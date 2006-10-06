Что вас ожидает:Олюдениз Голубая лагуна

Это пляж 🏖️, который теперь стал природным заповедником. Суда пускают только за определённую плату. Однако, это место обязательно стоит посетить. Этот пляж находится в пятёрке самых наилучших пляжей всего мира. Голубые прозрачные воды, песчано-галечный пляж, величественные горы ⛰️ и умопомрачительный вид. Также у вас будет возможность полетать на параплане и сделать шикарное селфи на фоне этой красоты. Здесь у вас будет около двух часов свободного времени.

Каньон Саклыкент

Каньон Саклыкент является удивительным природным объектом, где даже в самую жаркую погоду вы можете насладиться свежим воздухом и окунуться в прохладной воде. Холодная вода течёт в очень быстрой реке. Этот каньон считается вторым по величине в Европе, а в Турции занимает почётное первое место, благодаря своей длине в восемнадцать километров. Девственная красота этого места завораживает гостей своим великолепным видом, в парке 🌳 такая природа, такие леса, что вам обязательно захочется запечатлеть себя на фоне этой красоты и показать друзьям. Саклыкент расположен недалеко от Фетхие. Это национальный парк, территория которого составляет не менее четырёх километров. На территории этого национального парка гости могут посетить красивые 🤩 рестораны и сувенирные магазины, а также отведать вкусные турецкие блюда. Экскурсионная программа:• Отправление

Увлекательная экскурсия ⛳ в Фетхие из Мармарисае начинается в 8:00 с трансфера из вашего отеля. Дорога до Фетхие займет около 3-х часов.

Олюдениз

У вас будет 2 часа свободного времени на пляже в Олюдениз. Входные билеты 🎫 на пляж включены в стоимость экскурсии 🧭 Саклыкент

Дорога до каньона займет примерно час. Затем у нас будет обед в ресторане на берегу реки и свободное время для прогулки по каньону (2 часа).

Возвращение

Возвращение на автобусе 🚌 в Мармарис с остановкой на заправочной станции. Прибытие в Мармарис в 19:00.

Организационные детали: