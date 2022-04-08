По следам старого Белграда

Как и все древние города, Белград может похвастаться прекрасными достопримечательностями

Индивидуальная
Как и все древние города, Белград может похвастаться прекрасными достопримечательностями и памятниками культуры разных эпох.

Отправившись по следам старого Белграда, вам удастся познакомиться с его историей.

Нет никаких сомнений, что вам понравится этот замечательный маршрут по белому городу.
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда
По следам старого Белграда

Что вас ожидает 🤩

  • Калемегдан
  • Собор Св. Михаила
  • Дом Патриархии
  • Дворец княгини Любицы Обренович
  • Улица Князя Михаила
  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • Скадарлия
  • Старый и Новый дворцы
  • Национальный Парламент
  • Площадь «Теразие»

Что вас ожидает:

    Прекрасный парк перед Белградской крепостью
    Место, которое является самым ярким символом Белграда — Калемегдан. Туристы обожают отдыхать на Калемегдане, а граждане Белграда гордятся своей крепостью. Калемегдан — это прекрасный парк перед Белградской крепостью, стены и архитектурные памятники которой относятся к разным историческим эпохам, на территории которой также расположены две самые почитаемые церкви: Церковь Ружица, которая, между прочим, славиться своими необыкновенными церковными люстрами, так называемыми паникадило, и церковь Святой Параскевы Сербской, с источником чудотворной целебной воды. С бастионов будем наслаждаться прекрасным видом на устье реки Савы в Дунай и панорамой Белграда.

    Памятники истории и культуры

    Недалеко от крепости мы посетим Собор Св. Михаила а также увидим Патриарший дворец и Дворец княгини Любицы Обренович. Неизбежно посещение центральной пешеходной улицы в Белграде. Улица Князя Михаила является одной из самых посещаемых улиц в городе. Она всегда переполнена людьми, музыкой, гулом. Следующая станция на нашем маршруте Площадь Республики. Памятник князя Михаила на коне, находящийся на площади, является любимым местом встречи белградцев. На этом же месте мы увидим здания Национального музея и Национального театра.

    Богемный квартал старого Белграда

    Следующая часть города, которая несомненно вам понравится — Скадарлия. Богемный квартал старого Белграда с многочисленными ресторанами национальной кухни и зажигательной музыкой. Нашу экскурсию закончим на площади «Теразие», возле гостиницы «Москва», в которой останавливались знаменитые на весь мир государственные деятели, поэты, режиссеры, актеры, где я оставлю Вас насладиться фирменным тортиком «Москва- шнит».

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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