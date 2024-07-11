Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)

Погулять по центру с профессиональным гидом-историком и посетить водопад в заповеднике
Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по знаковым и природным местам Антальи.

В многовековых кварталах, рассматривая сооружения разных эпох, вы услышите историю города и представите, какая удивительная культурная мозаика здесь сложилась. Добавит атмосферности прогулка по центральному маршруту. А в конце вы посетите одно из самых живописных мест в окрестностях.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Старый город — увлекательное погружение в прошлое

Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.

Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.

Водопад Дюден

В 10 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера
  • Дополнительные расходы опциональны (сувениры, питание)
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кемера

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