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Прогулки на катере в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Кемере, цены от €29. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
На катере
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
1 отзыв
Групповая
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
Порелаксировать на острове Сулуада и проводить заходящее солнце (ужин включён)
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на комфортабельный прогулочный катер»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
19 авг в 14:00
€30 за человека
На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера
На катере
9 часов
1 отзыв
Групповая
На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера
Побережье, которое видят не все, и лагуны, где море прячется среди скал
Начало: У вашего отеля
«Прибытие в порт Адрасан и размещение на двухпалубном прогулочном катере, оборудованном всем необходимым для комфортного отдыха»
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€29 за человека
Активный день в Турции (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На катере
На багги
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Активный день в Турции (из Кемера)
Погонять на багги и скоростном катере, покорить горную реку и поохотиться на форель (в группе)
Начало: У вашего отеля
«Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30
19 авг в 06:30
20 авг в 06:30
€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера
Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько, но миленько. Бухты как
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бухты. С мусором на берегу, на дне, но виды конечно отличаются от пляжей курортных районов - сосны подступают прямо к воде. Симпатично! Хотелось бы чуть больше времени на купание на последней остановке, но мне времени в море всегда мало:). Неожиданный сюрприз от организаторов - хамам прямо в автобусе на обратном пути! Очень удобно - и сидишь, и едешь, и потеешь - 3 в 1! В общем дешево, доступно, а значит сердито! Но морская прогулка всегда кайф!

Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько,
Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько,
Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько,
Для любителей морских прогулок - нормальный вариант! Море, кораблик, ветерок, виды. Обед, чай. Все очень простенько,
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А
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги просто супер. Довезут до
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места, помогут с оплатой, отличный прогулка на хорошем корабле, локация вообще огонь. Ужин из свежей морской рыбы на гриле тоже был замечательный. Рекомендую! Если хотите купить напитки на корабле, берите карту

Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги
Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги
Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги
Забронировал за 10 минут до окончания регистрации, гид успешно организовал трансфер. Сама экскурсия за эти деньги
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Всего 2 отзыва в Кемере в категории "На катере"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера;
  2. На катере по генуэзским бухтам Порто-Дженевиз, Сазак и Аксеки из Кемера;
  3. Активный день в Турции (из Кемера).
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Анталья;
  2. Памуккале;
  3. Фазелис;
  4. Демре;
  5. Бассейн Клеопатры;
  6. Мира;
  7. Гора Тахталы;
  8. Иераполис;
  9. Озеро Салда;
  10. Каньоны Кепрюлю.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2026
Сейчас в Кемере в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 110. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год на катере, 2 ⭐ отзыва, цены от €29. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь