5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Яхтенная прогулка по каньону
- 🏖️ Пляжный отдых и купание
- 🍽️ Обед с панорамным видом
- 🎣 Возможность порыбачить
- 🌿 Наслаждение природой и свежим воздухом
Что можно увидеть
- Малый Грин каньон
- Большой Грин каньон
Описание водной прогулки
Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.
Яхтенная прогулка. Мы проплывём по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезёт, встретим орлов и понаблюдаем за горными козочками на берегу.
Пляжный отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!
Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.
Программа
- Отправление (после сбора гостей из всех отелей)
- Прибытие в порт и подъём на борт (около 10:00)
- Прогулка по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки
- Обед в панорамном ресторане
- Прогулка по Большому каньону (2,5 часа). Остановка для купания (30-45 мин)
- Возвращение в порт (около 15:00)
- Возвращение в отели (около 17:00)
Организационные детали
Как проходит прогулка
— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.
— На прогулке присутствуют гости из разных стран
— Детям до 6 лет отдельное кресло в трансфере не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Также не предоставляется персональный обед, дети едят со своими родителями. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в трансфере и получил персональный обед, то при заказе нужно оформить для него соответствующий билет
— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Кемера до Грин Каньона: 140 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер в районах: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi. Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию
— Прогулка на корабле по Зелёному Каньону
— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
— Рыболовные снасти (по запросу)
— Безлимитные напитки на яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.
Что не входит в стоимость
— Напитки в ресторане во время обеда
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 8 лет
|€45
|Дети от 4 до 8 лет
|€25
|Дети до 3 лет без посадочного места
|Бесплатно
|Дети до 3 лет с посадочным местом и обедом
|€25