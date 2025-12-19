Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет

За время этой прогулки вы оцените главные достопримечательности Центра Гетти. Насладитесь прекрасными видами на Лос-Анджелес и Санта-Монику. Прогуляетесь по воссозданным интерьерам. Увидите культовые картины Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Эдгара Дега и многих других. И узнаете, что стоит за шедеврами!

Сначала — поездка на фуникулёре на вершину холма. Вы полюбуетесь архитектурой Центра Гетти и насладитесь живописными видами на Санта-Монику и Лос-Анджелес.

Затем вы посетите галереи музея и познакомитесь с эволюцией искусства — начиная с древней истории и заканчивая современностью.

Почувствуете себя королевской особой, прогуливаясь по воссозданным залам Версальского дворца.

Исследуете великолепную коллекцию произведений искусства. Полюбуетесь культовой картиной Ван Гога «Ирисы», окунётесь в завораживающие пейзажи Клода Моне.

И не только!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

