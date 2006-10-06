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Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером

4.8
10 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Когда хочется адреналина, веселья, приключений и просто чего-то нового — отправляйтесь в Аквапарк АкваДрим в Мармарисе.

Именно Турция — страна, которую смело можно назвать страной воды.

Где, как не в воде, можно взбодриться от знойной жары в летний сезон? Это излюбленное место для активного времяпрепровождения в курортном городке Мармарис, расположенном на западе Турции.

Приехали с детьми? Аквапарк Аквадрим — идеальное решение для активного отдыха с ними.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе

  • $15 за человека

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Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером

Что вы увидите

  • Аквапарк АкваДрим
Аквапарк с панорамным видомПарк водных развлечений Аквапарк АкваДрим был построен в 2006 году. Находится на одном из высоких холмов за супермаркетом Migros и виден практически с любой точки побережья.
Отсюда открывается шикарная панорама города. Очень популярен среди туристов абсолютно всех возрастов. На территории аквапарка отличная инфраструктура — есть всё не только для отдыха с детьми, но и для взрослых — боулинг-центр и кафе. Разнообразие водных развлеченийАквапарк АкваДрим, расположенный на холмах на окраине Мармариса, может похвастаться набором развлечений для всех возрастов.
Ежедневно он принимает до 2 000 человек, предлагая посетителям возможность неограниченного использования 24 различных горок. На горках «Мульти-слайд», «Фэмили» и «Ленивая Речка» можно развлекаться всей семьей. Горки «Черная Дыра» и «Камикадзе» добавят адреналина в кровь!
Для маленьких детей есть бассейн с анимацией и забавными игрушками, детские мини-городки, батуты, мячики и шары. Кстати, можете быть спокойны, за безопасность детей следит персонал, и никто не останется без присмотра. Все конструкции горок прочные и прошли соответствующую проверку. Попробуйте всей семьей устроить соревнования на огромных надувных кругах или водные гонки на моторных лодках. Бассейн с волнами и кафеАквапарк также располагает несколькими бассейнами (один из которых с волнами) и зоной отдыха с шезлонгами. Здесь, устав от развлечений и плавания, вы сможете расслабиться под солнцем, наслаждаясь красотой морских пейзажей. Воспользуйтесь кафе, если захотите перекусить или полакомиться мороженым.
Витиеватые яркие горки, словно радуга, зажигательная музыка и приветливый персонал создадут настроение праздника. АкваДрим, несомненно, понравится всем членам вашей семьи.

Необходимо взять с собой:

  • Солнцезащитные крема;
  • Купальный костюм;
  • Головной убор;
  • Солнцезащитные очки;
  • Сменную одежду;
  • Фотоаппарат;
  • Деньги на личные затраты.
Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет в аквапарк.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Роман Ю.
Роман Ю.
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10 отзывов оставили туристы

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