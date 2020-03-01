Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд

Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Если вы хотите убедиться, что природа Таиланда может превзойти леса Амазонки, этот маршрут создан для вас! Вы подниметесь на рифовые скалы, пройдете по густым джунглям и замрете от красоты, скользя в лодке по озеру Чео Лан.

А на обратном пути посетите буддийский храм и погрузитесь в волшебную атмосферу мангрового леса Та Пом.
$170 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд

Что вас ожидает

Сокровища национального парка Као Сок
Вы окажетесь в одном из красивейших мест Таиланда с древними скалами, карстовыми пещерами, бамбуковыми рощами и джунглями, которые возрастом и размахом могут поспорить с лесами Амазонки. Но главным открытием станет Чео Лан — самое большое озеро Таиланда, заключенное в кольцо скал. Вы проплывете по нему на длиннохвостой лодке, узнаете, как образовался водоем и почему на дне остались две тайские деревни. А лучшие фото вас ждут у скал Три брата, с которыми связана местная легенда.

Храм Ват Банг Рианг
На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры. Вы оцените грандиозный размах комплекса, к созданию которого приложил руку Король Рама IX. Пройдете через вход, который охраняют яркие Наги, рассмотрите постройки в стиле тайского и китайского буддизма, узнаете о ритуале, для которого необходим мешочек с монетами, увидите искусные росписи и исполинскую ступу Рат Уппатам.

Магия мангрового леса Та Пом
Следующая остановка — фантастический парк Tha Pom Klong Song Nam. Вы окажетесь внутри уникальной экосистемы, которую образуют пресная, соленая вода, болото и мангровые леса. Пройдете по воздушным деревянным дорожкам, вдохнете густой ароматный воздух, отдохнете в тишине, которую нарушает лишь пение птиц. И полюбуетесь ярко-голубой водой ручья, берега которого опутывают корни деревьев, похожие на щупальца спрута.

Программа
7:30 выезд из отеля
9:00 прибытие на пирс озера Чео Лан
9:30 путешествие на длиннохвостой лодке по озеру
12:30 обед в тайском ресторане
13:30 посещение Храма Банг Рианг
15:30 посещение мангрового леса Та Пом
17:00 возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость. а что — нет

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода, прогулка по озеру на длиннохвостой лодке (3 часа)
  • Дополнительных расходы: обед, вход в парк — 300 бат взрослый билет и 150 бат детский
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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