Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор

Спуститься по реке посреди мангровых деревьев, проплыть сквозь древние пещеры и пообедать как таец

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Чтобы немного взбодриться после томных часов на идиллических пляжах Краби, предлагаем отправиться на бодрящий сплав! Из небольшой деревушки вы проплывёте на каяках вниз по реке, полюбуетесь живописными окрестностями и услышите много интересного от гида-проводника.
$46 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель в провинции Краби
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Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор

Что вас ожидает

Сборы и важные детали
Бан Тор Тор — рыбацкая деревушка, в которой есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер, отсюда и начнётся наше яркое приключение. Перед сплавом вы прослушаете инструктаж и получите необходимое снаряжение. Во время каякинга гид-проводник поплывёт рядом с вами на отдельной лодке, чтобы путешествие было безопасным, а также чтобы рассказывать вам об интересных природных достопримечательностях по пути.

Весёлый сплав, тысячелетние пещеры и тайский обед
Сначала вы поплывёте в окружении мангровых зарослей — вечнозелёных лиственных, которые создают идеальную среду для жизни рыб и животных! Следом на пути возникнет древняя пещера: с потолка свисают тысячелетние сталактиты и сталагмиты, так и норовя коснуться вашей головы, но не бойтесь, уровень воды здесь не пребывает — поэтому путешествие будет безопасным. Во время короткой остановки вы также увидите пещеру с настенными рисунками древних людей, которые можно сфотографировать и посмотреть поближе. А последняя пещера удивит форматом, ведь она единственная стоит под открытым небом и в неё можно попасть только на лодках.

После насыщенного путешествия на причале вас будет ждать разнообразный тайский шведский стол — идеальное завершение авантюры!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится (снаряжение и обед включены в стоимость).
  • Детям до 18 лет необходимо сопровождение родителей.
  • Пожалуйста, выбирайте удобную одежду, которую не жалко намочить.
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель в провинции Краби.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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