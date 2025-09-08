Вас ждёт незабываемая водная прогулка по Грин каньону из Кемера. Зеленоватый отблеск волн, скалы и сосны создают уникальные пейзажи. Путешествие начинается с трансфера от отеля до пирса, где вы пересаживаетесь

на яхту. Прогулка по Малому и Большому каньону подарит возможность насладиться природой и свежим воздухом. Остановки для купания и рыбалки, а также обед в ресторане с панорамными окнами сделают день насыщенным и запоминающимся

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка. Мы проплывём по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезёт, встретим орлов и понаблюдаем за горными козочками на берегу.

Пляжный отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

Отправление (после сбора гостей из всех отелей)

Прибытие в порт и подъём на борт (около 10:00)

Прогулка по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки

Обед в панорамном ресторане

Прогулка по Большому каньону (2,5 часа). Остановка для купания (30-45 мин)

Возвращение в порт (около 15:00)

Возвращение в отели (около 17:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.

— На прогулке присутствуют гости из разных стран

— Детям до 6 лет отдельное кресло в трансфере не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Также не предоставляется персональный обед, дети едят со своими родителями. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в трансфере и получил персональный обед, то при заказе нужно оформить для него соответствующий билет

— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Кемера до Грин Каньона: 140 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер в районах: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi. Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию

— Прогулка на корабле по Зелёному Каньону

— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)

— Рыболовные снасти (по запросу)

— Безлимитные напитки на яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.

Что не входит в стоимость

— Напитки в ресторане во время обеда