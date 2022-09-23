в понедельник в 07:00

Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур

Традиционный турецкий завтрак, полет на параплане, гробница Аминтаса и обед из свежей рыбки

Гастротур — это не только праздник живота, но и пища для ума.

За один день вы побываете на традиционном турецком завтраке, полюбуетесь Долиной бабочек, проникнете в гробницу Аминтаса и насладитесь обедом на аутентичном рыбном рынке. Все, что вам понадобится для этой поездки — любовь к еде, удобная обувь и отличное настроение. Афьет олсун, то есть приятного аппетита!
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
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Описание

Что вас ожидает

Небольшой группой до 16 человек ранним утром выезжаем из Мармариса или Ичмелера. Тур начинается от двери вашего отеля. Дорога до первой точки занимает 2,5 часа, но в хорошей компании это время пролетит незаметно.

  • Позавтракаем в аутентичной деревне в доме-музее. Нас ждёт настоящий турецкий завтрак с неограниченной подачей чая и кофе. Традиционно завтрак состоит из «1000 тарелочек»: яйца, сыр, турецкая колбаска суджук, зелень, оливки, мёд, варенье, каймак (сливки намазываются на хлеб), булочки, картофель и турецкие закуски мезе. Принято смешивать вкусы, поэтому будем есть всё — от жареного до сладкого.
  • Далее поднимемся по канатной дороге на гору Бабадаг на высоту 1700 метров. Пока смелые осуществляют тандемный полёт на параплане, можно поплавать и позагорать на пляже Олюдениз.
  • Посетим видовую площадку на Долину бабочек: полюбуемся захватывающим видом и покормим горных козликов.
  • Прогуляемся по греческой деревне-призраку Кайякёй, а затем осмотрим изнутри визитную карточку Фетхие — гробницу Аминтаса.
  • Пообедаем в ресторане на рыбном рынке в Фетхие. Турецкие закуски мезе, рыба на гриле — пальчики оближешь. А после плотного обеда пройдёмся по торговой улочке с зонтиками.
  • Напоследок продегустируем турецкий лукум без сахара, запивая ароматным кофе. А затем, приятно уставшие и очень довольные, вернемся в Мармарис.

Организационные детали

  • Заберем вас из отеля в Ичмелере или Мармарисе и привезем обратно
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, защиту от солнца, воду и удобную обувь
  • Экскурсию проводит гид-представитель нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Vito или Sprinter

Что входит в стоимость, а что нет

  • В стоимость входят завтрак и обед, входные билеты. Рекомендуем взять с собой деньги на личные траты.
  • В стоимость не входят безалкогольные и алкогольные напитки. Полет на параплане оплачивается отдельно — 150 дол. /чел. (по вашему желанию).

в понедельник в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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