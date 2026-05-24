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Встретились в центре, сразу договорились о времени окончания.



Хоть экскурсия и полностью пешая, мы не устали. В течение прогулки делаются паузы. Дмитрий спрашивал, хотим ли мы отдохнуть/поесть. Удобно составлен маршрут. Мы сами точно бы не нашли все эти улочки и аутентичные проходы, по которым нас провел Дмитрий. Вообще мне понравилось идти, не смотреть вообще в карту и полностью довериться гиду)



Отдельно отмечу широкий кругозор Дмитрия и знания истории и культуры Таиланда. У нас была интересная беседа без лишней информации. Поговорили и о современном Таиланде, где Дмитрий живет уже длительное время. Плюс индивидуальной экскурсии - можно задать любые вопросы. Гид подстраивался под нас и рассказывал о том, что именно нам было интересно.



По желанию можно было зайти поесть в аутентичном китайском ресторане, но так как у нас было не так много времени, мы отказались от этой части программы. Но остальным очень рекомендуем. Проходили мимо этого ресторанчика, с удовольствием бы там посидели.



Также Дмитрий зашел вместе с нами в магазин и дождался, пока нас заберет такси. Только потом попрощался. Такое ощущение, что мы погуляли не просто с местным гидом, а другом)