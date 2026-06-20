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Билеты онлайн без очередей в Аланье

Найдено 10 экскурсий в категории «Билеты» в Аланье, цены от €18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
На автобусе
4 часа
6 отзывов
Билеты
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
4 июл в 18:00
€20 за билет
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
На автобусе
7 часов
-
18%
20 отзывов
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
«Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends оплачивается отдельно»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
3 июл в 17:00
€18€22 за билет
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
На автобусе
3.5 часа
1 отзыв
Билеты
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
Отправиться на легендарное вечернее шоу в Land of Legends
Начало: От вашего отеля
«Вечерний вход в парк Land of Legends бесплатный»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€20 за билет
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
Круизы
7 часов
1 отзыв
Билет на борт
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
Поиск сокровищ, «пушечные» шоу, исследование скрытых пещер и бухт
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€30 за человека
Шоу дельфинов в Алании
На яхте
5 часов
-
10%
2 отзыва
Билеты
Шоу дельфинов в Алании
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
$45$50 за билет
Трансфер в парк на вечернее шоу Тhe Land of Legends
На автобусе
5 часов
4 отзыва
Билеты
Трансфер в парк на вечернее шоу Тhe Land of Legends
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота с 17:00 до 23:00
Завтра в 17:00
4 июл в 17:00
$25 за билет
На яхте вдоль побережья Аланьи и Сиде - всё включено
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
Билет на борт
На яхте вдоль побережья Аланьи и Сиде - всё включено
Круиз с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и безлимитными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€45 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends - из Аланьи
На автобусе
7 часов
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends - из Аланьи
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Вход на шоу бесплатный, билет не потребуется»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€20 за билет
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Аланьи)
На автобусе
7 часов
Билеты
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Аланьи)
Трансфер из Аланьи на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€20 за билет
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Пешая
На автобусе
7 часов
-
20%
Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00
$20$25 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Anastasia
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
Отличная организация трансфера! Организатор и водитель всегда были на связи. Времени для посещения land of legends хватило. Спасибо большое! Можно бронировать с уверенностью.
Отличная организация трансфера! Организатор и водитель всегда были на связи. Времени для посещения land of legends
Отличная организация трансфера! Организатор и водитель всегда были на связи. Времени для посещения land of legends
Отличная организация трансфера! Организатор и водитель всегда были на связи. Времени для посещения land of legends
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Е
Шоу дельфинов в Алании
Были на шоу 6 июня 2026 года. Все прнравилось, шоу замечательное, трансфер комфортный. Спасибо!
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эльвира
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей с детьми было мало.
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поэтому во время пенной дискотеки детей просто чуть не раздавили. семейным лучше посмотреть другую экскурсия с уклоном детских развлечений. трансфер отлично сработал. забрали из отеля вовремя, впечатление осталось все же отличное, пообедали тоже вкусно, у нас были включены только б/а напитки, но нам было и так хорошо.

все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей+1
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей
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А
Шоу дельфинов в Алании
Классные артисты. Отличное шоу.
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Маргарита
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Все как в описании! Трансфер забрал минута в минуту! Гид ответственный, всегда на связи!Благодарим 😇
Все как в описании! Трансфер забрал минута в минуту! Гид ответственный, всегда на связи!Благодарим 😇
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Е
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо. Самого времени там действительно
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мало, хотелось бы выехать пораньше, чтобы посмотреть не только само представление, но и походить по магазинам, посмотреть парк, потому что место интересное. Очереди в магазины большие, чтобы занять места на представление, надо пробиваться, людей очень много. Но впечатления остались хорошие, вернулись целые и невредимые, спасибо)

Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо.
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо.
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо.
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К
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Оптимальный по длительности трансфер, можно посмотреть бутики и поесть до начала шоу.
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К
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Дорога из отеля занимает +-2 часа. Отель территориально находится в Авсаларе. Автобус комфортабельный. Один раз посетить Park of Legends можно. Организация трансфера прошла на 5!
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А
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Большое спасибо Тимуру за организацию трансфера. Автобус немного задержался, из-за ожидания других туристов, но Тимур был на связи и сразу предупредил.
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Алина
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Нам очень понравилась эта вечерне-ночная вылазка. Очень красиво всё это выглядит. Классно, что можно пройтись по магазинам, как раз хотели
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устроить шопинг. Их очень большое количество и всё в одном месте - удобно. А после невероятной красоты представление. Были в шоке правда с количества народу, нужно заранее занимать места. Представление было с 22 до 23.

Нам очень понравилась эта вечерне-ночная вылазка. Очень красиво всё это выглядит. Классно, что можно пройтись по
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Всего 34 отзыва в Аланье в категории "Билеты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends;
  2. Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends;
  3. Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд;
  4. Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи;
  5. Шоу дельфинов в Алании.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
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