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бухты. С мусором на берегу, на дне, но виды конечно отличаются от пляжей курортных районов - сосны подступают прямо к воде. Симпатично! Хотелось бы чуть больше времени на купание на последней остановке, но мне времени в море всегда мало:). Неожиданный сюрприз от организаторов - хамам прямо в автобусе на обратном пути! Очень удобно - и сидишь, и едешь, и потеешь - 3 в 1! В общем дешево, доступно, а значит сердито! Но морская прогулка всегда кайф!