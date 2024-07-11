Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
Погулять по центру с профессиональным гидом-историком и посетить водопад в заповеднике
Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по знаковым и природным местам Антальи.
В многовековых кварталах, рассматривая сооружения разных эпох, вы услышите историю города и представите, какая удивительная культурная мозаика здесь сложилась. Добавит атмосферности прогулка по центральному маршруту. А в конце вы посетите одно из самых живописных мест в окрестностях.
Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.
Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.
Водопад Дюден
В 10 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера
Дополнительные расходы опциональны (сувениры, питание)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 171 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университет читать дальше
Антальи, изучал русский язык. После окончания университета продолжил обучение и, сдав квалификационные экзамены, получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. 18 лет работал экскурсоводом в крупной туристической компании — о любимой Анталье знаю всё и готов своими знаниями поделиться с вами. Провожу индивидуальные и групповые туры. Буду рад познакомить вас с местной историей, культурой, традициями и настоящей турецкой кухней.