Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет

За время этой прогулки вы оцените главные достопримечательности Центра Гетти. Насладитесь прекрасными видами на Лос-Анджелес и Санта-Монику. Прогуляетесь по воссозданным интерьерам. Увидите культовые картины Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Эдгара Дега и многих других. И узнаете, что стоит за шедеврами!
Описание билета
Сначала — поездка на фуникулёре на вершину холма. Вы полюбуетесь архитектурой Центра Гетти и насладитесь живописными видами на Санта-Монику и Лос-Анджелес.
Затем вы посетите галереи музея и познакомитесь с эволюцией искусства — начиная с древней истории и заканчивая современностью.
Почувствуете себя королевской особой, прогуливаясь по воссозданным залам Версальского дворца.
Исследуете великолепную коллекцию произведений искусства. Полюбуетесь культовой картиной Ван Гога «Ирисы», окунётесь в завораживающие пейзажи Клода Моне.
И не только!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Центр Гетти для посещения в определённое время
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- Парковка — $20, после 15:00 — $15
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$9
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центра Гетти
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лос-Анджелесе
Провёл экскурсии для 16563 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
