10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
Индивидуальная экскурсия по двум королевским резиденциям Таиланда: Аюттайе и Банг Па-Ин. Погружение в историю и культуру древнего Сиама
«Сначала погуляете по летней резиденции нынешних королей Банг Па-Ин, где во время своего путешествия по Азии гостил сам Николай II»
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$224 за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
10 сен в 08:30
12 сен в 08:30
2 100฿ за человека
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
9 сен в 04:30
$128 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 февраля 2024Забрали из отеля, отвезли на катер. Немного напрягла очередь на парашюты, но в целом все понравилось. Накупались в чистом море, рыбок посмотрели. Многим зашла пенная вечеринка. Можно побыть в тени и можно позагорать на верхней палубе.
- ООльга29 апреля 2023Большое спасибо Сергею за эту красивую экскурсию! . Мы увидели древнюю Аюттайю(очень впечатлило!) и живописную королевскую резиденцию. А обедали, как
- ЭЭдуард5 апреля 2023Экскурсия очень понравилась. А дети вообще были в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «SPA»
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