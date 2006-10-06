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Голубая лагуна и Каньон Саклыкент

4.8
10 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ в Фетхие из Мармариса — это прекрасная возможность побывать в завораживающем месте — Каньоне Саклыкент и на одном из самых красивых 🤩 пляжей мира — Голубая Лагуна.

Эти две достопримечательности 🏛️ считаются жемчужинами Эгейского региона и привлекают миллионы гостей каждый год.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $45 за человека

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Голубая лагуна и Каньон Саклыкент
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент

Что вы увидите

  • Каньоне Саклыкент
  • Голубая Лагуна
Что вас ожидает:Олюдениз Голубая лагуна
Это пляж 🏖️, который теперь стал природным заповедником. Суда пускают только за определённую плату. Однако, это место обязательно стоит посетить. Этот пляж находится в пятёрке самых наилучших пляжей всего мира. Голубые прозрачные воды, песчано-галечный пляж, величественные горы ⛰️ и умопомрачительный вид. Также у вас будет возможность полетать на параплане и сделать шикарное селфи на фоне этой красоты. Здесь у вас будет около двух часов свободного времени.
Каньон Саклыкент
Каньон Саклыкент является удивительным природным объектом, где даже в самую жаркую погоду вы можете насладиться свежим воздухом и окунуться в прохладной воде. Холодная вода течёт в очень быстрой реке. Этот каньон считается вторым по величине в Европе, а в Турции занимает почётное первое место, благодаря своей длине в восемнадцать километров. Девственная красота этого места завораживает гостей своим великолепным видом, в парке 🌳 такая природа, такие леса, что вам обязательно захочется запечатлеть себя на фоне этой красоты и показать друзьям. Саклыкент расположен недалеко от Фетхие. Это национальный парк, территория которого составляет не менее четырёх километров. На территории этого национального парка гости могут посетить красивые 🤩 рестораны и сувенирные магазины, а также отведать вкусные турецкие блюда. Экскурсионная программа:• Отправление
Увлекательная экскурсия ⛳ в Фетхие из Мармарисае начинается в 8:00 с трансфера из вашего отеля. Дорога до Фетхие займет около 3-х часов.
  • Олюдениз
  • У вас будет 2 часа свободного времени на пляже в Олюдениз. Входные билеты 🎫 на пляж включены в стоимость экскурсии 🧭 Саклыкент
  • Дорога до каньона займет примерно час. Затем у нас будет обед в ресторане на берегу реки и свободное время для прогулки по каньону (2 часа).
  • Возвращение
  • Возвращение на автобусе 🚌 в Мармарис с остановкой на заправочной станции. Прибытие в Мармарис в 19:00.

Организационные детали:

  • Вам понадобятся: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат, удобная одежда и обувь, полотенце, купальники, головной убор, деньги;
  • На этой экскурсии придется много ходить. Учитывайте это при бронировании и подготовке к поездке.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
  • Обед (без напитков)
  • Страховка.
Что не входит
  • Напитки на обеде
  • Шезлонги на пляже
  • Личные траты.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент
Голубая лагуна и Каньон Саклыкент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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10 отзывов оставили туристы

Ольга К. проводит ещё 5 экскурсий

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