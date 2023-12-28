Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
Если вы хотите получше узнать Бангкок, эта экскурсия отлично подойдет! Вы посетите главные локации города, побываете в буддийских храмах, где можно покормить милых черепах, а вечером прокатитесь на шикарном трехпалубном лайнере и посмотрите на впечатляющее светомузыкальное шоу фонтанов.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
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3
янв
4
янв
5
янв
6
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 125 ฿
Детский (2-11 лет, до 120 см)3 500 ฿

Что вас ожидает:

  • Площадка Mahanakhon Skywalk
  • Буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan
  • Базилика Santa Cruz Church
  • Португальский квартал
  • Исторический район Kudi Chin
  • Черепашья горка
  • Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan
  • Торгово-развлекательный центр ICONSIAM
  • Река Чао Прайя
  • Храм Ват Арун
  • Мосты Бангкока

Описание

Приключение в Бангкоке

Начните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня Маханакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin — все это будет представлено в нашей программе. Помимо экскурсии по местам Бангкока вас ждет потрясающий вечерний круиз на шикарном трехпалубном лайнере, где вы сможете отведать вкуснейшие блюда со шведского стола, весело провести время и посмотреть на сверкающие мосты, освещенные храмы и высокие небоскребы города. Вы также побываете в крупнейшем торгово-развлекательном центре ICONSIAM, в котором у вас будет возможность провести свободное время, прогулявшись по магазинам или отдохнув после пройденного маршрута в кафе.

ежедневно в 11.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Круиз с ужином (шведский стол)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит точку сбора около небоскрёба King Power Mahanakhon. Пожалуйста
  • Будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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