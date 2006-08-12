Спутник С. – Гид из Самуи

Групповой тур верхом с профессиональным гидом, рассчитанный на 1 или 2 часа.



Конная прогулка 👣 проходит на пляже Бан Хао, а также в тени джунглей.



Тур будет интересен как опытным наездникам, так новичкам.