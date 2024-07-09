Ко Кхам — необитаемый остров неподалёку от Паттайи. Здесь нет толп людей, чистый песок и пологий вход в воду без ила и камней. Это идеальное место для спокойного семейного отдыха. Вы проведёте на острове 5 часов: позагораете, искупаетесь и отведаете лёгкий обед в тайском стиле. Желающим мы выдадим каяки, а также всё для снорклинга и рыбалки.
Описание трансфер
08:00 Сбор по отелям и трансфер к пирсу на полуострове Саттахип
09:30 Отправление на лодке на остров Ко Кхам
10:00 Свободное время на острове: отдых, снорклинг, каякинг, прогулка по джунглям, обед в тайском стиле
15:00 Отплытие с острова
15:30 Обратный путь в Паттайю. По дороге небольшие остановки на черепашьей ферме и в музее военной техники под открытым небом «Станция 311».
18:00 Возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки
- Доплата в день экскурсии осуществляется только в тайских батах или рублёвым переводом за день до поездки
в понедельник и четверг в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Дети 90-130 см
|$78
|Стандартный билет
|$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3198 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравилось. Вода прекрасная 🥂 теплая и чистая, организация очень классная, остров подобран очень правильно. Спасибо организаторам и тайскому персоналу, сервис приятно удивил. Спасибо 🙏
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С
Все очень понравилось! Серёга гид молодец, узнали от него очень много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!! 🤝
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