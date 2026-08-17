Вы отправитесь из Аланьи в национальный парк Кёпрюлю, чтобы сплавиться по горной реке, пролететь над ущельем на зиплайне и проехать на багги или квадроцикле. В перерывах — древний мост Олук времён Римской империи и обед на природе. День пройдёт под знаком трёх стихий — воды, воздуха, земли — и ярких эмоций!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Рафтинг на реке Кёпрюлю — около 2 ч сплава по чистой воде с остановками для купания и фото

Мост Олук — короткая остановка у римского сооружения, которое до сих пор работает как пешеходный переход

Зиплайн над каньоном — скоростной полёт на тросе над ущельем. Увлекательно и доступно без специальной спортивной подготовки

Сафари на багги или квадроциклах — 30–45 ми по грунтовым и лесным трассам. Управление простое, права не нужны

Обед на природе — шведский стол в конце программы, когда все активности уже позади.

Организационные детали

Продолжительность: около 11 ч с учётом трансферов: выезд из отеля — около 8:00, возвращение — примерно к 19:00

Трансфер включён из всех районов Аланьи

Оставляем за собой право менять порядок локаций, но все активности сохраняются

С вами будет сопровождающий из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер из отеля и обратно

Рафтинг — около 2 ч

Сафари на багги или квадроцикле — 30–45 мин

Зиплайн

Обед — шведский стол

Шлемы, спасательные жилеты, вёсла

Страховка

Дополнительные расходы (оплачиваются на месте)

Фото- и видеосъёмка на USB-накопитель — ~$30

Аренда гидрокостюма — ~$7

Аренда рафтинговой обуви — ~$11

Байдарка (индивидуальный сплав) — ~$10

Бандана, защитные очки — по прайсу на месте

Водонепроницаемый чехол для телефона — ~$7 (дешевле купить заранее)

Одноместное управление багги или квадроциклом — ~$5

Напитки во время экскурсии

Требования и ограничения