Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
2 мая в 10:00
6 июн в 10:00
$1450 за человека
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$1090 за человека
Затерянное в океане царство: все секреты Цейлона
Увидеть народные танцы, окунуться в природную ванну у водопада, подобраться к слонам и китам
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени рейса
27 апр в 10:00
6 июн в 10:00
$1650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «В июле»
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