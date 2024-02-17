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и было запланировано, в ресторанчике на берегу водоёма с лотосами и прогуливавшимися по берегу варанами! Сергей рассказывал нам про древних и настоящих правителей Таиланда, интересные факты и истории из жизни королевских особ и простого народа, из прошлого и настоящего. Благодаря Сергею у нас сложилось представление о Таиланде (истории, культуре, традициях, кулинарии). Рекомендуем!