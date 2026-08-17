Вы отправитесь из Аланьи в национальный парк Кёпрюлю, чтобы сплавиться по горной реке, пролететь над ущельем на зиплайне и проехать на багги или квадроцикле. В перерывах — древний мост Олук времён Римской империи и обед на природе. День пройдёт под знаком трёх стихий — воды, воздуха, земли — и ярких эмоций!
Описание экскурсии
Рафтинг на реке Кёпрюлю — около 2 ч сплава по чистой воде с остановками для купания и фото
Мост Олук — короткая остановка у римского сооружения, которое до сих пор работает как пешеходный переход
Зиплайн над каньоном — скоростной полёт на тросе над ущельем. Увлекательно и доступно без специальной спортивной подготовки
Сафари на багги или квадроциклах — 30–45 ми по грунтовым и лесным трассам. Управление простое, права не нужны
Обед на природе — шведский стол в конце программы, когда все активности уже позади.
Организационные детали
- Продолжительность: около 11 ч с учётом трансферов: выезд из отеля — около 8:00, возвращение — примерно к 19:00
- Трансфер включён из всех районов Аланьи
- Оставляем за собой право менять порядок локаций, но все активности сохраняются
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Рафтинг — около 2 ч
- Сафари на багги или квадроцикле — 30–45 мин
- Зиплайн
- Обед — шведский стол
- Шлемы, спасательные жилеты, вёсла
- Страховка
Дополнительные расходы (оплачиваются на месте)
- Фото- и видеосъёмка на USB-накопитель — ~$30
- Аренда гидрокостюма — ~$7
- Аренда рафтинговой обуви — ~$11
- Байдарка (индивидуальный сплав) — ~$10
- Бандана, защитные очки — по прайсу на месте
- Водонепроницаемый чехол для телефона — ~$7 (дешевле купить заранее)
- Одноместное управление багги или квадроциклом — ~$5
- Напитки во время экскурсии
Требования и ограничения
- Дети до 16 лет участвуют только в сопровождении взрослых
- Чтобы у ребёнка было отдельное кресло в автобусе, оформляйте детский билет с местом
- Беременным и гостям с серьёзными ограничениями по здоровью рекомендуем выбрать более спокойную программу
- Водительские права для управления багги и квадроциклом не требуются
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый от 11 лет
|€39
|Дети от 4 до 10 лет
|€27
|Дети до 3х лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 98 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Рафтинг, багги и зиплайн: активный тур из Аланьи в национальный парк Кёпрюлю»
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Аланьи)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€23 за человека
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 авг в 07:30
€32 за человека
-
11%
Групповая
Расписание: Ежедневно в 7:30.
$40
$45 за человека
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Начало: По вашему месту жительства
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€35 за человека
€39 за человека