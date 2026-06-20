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поэтому во время пенной дискотеки детей просто чуть не раздавили. семейным лучше посмотреть другую экскурсия с уклоном детских развлечений. трансфер отлично сработал. забрали из отеля вовремя, впечатление осталось все же отличное, пообедали тоже вкусно, у нас были включены только б/а напитки, но нам было и так хорошо.