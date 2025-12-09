Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Хиккадуве на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по Хиккадуве Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $190 за человека На машине Джиппинг 12 часов Водная прогулка Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари от $697 за человека На машине 4.5 часа Индивидуальная Прогулка по дождевому лесу Синхараджа Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги от $350 за человека Другие экскурсии Хиккадувы

