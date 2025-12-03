А Александр Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса Были на экскурсии вечерний Бангкок. Посетили различные и контрастные по своему содержанию места. Гид Роза максимально старалась нас увлечь и удивить и подстроила маршрут под наши предпочтения. Было интересно!!! Спасибо.

И Ирина Бангкок - город контрастов Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍

С Сергей Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса читать дальше весело и непринужденно показала улочки Бангкока,и очень серьезно говорила и рассуждала о буддизме, посетили очень древний храм на закате, пофотались на память, послушали музыку улицы! Очень благодарны Розе, великолепная экскурсия! Очень рекомендуем экскурсию Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса с гидом Розой, увидели Бангкок с другой стороны! Роза

Я Яговкина Храмы, клонги и тайны Бангкока Все было замечательно! Особая благодарностью экскурсоводу Розе! Экскурсия прошла на высшем уровне, дружелюбно и очень понятным языком узнали о стороне Бангкока. Спасибо!

Е Екатерина Храмы, клонги и тайны Бангкока

Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь читать дальше на байке.

Сабри, не путайте больше Екатерин. В России это популярное имя.

Ребята, удачи вам и процветания, хороших туристов. Сабри, если соберёмся весной в Стамбул, то за экскурсиями только к Вам. Отличная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Роза - большая молодец!Роза, с вашей лёгкой руки по Бангкоку я теперь передвигаюсь

Ю Юлия Бангкок - город контрастов Прогулка с Дмитрием была великолепна!

Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️

Д Денис Храмы, клонги и тайны Бангкока Всё прошло по времени, хорошо

m maria.arseniya@gmail.com Храмы, клонги и тайны Бангкока Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки.

Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!

А Анастасия Храмы, клонги и тайны Бангкока Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!

А Александр Бангкок - город контрастов Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.

Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.

Е Елена Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса читать дальше решили просто побродить по ночному городу и не ошиблись. Поболтали с Розой и она рассказала всякие интересные мелочи про местную жизнь, показала разные местечки. Хороший получился вечер! Спасибо!!! Погуляли по вечернему Бангкоку с Розой, посмотрели немного достопримечательности, в этот день был фестиваль и очень много народа. Так что

А Анвар Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса Было просто шикарно! нам очень понравилось) все рекомендую)Сабри с девушкой отличные гиды! расскажет и покажет,то что вам никто не покажет)

О Олег Храмы, клонги и тайны Бангкока Интересная экскурсия с поездкой по реке

Е Евгения Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса Экскурсией остались довольны, гида реккомендую, много полезной информации

А Анастасия Бангкок - город контрастов читать дальше метро, лодке, погуляли в парке, были на смотровой площадке и в ресторане мишлен, прогулялись по чайнатауну, посетили классные бары, были и в новой и старой частях города. Очень рекомендуем экскурсию! Легкость в общении и приятное времяпрепровождение обеспечено! Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на

М Максим Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса Интересная экскурсия по туристическим и нетуристическим локациям, узнали много нового о городе

П Павел Храмы, клонги и тайны Бангкока Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!

Г Геннадий Бангкок - город контрастов Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!

А Анастасия Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса Очень интересная и необычная экскурсия. Посетили самые разнообразные места: от Храма Золотой Горы до "тусовочных" улиц и не публичных мест и закоулков.