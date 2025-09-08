Мои заказы

Малахитовое царство: по Грин каньону из Кемера

Погрузитесь в атмосферу Грин каньона: яхтенная прогулка, пляжный отдых и обед с видом на природу. Прекрасный выбор для любителей природы и отдыха
Вас ждёт незабываемая водная прогулка по Грин каньону из Кемера. Зеленоватый отблеск волн, скалы и сосны создают уникальные пейзажи. Путешествие начинается с трансфера от отеля до пирса, где вы пересаживаетесь
на яхту. Прогулка по Малому и Большому каньону подарит возможность насладиться природой и свежим воздухом.

Остановки для купания и рыбалки, а также обед в ресторане с панорамными окнами сделают день насыщенным и запоминающимся

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Яхтенная прогулка по каньону
  • 🏖️ Пляжный отдых и купание
  • 🍽️ Обед с панорамным видом
  • 🎣 Возможность порыбачить
  • 🌿 Наслаждение природой и свежим воздухом
Ближайшие даты:
4
мая8
мая11
мая15
мая
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Малый Грин каньон
  • Большой Грин каньон

Описание водной прогулки

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка. Мы проплывём по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезёт, встретим орлов и понаблюдаем за горными козочками на берегу.

Пляжный отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

  • Отправление (после сбора гостей из всех отелей)
  • Прибытие в порт и подъём на борт (около 10:00)
  • Прогулка по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки
  • Обед в панорамном ресторане
  • Прогулка по Большому каньону (2,5 часа). Остановка для купания (30-45 мин)
  • Возвращение в порт (около 15:00)
  • Возвращение в отели (около 17:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.
— На прогулке присутствуют гости из разных стран
— Детям до 6 лет отдельное кресло в трансфере не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Также не предоставляется персональный обед, дети едят со своими родителями. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в трансфере и получил персональный обед, то при заказе нужно оформить для него соответствующий билет
— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Кемера до Грин Каньона: 140 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер в районах: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi. Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию
— Прогулка на корабле по Зелёному Каньону
— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
— Рыболовные снасти (по запросу)
— Безлимитные напитки на яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.

Что не входит в стоимость

— Напитки в ресторане во время обеда

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 8 лет€45
Дети от 4 до 8 лет€25
Дети до 3 лет без посадочного местаБесплатно
Дети до 3 лет с посадочным местом и обедом€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживанния
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Провела экскурсии для 11877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
Никита
8 сен 2025
Каньон красивый, но формат экскурсии оказался не для меня; довольно людно и скучновато (большую часть времени просто идем по водоему и наслаждаемся видами, которые быстро приедаются и кажутся одинаковыми). Для
тех кому нужны красивые фото — норм. Места для плавания не сильно интересные, под водой ничего не видно так как остановки в глубоких местах. Но можно попрыгать + вода была теплая. Рыбалка на куски батона на спиннинг не в самом удачном месте (внимания не обращал, но вроде как никто ничего не поймал и клева не было).
По организации вопросов нет — все было вовремя и нигде никого не ждали. Обед средненький, но место красивое

Ю
Юлия
12 авг 2025
Трансфер был из Кемера,это долгий путь,на обратном пути была пробка,в общей сложности почти 6 часов только дороги туда и обратно. Спасла комфортабельная машина,на которой организовали трансфер. Сама экскурсия заняла вместе с обедом и купанием 3 часа. Было ещё затрачено время на ожидание отправления. Красивое место и рекомендация,кто рядом разместился посетить каньон.

