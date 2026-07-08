Есть места, которые созданы для того, чтобы замедлиться. Сулуада — именно такое.
Остров с белоснежным песком и бирюзовой водой настолько прозрачной, что кажется, будто парите над дном. Сюда приезжают за тишиной и той самой атмосферой расслабления. Это путешествие сочетает морскую прогулку, отдых на пляже и встречу красивого заката на катере.
Остров с белоснежным песком и бирюзовой водой настолько прозрачной, что кажется, будто парите над дном. Сюда приезжают за тишиной и той самой атмосферой расслабления. Это путешествие сочетает морскую прогулку, отдых на пляже и встречу красивого заката на катере.
Описание экскурсии
17:00 — бухта Адрасан
Здесь вы пересядете на комфортабельный прогулочный катер. Во время круиза вас ждут потрясающие виды на горы Тавр, скалистые берега и лазурные воды Средиземного моря.
18:00 — остров Сулуада
Его называют турецкими Мальдивами благодаря белому песку и невероятно прозрачной бирюзовой воде. Здесь вы сможете искупаться, прогуляться по пляжу и пофотографироваться.
19:30 — ужин и встреча заката
Катер выходит в море, солнце опускается за горы, небо окрашивается в удивительные цвета, а на борту — ужин и лёгкая музыка.
20:30 — свободное время и прогулка по побережью
21:30–22:30 — трансфер в отели
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере вместимостью до 40–80 человек. На борту: места для отдыха в тени и на открытой палубе, туалет, лестницы для спуска в море и зона для принятия солнечных ванн
- В стоимость входит: трансфер, морская прогулка, посещение острова Сулуада, ужин на борту (рыба или курица, рис, паста, салаты), сопровождение экипажа
- Перед выходом проводят инструктаж по технике безопасности и предоставляют спасательные жилеты
- Не рекомендуем путешественникам с тяжёлыми заболеваниями, препятствующими морским прогулкам, а также при плохом самочувствии или сильной морской болезни
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
Дополнительно оплачиваются
- Напитки на территории комплекса и на борту — €2–10 за напиток
- Профессиональная фото- и видеосъёмка (при наличии услуги) — ~€10–30 за чел., оплата на месте
в понедельник, среду и пятницу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€15
|Стандартный
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 71 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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