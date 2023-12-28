Если вы хотите получше узнать Бангкок, эта экскурсия отлично подойдет! Вы посетите главные локации города, побываете в буддийских храмах, где можно покормить милых черепах, а вечером прокатитесь на шикарном трехпалубном лайнере и посмотрите на впечатляющее светомузыкальное шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 125 ฿
|Детский (2-11 лет, до 120 см)
|3 500 ฿
Что вас ожидает:
- Площадка Mahanakhon Skywalk
- Буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan
- Базилика Santa Cruz Church
- Португальский квартал
- Исторический район Kudi Chin
- Черепашья горка
- Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan
- Торгово-развлекательный центр ICONSIAM
- Река Чао Прайя
- Храм Ват Арун
- Мосты Бангкока
Описание
Приключение в БангкокеНачните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня Маханакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin — все это будет представлено в нашей программе. Помимо экскурсии по местам Бангкока вас ждет потрясающий вечерний круиз на шикарном трехпалубном лайнере, где вы сможете отведать вкуснейшие блюда со шведского стола, весело провести время и посмотреть на сверкающие мосты, освещенные храмы и высокие небоскребы города. Вы также побываете в крупнейшем торгово-развлекательном центре ICONSIAM, в котором у вас будет возможность провести свободное время, прогулявшись по магазинам или отдохнув после пройденного маршрута в кафе.
ежедневно в 11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Круиз с ужином (шведский стол)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит точку сбора около небоскрёба King Power Mahanakhon. Пожалуйста
- Будьте на связи в это время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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