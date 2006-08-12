Конная прогулка 👣 на пляже Бан Хао и в тени джунглей
- Групповой тур верхом с профессиональным гидом на 1, 2 часа и более (под запрос)
- Если Вы опытный наездник, то можно ездить без сопровождения гида.
- Дети могут самостоятельно сидеть на лошади с 5-6 лет (в сопровождении гида).
- Вас ждут красивые 🤩 ухоженные лошади разного роста для людей с разным весом.
- Для групповых туров трансфер включен.
- Можно съездить на конную прогулку вместе с семьей или компанией (4-6 человек).
Ждем Вас!
Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Англоговорящий гид
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки и др. )
- Дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
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