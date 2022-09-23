в понедельник в 07:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Небольшой группой до 16 человек ранним утром выезжаем из Мармариса или Ичмелера. Тур начинается от двери вашего отеля. Дорога до первой точки занимает 2,5 часа, но в хорошей компании это время пролетит незаметно.
Позавтракаем в аутентичной деревне в доме-музее. Нас ждёт настоящий турецкий завтрак с неограниченной подачей чая и кофе. Традиционно завтрак состоит из «1000 тарелочек»: яйца, сыр, турецкая колбаска суджук, зелень, оливки, мёд, варенье, каймак (сливки намазываются на хлеб), булочки, картофель и турецкие закуски мезе. Принято смешивать вкусы, поэтому будем есть всё — от жареного до сладкого.
Далее поднимемся по канатной дороге на гору Бабадаг на высоту 1700 метров. Пока смелые осуществляют тандемный полёт на параплане, можно поплавать и позагорать на пляже Олюдениз.
Посетим видовую площадку на Долину бабочек: полюбуемся захватывающим видом и покормим горных козликов.
Прогуляемся по греческой деревне-призраку Кайякёй, а затем осмотрим изнутри визитную карточку Фетхие — гробницу Аминтаса.
Пообедаем в ресторане на рыбном рынке в Фетхие. Турецкие закуски мезе, рыба на гриле — пальчики оближешь. А после плотного обеда пройдёмся по торговой улочке с зонтиками.
Напоследок продегустируем турецкий лукум без сахара, запивая ароматным кофе. А затем, приятно уставшие и очень довольные, вернемся в Мармарис.
Организационные детали
Заберем вас из отеля в Ичмелере или Мармарисе и привезем обратно
Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, защиту от солнца, воду и удобную обувь
Экскурсию проводит гид-представитель нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Vito или Sprinter
Что входит в стоимость, а что нет
В стоимость входят завтрак и обед, входные билеты. Рекомендуем взять с собой деньги на личные траты.
В стоимость не входят безалкогольные и алкогольные напитки. Полет на параплане оплачивается отдельно — 150 дол. /чел. (по вашему желанию).
в понедельник в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Мармарисе
Для многих путешествия — это хобби, ваше хобби стало нашей любимой работой. Приветствую вас, любители расширять свои горизонты! Меня зовут Сулейман — я руководитель экскурсионного агентства. Есть как минимум 5 причин, чтобы обратиться к нам: 1. Мы сделаем всю рутинную работу за вас. 2. Мы сэкономим ваши деньги. 3. Мы о вас позаботимся. 4. Мы профессионалы своего дела. 5. Мы на вашей стороне. Ждем вас на побережье гостеприимной Турции!