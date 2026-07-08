Есть места, которые созданы для того, чтобы замедлиться. Сулуада — именно такое. Остров с белоснежным песком и бирюзовой водой настолько прозрачной, что кажется, будто парите над дном. Сюда приезжают за тишиной и той самой атмосферой расслабления. Это путешествие сочетает морскую прогулку, отдых на пляже и встречу красивого заката на катере.

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Описание экскурсии

17:00 — бухта Адрасан

Здесь вы пересядете на комфортабельный прогулочный катер. Во время круиза вас ждут потрясающие виды на горы Тавр, скалистые берега и лазурные воды Средиземного моря.

18:00 — остров Сулуада

Его называют турецкими Мальдивами благодаря белому песку и невероятно прозрачной бирюзовой воде. Здесь вы сможете искупаться, прогуляться по пляжу и пофотографироваться.

19:30 — ужин и встреча заката

Катер выходит в море, солнце опускается за горы, небо окрашивается в удивительные цвета, а на борту — ужин и лёгкая музыка.

20:30 — свободное время и прогулка по побережью

21:30–22:30 — трансфер в отели

Организационные детали

Прогулка проходит на комфортабельном катере вместимостью до 40–80 человек. На борту: места для отдыха в тени и на открытой палубе, туалет, лестницы для спуска в море и зона для принятия солнечных ванн

В стоимость входит: трансфер, морская прогулка, посещение острова Сулуада, ужин на борту (рыба или курица, рис, паста, салаты), сопровождение экипажа

Перед выходом проводят инструктаж по технике безопасности и предоставляют спасательные жилеты

Не рекомендуем путешественникам с тяжёлыми заболеваниями, препятствующими морским прогулкам, а также при плохом самочувствии или сильной морской болезни

В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку

Дополнительно оплачиваются