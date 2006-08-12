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Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Групповой тур верхом с профессиональным гидом, рассчитанный на 1 или 2 часа.

Конная прогулка 👣 проходит на пляже Бан Хао, а также в тени джунглей.

Тур будет интересен как опытным наездникам, так новичкам.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $108.6 за человека

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Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям

Что вы увидите

  • Пляж Бан Хао
  • Джунгли
Конная прогулка 👣 на пляже Бан Хао и в тени джунглей
  • Групповой тур верхом с профессиональным гидом на 1, 2 часа и более (под запрос)
  • Если Вы опытный наездник, то можно ездить без сопровождения гида.
  • Дети могут самостоятельно сидеть на лошади с 5-6 лет (в сопровождении гида).
  • Вас ждут красивые 🤩 ухоженные лошади разного роста для людей с разным весом.
  • Для групповых туров трансфер включен.
  • Можно съездить на конную прогулку вместе с семьей или компанией (4-6 человек).
Ждем Вас!
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Англоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
  • Дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям
Прогулка на лошадях по пляжу и джунглям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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