Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Кинематографичный Китайский квартал: неон, стрит-арт, тайные переулки и живая музыка
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$240 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок - азиатская Венеция
Речной тур, храм черепах, колесо обозрения и вечерний круиз с ужином
«На борту — ужин в формате шведского стола с блюдами тайской и западной кухни, живая музыка, шоу трансвеститов и бокал разливного пива, если захотите»
1 авг в 12:00
2 авг в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Бангкок c круизом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
20 000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Экскурсия очень понравилась.
Дмитрий был на связи до начала экскурсии, перед стартом кратко описал, что нас ждет. Организация экскурсии была отличной,
Дмитрий был на связи до начала экскурсии, перед стартом кратко описал, что нас ждет. Организация экскурсии была отличной,
Вам был полезен этот отзыв?
н
Прекрасная экскурсия! У нас маленький ребенок и Юлия продумала все до мелочей, чтобы наша экскурсия была комфортной!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Благодарим Юлию за отлично организованную экскурсию! Учтены были все наши пожелания. Очень гибкий подход. Внимательное отношение к деталям. Доброжелательная. очень
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Интересная, информативная, пешая экскурсия. Нам все очень понравилось! Осталось приятное впечатление от гида и его преподнесения информации.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий хороший рассказчик, его легко слушать. Приятным бонусом оказалось то, что он еще и отлично фотографирует, остались красивые снимки на
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилась экскурсия и гид Дмитрий, кроме его отличных знаний нас порадовал его душевный и дружески подход к проведению экскурсии!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая экскурсия! Дмитрий рассказал об истории Таиланда, его развитии и о том, как обстоят дела сейчас. Я была в Тае
Вам был полезен этот отзыв?
В первую очередь хочется поблагодарить Дмитрия за нашу экскурсию! Однозначно рекомендую. У нас было несколько часов в Бангкоке перед вылетом.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий жизнерадостный человек и хороший организатор - все четко и вовремя. Экскурсия интересная, нам очень понравилась. Увидели много того, что обычные туристы не видят, посещая стандартный набор достопримечательностей. Получилось очень колоритно, так сказать, с погружением.
Вам был полезен этот отзыв?
Интересно, красиво, живенько
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Бангкоке в категории "Музыкальные теплоходы"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2026
Сейчас в Бангкоке в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2026 год по теме «Музыкальные теплоходы», 11 ⭐ отзывов, цены от $200. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь