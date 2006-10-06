Аквапарк с панорамным видомПарк водных развлечений Аквапарк АкваДрим был построен в 2006 году. Находится на одном из высоких холмов за супермаркетом Migros и виден практически с любой точки побережья.

Отсюда открывается шикарная панорама города. Очень популярен среди туристов абсолютно всех возрастов. На территории аквапарка отличная инфраструктура — есть всё не только для отдыха с детьми, но и для взрослых — боулинг-центр и кафе. Разнообразие водных развлеченийАквапарк АкваДрим, расположенный на холмах на окраине Мармариса, может похвастаться набором развлечений для всех возрастов.

Ежедневно он принимает до 2 000 человек, предлагая посетителям возможность неограниченного использования 24 различных горок. На горках «Мульти-слайд», «Фэмили» и «Ленивая Речка» можно развлекаться всей семьей. Горки «Черная Дыра» и «Камикадзе» добавят адреналина в кровь!

Для маленьких детей есть бассейн с анимацией и забавными игрушками, детские мини-городки, батуты, мячики и шары. Кстати, можете быть спокойны, за безопасность детей следит персонал, и никто не останется без присмотра. Все конструкции горок прочные и прошли соответствующую проверку. Попробуйте всей семьей устроить соревнования на огромных надувных кругах или водные гонки на моторных лодках. Бассейн с волнами и кафеАквапарк также располагает несколькими бассейнами (один из которых с волнами) и зоной отдыха с шезлонгами. Здесь, устав от развлечений и плавания, вы сможете расслабиться под солнцем, наслаждаясь красотой морских пейзажей. Воспользуйтесь кафе, если захотите перекусить или полакомиться мороженым.

Витиеватые яркие горки, словно радуга, зажигательная музыка и приветливый персонал создадут настроение праздника. АкваДрим, несомненно, понравится всем членам вашей семьи.

Необходимо взять с собой: