Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Девичья коса. Вы погуляете по живописной песчаной косе, вытянутой вдоль моря, и полюбуетесь заповедными пейзажами.
Остров Зубчатый. Это фотогеничный скалистый остров вулканического происхождения. Мы поделимся связанными с ним романтическими легендами.
Остров Кроликов. Мы раздадим всем желающим морковку и капусту, чтобы вы смогли покормить с борта корабля живущих на острове симпатичных кроликов.
Остров Камелия. Вы увидите старинный греческий монастырь и «дерево желаний». Искупаетесь и попробуете на обед традиционную турецкую кухню.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер из отеля и обратно, входные билеты на острова, обед, безалкогольные напитки местного производства, страховка.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армаган — Организатор в Мармарисе
Провёл 187 экскурсий для 130 туристов
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.