Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $320 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Посетите малоизвестные храмы, прокатитесь по клонгам и окунитесь в атмосферу креативного квартала. Узнайте о тайской мифологии и культуре
Начало: У метро Bang Phai
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 декабря 2025Были на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимально старалась нас увлечь и удивить и подстроила маршрут под наши предпочтения. Было интересно!!! Спасибо.
- ИИрина1 декабря 2025Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
- ССергей27 ноября 2025Очень рекомендуем экскурсию Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса с гидом Розой, увидели Бангкок с другой стороны! Роза
- ЯЯговкина14 ноября 2025Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь
- ЮЮлия11 ноября 2025Прогулка с Дмитрием была великолепна!
Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
- ДДенис10 ноября 2025Всё прошло по времени, хорошо
- mmaria.arseniya@gmail.com8 ноября 2025Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.
Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!
- ААнастасия6 ноября 2025Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!
- ААлександр3 ноября 2025Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
- ЕЕлена3 ноября 2025Погуляли по вечернему Бангкоку с Розой, посмотрели немного достопримечательности, в этот день был фестиваль и очень много народа. Так что
- ААнвар28 октября 2025Было просто шикарно! нам очень понравилось) все рекомендую)Сабри с девушкой отличные гиды! расскажет и покажет,то что вам никто не покажет)
- ООлег26 октября 2025Интересная экскурсия с поездкой по реке
- ЕЕвгения21 октября 2025Экскурсией остались довольны, гида реккомендую, много полезной информации
- ААнастасия21 октября 2025Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
- ММаксим18 октября 2025Интересная экскурсия по туристическим и нетуристическим локациям, узнали много нового о городе
- ППавел16 октября 2025Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!
- ГГеннадий15 октября 2025Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
- ААнастасия13 октября 2025Очень интересная и необычная экскурсия. Посетили самые разнообразные места: от Храма Золотой Горы до "тусовочных" улиц и не публичных мест и закоулков.
- ККонстантин19 июля 2025Все очень понравилась, экскурсия была как общение с друзьями!
Респект, Сабиру процветания)
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Саторн-юник-тауэр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Саторн-юник-тауэр" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 320. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Саторн-юник-тауэр», 52 ⭐ отзыва, цены от $45. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль