экскурсию закончим на площади «Теразие», возле гостиницы «Москва», в которой останавливались знаменитые на весь мир государственные деятели, поэты, режиссеры, актеры, где я оставлю Вас насладиться фирменным тортиком «Москва- шнит».

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