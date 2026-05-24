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Прогулки на теплоходе в Бангкоке с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Бангкоке, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Пешая
Музыкальные теплоходы
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Кинематографичный Китайский квартал: неон, стрит-арт, тайные переулки и живая музыка
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$240 за человека
Бангкок - азиатская Венеция
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок - азиатская Венеция
Речной тур, храм черепах, колесо обозрения и вечерний круиз с ужином
«На борту — ужин в формате шведского стола с блюдами тайской и западной кухни, живая музыка, шоу трансвеститов и бокал разливного пива, если захотите»
1 авг в 12:00
2 авг в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Вечерний Бангкок c круизом
Музыкальные теплоходы
Круизы
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Бангкок c круизом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
20 000 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Экскурсия очень понравилась.
Дмитрий был на связи до начала экскурсии, перед стартом кратко описал, что нас ждет. Организация экскурсии была отличной,
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нас было двое и все прошло комфортно. Сам маршрут не утомительный, было время передохнуть-выпить кофе.
Дмитрий очень интересно рассказывал по ходу прогулки, отвечал на наши вопросы. Сделал отличные фотографии.
Китайский ресторан, у которого заканчивается маршрут, также рекомендую к посещению.

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н
Бангкок - азиатская Венеция
Прекрасная экскурсия! У нас маленький ребенок и Юлия продумала все до мелочей, чтобы наша экскурсия была комфортной!
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О
Бангкок - азиатская Венеция
Благодарим Юлию за отлично организованную экскурсию! Учтены были все наши пожелания. Очень гибкий подход. Внимательное отношение к деталям. Доброжелательная. очень
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легко в коммуникации. Все перемещения из гостиницы до мест экскурсий были комфортны. Мы просто наслаждались Бангкоком! Полная забота о туристах. Всегда была на связи и до поездки и во время нашего пребывания в Таиланде. Особая благодарность за помощь в нестандартных ситуациях уже за пределами оплаченного времени. Высокая вовлеченность в наш комфорт и и отдых. Вечерняя поездка на теплоходе по реке - отдельная благодарность. Все четко. Очень хорошие места были для нас забронированы. Прекрасная еда, развлекательная программа. Благодарим гида за интересное погружение в историю буддизма Таиланда. Юля сама любит и интересно рассказывает об этой стране. Очень рекомендуем Юлю и ее гида. Много приятных мелочей - ритуалы, перекус, теплота общения - сделали этот день незабываемым.

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Г
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Интересная, информативная, пешая экскурсия. Нам все очень понравилось! Осталось приятное впечатление от гида и его преподнесения информации.
Интересная, информативная, пешая экскурсия. Нам все очень понравилось! Осталось приятное впечатление от гида и его преподнесения информации.
Интересная, информативная, пешая экскурсия. Нам все очень понравилось! Осталось приятное впечатление от гида и его преподнесения информации.
Интересная, информативная, пешая экскурсия. Нам все очень понравилось! Осталось приятное впечатление от гида и его преподнесения информации.
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Наталья
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Дмитрий хороший рассказчик, его легко слушать. Приятным бонусом оказалось то, что он еще и отлично фотографирует, остались красивые снимки на
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память. Однозначно рекомендую.
Для тех, кто задумается об этой экскурсии, напишу несколько моментов:
1. Есть пара локаций, в которых рассказ долго ведется на одном месте. А каменные скамейки достаточно горячие) Если возьмете что-то подстелить, вам будет намного комфортнее.
2. Я на экскурсии была одна и не захотела гулять по рынку (не люблю рынки), поэтому мы просто быстро прошли мимо, а ужинать я уехала к друзьям, так что моя экскурсия заняла не 6, а чуть более 3 часов. При этом хочу отметить, что Дмитрий не торопился и не подгонял меня, и, возможно, если б я захотела фотографироваться на каждом углу, то все 6 часов бы и прогуляли.

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Екатерина
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Нам очень понравилась экскурсия и гид Дмитрий, кроме его отличных знаний нас порадовал его душевный и дружески подход к проведению экскурсии!!!
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Ксения
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас. Я была в Тае
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третий раз, но узнала много нового. Маршрут продуман прекрасно, много остановок, где мы присаживались и отдыхали, поэтому совершенно не устали. Мы побывали как в нескольких "парадных" и современных локациях, так и в переулках и дворах, в которые без проводника я бы не сунулась никогда) Спасибо Дмитрию за насыщенную информацией и аутентичными видами экскурсию и живое неформальное общение😁

Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас.
Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас.
Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас.
Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас.
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Мария
Магия Чайнатауна в Бангкоке
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов в Бангкоке перед вылетом.
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Встретились в центре, сразу договорились о времени окончания.

Хоть экскурсия и полностью пешая, мы не устали. В течение прогулки делаются паузы. Дмитрий спрашивал, хотим ли мы отдохнуть/поесть. Удобно составлен маршрут. Мы сами точно бы не нашли все эти улочки и аутентичные проходы, по которым нас провел Дмитрий. Вообще мне понравилось идти, не смотреть вообще в карту и полностью довериться гиду)

Отдельно отмечу широкий кругозор Дмитрия и знания истории и культуры Таиланда. У нас была интересная беседа без лишней информации. Поговорили и о современном Таиланде, где Дмитрий живет уже длительное время. Плюс индивидуальной экскурсии - можно задать любые вопросы. Гид подстраивался под нас и рассказывал о том, что именно нам было интересно.

По желанию можно было зайти поесть в аутентичном китайском ресторане, но так как у нас было не так много времени, мы отказались от этой части программы. Но остальным очень рекомендуем. Проходили мимо этого ресторанчика, с удовольствием бы там посидели.

Также Дмитрий зашел вместе с нами в магазин и дождался, пока нас заберет такси. Только потом попрощался. Такое ощущение, что мы погуляли не просто с местным гидом, а другом)

В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов+6
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов
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Владимир
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Дмитрий жизнерадостный человек и хороший организатор - все четко и вовремя. Экскурсия интересная, нам очень понравилась. Увидели много того, что обычные туристы не видят, посещая стандартный набор достопримечательностей. Получилось очень колоритно, так сказать, с погружением.
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Алена
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Интересно, красиво, живенько
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Всего 11 отзывов в Бангкоке в категории "Музыкальные теплоходы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Магия Чайнатауна в Бангкоке;
  2. Бангкок - азиатская Венеция;
  3. Вечерний Бангкок c круизом.
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Аюттайя;
  2. Квартал красных фонарей;
  3. Королевский дворец;
  4. Китайский квартал;
  5. МахаНакхон;
  6. Цветочный рынок;
  7. Плавучие рынки;
  8. Храм Лежащего Будды;
  9. Королевский дворец в Бангкоке;
  10. Храм Рассвета (Ват Арун).
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2026
Сейчас в Бангкоке в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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