Показать всё
Билеты
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
4 июл в 18:00
€20 за билет
-
18%
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
«Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends оплачивается отдельно»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
3 июл в 17:00
€18
€22 за билет
Билеты
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
Отправиться на легендарное вечернее шоу в Land of Legends
Начало: От вашего отеля
«Вечерний вход в парк Land of Legends бесплатный»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€20 за билет
Билет на борт
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
Поиск сокровищ, «пушечные» шоу, исследование скрытых пещер и бухт
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€30 за человека
-
10%
Билеты
Шоу дельфинов в Алании
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
$45
$50 за билет
Билеты
Трансфер в парк на вечернее шоу Тhe Land of Legends
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота с 17:00 до 23:00
Завтра в 17:00
4 июл в 17:00
$25 за билет
Билет на борт
На яхте вдоль побережья Аланьи и Сиде - всё включено
Круиз с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и безлимитными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€45 за человека
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends - из Аланьи
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Вход на шоу бесплатный, билет не потребуется»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€20 за билет
Билеты
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Аланьи)
Трансфер из Аланьи на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€20 за билет
-
20%
Билеты
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:00
$20
$25 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Отличная организация трансфера! Организатор и водитель всегда были на связи. Времени для посещения land of legends хватило. Спасибо большое! Можно бронировать с уверенностью.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на шоу 6 июня 2026 года. Все прнравилось, шоу замечательное, трансфер комфортный. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
все прошло отлично, отдохнули всей семьей, фотографы делают ужасные фото, в основном были взрослые туристы, семей с детьми было мало.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Классные артисты. Отличное шоу.
Вам был полезен этот отзыв?
Все как в описании! Трансфер забрал минута в минуту! Гид ответственный, всегда на связи!Благодарим 😇
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо. Самого времени там действительно
Вам был полезен этот отзыв?
К
Оптимальный по длительности трансфер, можно посмотреть бутики и поесть до начала шоу.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дорога из отеля занимает +-2 часа. Отель территориально находится в Авсаларе. Автобус комфортабельный. Один раз посетить Park of Legends можно. Организация трансфера прошла на 5!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Тимуру за организацию трансфера. Автобус немного задержался, из-за ожидания других туристов, но Тимур был на связи и сразу предупредил.
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилась эта вечерне-ночная вылазка. Очень красиво всё это выглядит. Классно, что можно пройтись по магазинам, как раз хотели
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 34 отзыва в Аланье в категории "Билеты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Билеты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Билеты" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 18 до 45 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Аланье на 2026 год по теме «Билеты», 34 ⭐ отзыва, цены от €18. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь