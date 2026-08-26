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Групповая
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Начало: Ваш отель
«Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная фабрика, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня»
Расписание: Понедельник, Пятница
28 авг в 06:00
31 авг в 06:00
€49 за человека
Групповая
до 14 чел.
Памуккале, Иераполис и полёт на воздушном шаре: путешествие из Бодрума (всё включено)
Увидеть неземные пейзажи с высоты и исследовать руины древнего города
Начало: У вашего отеля
«По пути предусмотрены заезд в магазин или на фабрику»
Расписание: в четверг и воскресенье в 00:15
Завтра в 00:15
30 авг в 00:15
€69 за человека
Групповая
Джип-сафари в окрестностях Бодрума
От колорита турецкой деревни до пейзажей бухты Барбарос
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:30
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Фабрики и заводы»
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