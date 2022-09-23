в понедельник в 07:00

Сулейман — Организатор в Мармарисе

Для многих путешествия — это хобби, ваше хобби стало нашей любимой работой. Приветствую вас, любители расширять свои горизонты! Меня зовут Сулейман — я руководитель экскурсионного агентства. Есть как минимум 5 причин, чтобы обратиться к нам: 1. Мы сделаем всю рутинную работу за вас. 2. Мы сэкономим ваши деньги. 3. Мы о вас позаботимся. 4. Мы профессионалы своего дела. 5. Мы на вашей стороне. Ждем вас на побережье гостеприимной Турции!