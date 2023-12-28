Описание

Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня Маханакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin — все это будет представлено в нашей программе. Помимо экскурсии по местам Бангкока вас ждет потрясающий вечерний круиз на шикарном трехпалубном лайнере, где вы сможете отведать вкуснейшие блюда со шведского стола, весело провести время и посмотреть на сверкающие мосты, освещенные храмы и высокие небоскребы города. Вы также побываете в крупнейшем торгово-развлекательном центре ICONSIAM, в котором у вас будет возможность провести свободное время, прогулявшись по магазинам или отдохнув после пройденного маршрута в кафе.