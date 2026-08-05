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Групповая
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
Порелаксировать на острове Сулуада и проводить заходящее солнце (ужин включён)
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на комфортабельный прогулочный катер»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
19 авг в 14:00
€30 за человека
Групповая
На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера
Побережье, которое видят не все, и лагуны, где море прячется среди скал
Начало: У вашего отеля
«Прибытие в порт Адрасан и размещение на двухпалубном прогулочном катере, оборудованном всем необходимым для комфортного отдыха»
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€29 за человека
Групповая
до 20 чел.
Активный день в Турции (из Кемера)
Погонять на багги и скоростном катере, покорить горную реку и поохотиться на форель (в группе)
Начало: У вашего отеля
«Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30
19 авг в 06:30
20 авг в 06:30
€110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько, но миленько. Бухты как
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А
Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги просто супер. Довезут до
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Всего 2 отзыва в Кемере в категории "На катере"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2026
Сейчас в Кемере в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 110. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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