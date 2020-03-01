Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Сокровища национального парка Као Сок

Вы окажетесь в одном из красивейших мест Таиланда с древними скалами, карстовыми пещерами, бамбуковыми рощами и джунглями, которые возрастом и размахом могут поспорить с лесами Амазонки. Но главным открытием станет Чео Лан — самое большое озеро Таиланда, заключенное в кольцо скал. Вы проплывете по нему на длиннохвостой лодке, узнаете, как образовался водоем и почему на дне остались две тайские деревни. А лучшие фото вас ждут у скал Три брата, с которыми связана местная легенда.

Храм Ват Банг Рианг

На обратном пути посетим храм Ват Банг Рианг — шедевр современной тайской архитектуры. Вы оцените грандиозный размах комплекса, к созданию которого приложил руку Король Рама IX. Пройдете через вход, который охраняют яркие Наги, рассмотрите постройки в стиле тайского и китайского буддизма, узнаете о ритуале, для которого необходим мешочек с монетами, увидите искусные росписи и исполинскую ступу Рат Уппатам.

Магия мангрового леса Та Пом

Следующая остановка — фантастический парк Tha Pom Klong Song Nam. Вы окажетесь внутри уникальной экосистемы, которую образуют пресная, соленая вода, болото и мангровые леса. Пройдете по воздушным деревянным дорожкам, вдохнете густой ароматный воздух, отдохнете в тишине, которую нарушает лишь пение птиц. И полюбуетесь ярко-голубой водой ручья, берега которого опутывают корни деревьев, похожие на щупальца спрута.

Программа

7:30 выезд из отеля

9:00 прибытие на пирс озера Чео Лан

9:30 путешествие на длиннохвостой лодке по озеру

12:30 обед в тайском ресторане

13:30 посещение Храма Банг Рианг

15:30 посещение мангрового леса Та Пом

17:00 возвращение в отель