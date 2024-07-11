Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по знаковым и природным местам Антальи. В многовековых кварталах, рассматривая сооружения разных эпох, вы услышите историю города и представите, какая удивительная культурная мозаика здесь сложилась. Добавит атмосферности прогулка по центральному маршруту. А в конце вы посетите одно из самых живописных мест в окрестностях.

Описание экскурсии

Старый город — увлекательное погружение в прошлое

Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.

Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.

Водопад Дюден

В 10 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.

Организационные детали