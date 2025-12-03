Мои заказы

Саторн-юник-тауэр – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Саторн-юник-тауэр» в Бангкоке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Темные грани Бангкока
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $320 за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Храмы, клонги и тайны Бангкока
Посетите малоизвестные храмы, прокатитесь по клонгам и окунитесь в атмосферу креативного квартала. Узнайте о тайской мифологии и культуре
Начало: У метро Bang Phai
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Бангкок - город контрастов
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Были на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимально старалась нас увлечь и удивить и подстроила маршрут под наши предпочтения. Было интересно!!! Спасибо.
    Были на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимальноБыли на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимальноБыли на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимальноБыли на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимальноБыли на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимально
  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Бангкок - город контрастов
    Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
    Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались поЭкскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по
  • С
    Сергей
    27 ноября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Очень рекомендуем экскурсию Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса с гидом Розой, увидели Бангкок с другой стороны! Роза
    читать дальше

    весело и непринужденно показала улочки Бангкока,и очень серьезно говорила и рассуждала о буддизме, посетили очень древний храм на закате, пофотались на память, послушали музыку улицы! Очень благодарны Розе, великолепная экскурсия!

  • Я
    Яговкина
    14 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
    Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь
    читать дальше

    на байке.
    Сабри, не путайте больше Екатерин. В России это популярное имя.
    Ребята, удачи вам и процветания, хороших туристов. Сабри, если соберёмся весной в Стамбул, то за экскурсиями только к Вам.

    Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Прогулка с Дмитрием была великолепна!
    Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
  • Д
    Денис
    10 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Всё прошло по времени, хорошо
  • m
    maria.arseniya@gmail.com
    8 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.
    Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!
    Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодкеСпасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!
  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
    Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
    Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициямСегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Погуляли по вечернему Бангкоку с Розой, посмотрели немного достопримечательности, в этот день был фестиваль и очень много народа. Так что
    читать дальше

    решили просто побродить по ночному городу и не ошиблись. Поболтали с Розой и она рассказала всякие интересные мелочи про местную жизнь, показала разные местечки. Хороший получился вечер! Спасибо!!!

  • А
    Анвар
    28 октября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Было просто шикарно! нам очень понравилось) все рекомендую)Сабри с девушкой отличные гиды! расскажет и покажет,то что вам никто не покажет)
  • О
    Олег
    26 октября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Интересная экскурсия с поездкой по реке
    Интересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по рекеИнтересная экскурсия с поездкой по реке
  • Е
    Евгения
    21 октября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Экскурсией остались довольны, гида реккомендую, много полезной информации
  • А
    Анастасия
    21 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
    читать дальше

    метро, лодке, погуляли в парке, были на смотровой площадке и в ресторане мишлен, прогулялись по чайнатауну, посетили классные бары, были и в новой и старой частях города. Очень рекомендуем экскурсию! Легкость в общении и приятное времяпрепровождение обеспечено!

    Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях
  • М
    Максим
    18 октября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Интересная экскурсия по туристическим и нетуристическим локациям, узнали много нового о городе
  • П
    Павел
    16 октября 2025
    Храмы, клонги и тайны Бангкока
    Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!
    Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться вСабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться вСабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в
  • Г
    Геннадий
    15 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
    Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое
  • А
    Анастасия
    13 октября 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Очень интересная и необычная экскурсия. Посетили самые разнообразные места: от Храма Золотой Горы до "тусовочных" улиц и не публичных мест и закоулков.
  • К
    Константин
    19 июля 2025
    Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
    Все очень понравилась, экскурсия была как общение с друзьями!
    Респект, Сабиру процветания)

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Саторн-юник-тауэр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Темные грани Бангкока
  2. Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
  3. Храмы, клонги и тайны Бангкока
  4. Бангкок - город контрастов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Набережная
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Саторн-юник-тауэр" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 320. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Саторн-юник-тауэр», 52 ⭐ отзыва, цены от $45. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль